Köln'de Erdoğan'ı protesto edenler, dinlemeye gelenlerin iki katıydı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir süredir Alman mevkidaşı Angela Merkel’e karşı epey temkinli davranıyor. Merkel’in son Ankara ziyaretini anımsıyorum da. Kendinden emin Erdoğan’dan gelen her talebe çekinmeden hayır derken, Erdoğan adeta burnundan soluyordu. Erdoğan hem Şubat ayında Berlin’de hem de dün Köln’de yaptığı konuşmada Almanya’nın ilk kadın şansölyesi ile iyi ilişkiler içinde bulunduğunu sık sık dile getirdi, müteşekkir olduğunu söyledi ve aralarında bir sorun kalmadığı mesajını verdi. Ancak Türkiye başbakanının kiminle derdi var onu pek kestirebilmiş değilim. Zira Almanya’da başından beri AKP, Erdoğan ve Türkiye’nin AB üyeliğine asıl karşı olanlar muhafazakarlar. Yoksa bunu başka türlü mü okumak gerekiyor? Erdoğan ve Merkel, Türkiye’nin AB üyeliğine karşılık, dost görünmek gibi sessiz bir anlaşma mı yaptılar aralarında? Hoş Başbakan Erdoğan dün Köln’de, AB konusunda son derece iddialı cümleler kurdu. “Türkiyesiz Avrupa eksiktir.”,”Avrupa’da ırkçılık, ayrımcılık ve nefretin panzehiri Türkiye olacak.” “Avrupa siyasetinin konuları Türkiye kullanılarak değil Türkiye ile birlikte çözülür” bunlardan bazıları. Ancak benim naçizane görüşüm Erdoğan’ın bu cümleleri inanarak kurmadığı, bununla seçmen olarak gördüğü Türkiyeli göçmenleri etkilemeye çalıştığı yönünde.

Seçime müdahale etmeyin!

Başbakan Erdoğan’ın Almanya konuşmalarını yorumlarken, tezatları ayıklayıp, acabalardan kurtulmak, dolayısıyla kesin cümleler kurmak pek kolay olmuyor. Mesela başbakan Türkiye’deki muhalefetle Almanya’daki muhalefeti işbirliği yapmakla suçladı. “ Gezi de hopladınız oturdunuz, 17 ve 25 Aralıkta da hopladınız oturdunuz, benim milletim size en güzel dersi 30 Martta verdi.” diyen Erdoğan, Türkiye’nin başka ülkelere gidip seçimlerine müdahale etmediğini hatırlatarak, Türkiye’deki seçimlere de müdahale edilmemesini istedi. Malum Alman siyasetçiler arasında, Almanya’da oy kullanılması sırasında denetçi göndermek isteyenler var. Oyların Türkiye’de sayılacak olması da yine bazı Alman siyasetçiler açısından manidar. Başbakan Erdoğan, AB seçimlerinin yapılmasına bir gün kala Köln’e gelmesine karşı olanların başlattığı tartışmanın bir tür seçim propagandası olduğunun farkında. Ama!

Günah keçisi kendini bilmez der Spiegel

Yine de Erdoğan’a Almanya’dan gelen Köln ziyaretine yönelik eleştiriler de dışarıda yapılan protesto gösterileri de fena koymuş. Protestocular başbakana göre zaten illegal örgüt üyesi, Türkiye’deki muhalefet ve dış mihraklar da destekçisi. “Soma da bizim canımız yanıyor, birileri de burada bunu kullanmaya kalkıyor… Biz dertliyiz derdimiz var. Bunlar bizim madencilerimize bidon kafalı dediler, cahil dediler. “ sözleriyle Almanya’ya açıktan saldıran Erdoğan’ın bu seferki günah keçisi ise Alman haftalık haber dergisi der Spiegel. “Cehenneme git Erdoğan” başlığı atan der Spiegel’i kendini bilmez bir dergi olarak nitelendiren başbakan, derginin işbirlikçilerine de çattı. Çünkü Erdoğan için hem içerde hem de dışarıda aynı başlıklar atılması iktidarını zayıflatmak ve Türkiye üzerinde tahakküm kurmak isteyen işbirlikçilerin hazırladığı bir komplo sadece, gerçeklerle hiç ilgisi yok. Haşa! Türkiye’de basın özgürlüğü yok diyenler de kara propaganda yapıyorlar.

