Bu yaz rotanızı Yunan Adaları'na kırın

"Benim Güzel Lokantalarım", "Meyhanedeyiz Yine Bu Gece" ve "Balıklama"dan sonra dördüncü kitabı "Merhaba Cancağızım/Ya sou vre!" ile okuyucunun karşısında Ufuk Kaan Altın. Bu kez gastronomiye seyahat notlarını da ekleyen yazar, sizi hayatın aheste aktığı Yunan Adaları'nda keyifli bir yolculuğa davet ediyor. Gezerken lezzetli yemekler tadacağınızın garantisini de veriyor Altın "Bu çağrıya uyun, pişman olmazsınız" diyerek...

“Merhaba Cancağızım/Ya sou vre!", dördüncü kitabınız. Bu kez gastronomiyi seyahatle birleştirdiniz. Nasıl karar verdiniz bu kitabı yazmaya?

Yunan Adaları'na ilk seyahatim, 2011 haziranındaydı. Girit ile tanışmıştım. Sonrasına Mikonos, Rodos ve Santorini var takip eden senede. Bir de Meis ile Simi'yi ekleyince neredeyse yolu yarılamıştım. Geçen yaz başı ve eylül sonunda iki uzun ziyaret daha gerçekleştirdim. Yunan Adaları'na ilkinden itibaren tutkuyla bağlandığım doğrudur ama itiraf edeyim; seyahatlerimi bir kitapta toplama fikri ancak geçen sene oluştu kafamda. Baktım iyi malzeme birikti, Türkiye'den de Yunan Adaları'na giden turist sayısı giderek artıyor, neden olmasın dedim. Yazması işin en kolay kısmı. Asıl yorucu geçen seyahatlerin kendisiydi ama koşturmama değdi. Hem çok güzel lokantalar gördüm, güzel yemekler yedim, hem de çok özel insanlarla tanıştım. Onların öyküleri de var kitapta. Umarım okuyucuyu da yanıma çekmeyi başarırım...

Kapsamlı bir rehber



Nasıl bir kitap "Merhaba Cancağızım", okuyucuyu neler bekliyor?

Kurucu ortağı olduğum Mylos Kitap etiketiyle çıktı kitap. "Benim Güzel Lokantalarım", "Meyhanedeyiz Yine Bu Gece" ve "Balıklama", tamamen gastronomi üzerineydi. Bu kez, 15 Yunan Adası'nda gastronomik bir seyahata çıkarıyorum okuyucuyu. Hırslarından arınmış, sessiz, sakin yaşayan candan insanların küçük dünyalarına götürüyorum onları. Bu bir gastro-seyahat kitabı. 15 adada, toplam 30 restoran tanıtıyorum derinlemesine. Birer lokanta da bonus misali tanıtılıyor kısaca. Sadece güzel yemeklerden oluşmuyor tabii. O adanın tarihinden bahsediyorum öncelikle. İlk yemekten sonra adada bir tura çıkarıyorum okuyucuyu. Mutlaka görülmesi gereken yerlere gidiyoruz birlikte. Ören yerleri, müzeler, doğal parklar, kiliseler, tarihi yapılar... Akşam ikinci restoranda masaya oturuyoruz. Ertesi gün plajlarda serinliyoruz. Konaklama seçenekleri ve ulaşıma dair de ipuçları veriyorum. Yazıyı, "tatmadan dönme" köşesiyle kapatıyorum. Burada adadan ayrılmadan önce mutlaka tatmanız gereken lezzetleri sayıyorum. Kapsamlı bir rehber sunuyorum anlayacağınız.

Kitabın bir de üst başlığı var: "Bir Şikemperverin Gastro-seyahat Notları. Önsözde açıklıyorsunuz ama ne anlama geliyor bu?

Son dönemde en sevdiğim, sıklıkla kullandığım bir kelime şikemperver. Farsça kökenli. Şikem, karın demek. Kelimenin tam karşılığı; "karnını seven, karnını besleyen." Boğazına düşkün, yemeğe, iyi yemeğe meraklı, tutkun diye çevirebiliriz. Beni anlatıyor yani (gülüyor.)

"Türkiye'de niye olmuyor"un yanıtını bulacaksınız

Sizi en çok etkileyen ne oldu adalarda? Bizim kıyılara bakıldığında hayıflandığınız, üzüldüğünüz oldu mu?