Bölücü, ayrıştırıcı ve kışkırtıcı bir dil kullandı

Kim bu aynı dili kullanan içerdeki ve dışarıdaki işbirlikçiler? Türkiye’ye kibirle bakan elitler. İşte bu elitleri tanımlarken Başbakan Erdoğan, tabiri caizse damardan girdi. Türkiye’de azınlıkların baskı görmesinden, başörtü, din ve maneviyatın yok sayılmasına kadar bütün ezilmişlikleri kendi üslubuyla sıralayan Erdoğan, Menderes’in idamından başlayarak askeri vesayetin, aslında cumhuriyetin zulmünün bir bilançosunu çıkardı. Bunu yaparken de tabii 11 yıllık iktidarına övgüler yağdırdı. Erdoğan, kendisini bir zamanlar gözü kapalı destekleyen Avrupa’dan sadece Türkiye’deki elitleri değil, 77 milyonun hepsini görmesini istiyor. Yalnız Türkiye de değil, Mısır hatta Bangladeş’teki ezilenleri de. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın Türkiye politikasını eleştirirken Erdoğan, bölücü ve kışkırtıcı bir dil kullanmaktan çekinmedi. Onlar ve biz, Doğu ve Batı, ezenler ve ezilenler, Müslümanlar ve Hıristiyanlar…

Buram buram seçim propagandası

Başbakan Erdoğan, aynı ayrıştırıcı dili Almanya’daki Türkler için de kullandı. Asimile olmadan, öz kültür ve dilinden taviz vermeden entegrasyonu teşvik etmeyi savunduğunu anlatan Erdoğan ne yazık ki bazı medya kuruluşlarının bunu yanlış yere çektiğini ifade etti. 2008 yılında yaptığı konuşmada Erdoğan’ın “asimilasyon insan hakları ihlalidir” uyarısı Almanya’da yoğun bir tartışmaya neden olmuştu. Erdoğan dün, kendini dinlemeye gelenlere “Almanya’da bir yabancı gibi durmayın. Artık siz bir Alman vatandaşısınız, rahat olun” dedi ama Necip Fazıl Kısakürek’in şiirini okuyarak gurbet edebiyatı yapmaktan imtina etmedi. Siyasete katılın çağrısı yaparken de, kendisini dinlemeye gelenleri cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmaya çağırdı. Erdoğan’ın adaylığını Köln’de açıklayacağını bekleyenler ise hayal kırıklığına uğradı. Konuşmasını sonlandırırken Rabia işaretinin anlamını yinelemesi, entegrasyonu teşvik ettiği iddiasına pek uymadı; tek millet- tek bayrak-tek vatan - tek devlet… Hele “kimse bu vatan toprakları üzerinde operasyon yapamaz” çıkışması ise buram buram seçim propagandası kokuyordu.

Protestolarda Almanya Türkiye farkı

Dün Başbakan Erdoğan’ı protesto etmek için sokağa çıkanların sayısı, O’nu dinlemeye gelenlerin neredeyse iki katı kadardı. Sadece Aleviler, solcular değil, aşırı sağcılar da miting düzenledi. Nüfusu sadece bir milyon olan Ren kenti Köln’de, Türkiye’deki protestolardan alıştığımız tek bir kare görüntüye bile rastlamamış olmamız Almanya ile aramızdaki demokrasi ve düşünce özgürlüğü farkını da gözler önüne serdi. Eski Alman Cumhurbaşkanlarından Gustav Walter Heinemann'ın sözlerini hatırlatarak Avrupalılara ne dedi dün Başbakan Erdoğan? "Hiçbir şeyi değiştirmek istemeyenler, korumak istediklerini dahi kaybederler" Bence bu söz Türkiye’nin de kulağına küpe olsun.