Hem de çok. Beni en çok etkileyen, "Türkiye'de niye olmuyor?" "Olanı neden bu kadar az?" diye hayıflandığım, o topraklardaki hırstan arınmış, sessiz, sakin yaşayıp giden insanlar oldu. Eminim ki 10 sene sonra gitsem de her birini bıraktığım gibi bulacağım. Hiçbiri "Bu yaz ikinci kata çıkayım, bahçemi büyüteyim, 8-10 masa daha ekleyeyim de parayı vurayım" diye düşünmüyor. Yemek yediğim hemen her taverna-lokanta, aile işletmesiydi bir kere. Mutfakta anne ya da baba, serviste oğullar ya da kızları. İşini dürüstçe yapan, bozulmamış, basit, samimi, candan, sevecen insanlar... Türkiye'de böyle bir ortamı yakalamak çok zor maalesef. Hayıflandığım diğer bir konu, adalardaki deniz ürünü çeşitliliği bizde yok ne yazık ki. Aynı deniz, aynı balıklar, aynı ürünler oysa... Orada bu kadar iyiyken durum, bizde neden böyle? Yanıt basit; bizim gibi denizi talan etmiyorlar, etmemişler çünkü. Hem işlerine, hem kendilerine, hem de bu kültüre saygılılar. Balık olmadan yok olacaklarının farkındalar. Diyorum ki; bu yaz rotanızı adalara kırın. Pişman olmazsınız.

Yazarın favorileri



En sevdiğiniz adaları sorsak, ne dersiniz?

İlk sıraya Meis'i koyuyorum. En küçükleri o. En şirin olanı da...Usta bir ressamın fırçasından çıkmışcasına büyüleyici Simi'yi de ayrı bir yere koyuyorum. Tamam popüler, son yıllarda giderek turistik olmaya başladı ama bendeki yeri ayrı. Çünkü o da çok küçük ve insan kalabalığından nasibini almış değil. Kaçıp sığınabileceğiniz gizli köşeleri var hâlâ. Leros, Nisiros ve gitiğim adalardan en farklı olanı Siros da bende iz bırakanlar...

Fikir çok zaman kısıtlı

Bundan sonrasını soralım. Yeni kitaplar, projeler var mı?

Bu kitabı daha geliştirmeye çalışacağım öncelikle. Yaz sonunda 4-5 adayı kapsayan yeni bir tur düşünüyorum. "Merhaba Cancağızım"a ek yaparız. Genişletilmiş baskı olacak yani. Bir de Yunan Anakarası'nı dolaşmak istiyorum. Dedeağaç'tan çıkıp Atina'da son bulan bir seyahat planlıyorum. Lokanta kitaplarına da ara vermeyeceğim ama henüz ne yazacağıma karar vermiş değilim. Bir yandan da 32. Gün TV için "Müdavim" adında bir program çekmeye başladım. Farklı ve özel bir iş. Anlayacağınız fikir çok, zaman kısıtlı maalesef. Bakalım ilerleyen günler neler gösterecek?

Ekimden beri 20'ye yakın kitap



Kurucularından olduğunuz Mylos Yayn Grubu'nu anlatn biraz da okuyucularmza. Ne zaman kuruldu, neler yapyorsunuz?

İsimden bahsedeyim önce. Mylos, yeldeirmeni anlamına geliyor Yunanca'da. Üç ortağız. Sevgili Özlem Özdemir de, diğer ortağımız Hüseyin Çukur da yayıncılık alanında uzun yılların deneyimine sahip. Geçen ekimden beri faaliyetteyiz. Mylos Yayın Grubu'nun bünyesine Mylos Kitap dışında, sadece polisiye basan Labirent Yayınları, kadına odaklanan, yazar kadrosunun çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Pulbiber Dergi ve Türkiye'nin ilk ve tek polisiye kültür-sanat dergisi 221B var. Bir de yazar adaylarına, yazar ve yayınevlerine editörlük, çeviri ve baskı desteği verdiğimiz Yayıncılık Laboratuvarı'nı (YayLab) yönetiyoruz. Ekimden beri 20'ye yakın kitap çıkardık. Pulbiber, dokuzuncu sayıya ulaştı, 221B'nin ise üçüncü sayısı raflarda.