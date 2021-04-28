ABD'ye gösterilen tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki gün sustuktan sonra, ABD Başkanı Joe Biden'a düşük tonda bir yanıt verdi.

Erdoğan'ın yanıtı, Türkiye'yi "soykırımcı" ilan edip Nazi Almanyası'nın yanına oturtan Biden'e had bildiren bir yanıt değildi. "Sayın Biden" hitabıyla Türklerin Ermenilere soykırım yapmadığı belirten tarihi bilgileri aktarmakla yetindi.

Erdoğan, ABD'nin soykırım suçlamasına karşı ilişkileri germekten kaçındığı gibi, Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi'nde konuyu daha detaylı aktaracağını söyledi. Biden'la yeni bir kapı açacaklarına inandığını de ekledi.

Yerleşik üslubuyla, Biden'a üst perdeden bir yanıt verileceğini hatta birtakım kararlar açıklayacağını bekleyenler umduklarını bulamadılar. Erdoğan, aksine alt perdeden bir tarih konuşması yaptı.

ABD'nin hadsiz çıkışı karşısında, iktidarın olayı zamana yayıp gündemden düşmesini bekleyeceği, NATO Zirvesi'yle konuyu kapatmayı tercih edeceği anlaşılıyor.

Bu durum da gösteriyor ki yeni Türkiye, ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yi soykırımcı bir ülke olarak ilân etmesini sineye çekecek.

Her ne kadar "önümüzdeki aylarda bazı kararlar alınabilir" diyerek, ABD'ye bir yaptırım uygulanacakmış havası verilse de ortada alınmış bir karar ve bunu uygulayacak bir kararlılık gözükmüyor. Azerbaycan'la görüşüp Ermenistan'ı sıkıştırabiliriz" gibi dolaylı bir mesaj dışında başka bir yaptırım niyeti yok.

Ankara, Biden'ın bu yanlış karardan vazgeçmesi ve yeni bir kapı açılması "umudu" taşımak dışında karşılık vermedi.

ABD ile Türkiye arasındaki Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması'nı (SEİA) askıya almak, ABD üslerini kapatmak, ABD'li yetkili ve iş insanlarına kısıtlama uygulamak gibi Biden'ın kararının yaptırımı olacağını gösterecek bir yaklaşım bugün olmadığı gibi yakın gelecekte de gözükmüyor.

Yeni Türkiye'nin bu yumuşak tutumu tam da Biden ve ABD yönetiminin tahminlerine uyuyor. Biden yönetimi, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda ABD'ye herhangi bir yaptırım uygulayamayacağını Trump döneminden biliyordu.

Biden'ın Türkiye'yi soykırımcı ilân etmesinin yanına kâr kalacağı anlaşılıyor.

ABD'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin göstereceği tepkiyi hiç dikkate almaması, ciddiye alınır bir tepki gösteremeyeceğinden emin olması Ankara için düşündürücü olmalıdır.

Biden'ın, yeni Türkiye'nin eski Türkiye döneminde örnekleri görünen etkili kararlar alamayacağını düşünmesinin nedenleri üzerinde durulmalıdır.

İçeride muhalefet partilerine göz açtırmayan, iktidara laf söyletmeyen devletin, ABD karşısında etkili bir karar almak yerine "birlikte çalışma ve yeni kapılar açma umudu"nu dillendirmek dışında bir şey yapamaması dikkat çekicidir.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, her fırsatta, "Eyyy Kılıçdaroğlu," "Eyy Bay Kemal" diye hitap eden Erdoğan, sıra Biden'a tepki vermeye gelince "Sayın Biden" demeyi tercih ediyor.

Devlet, devlet gücünü kağıt toplayıcısı gence ceza keserken gösteriyor. "Evde altı aylık çocuğum var, evim kira, kağıt toplamasam aç kalırım" diyerek yalvaran ve ağlayan kağıt toplayıcısına hiç taviz vermiyor.

Motosikletinde eşiyle birlikte seyahat ettiği gerekçesiyle cezayı basan devlet yetkisini kullanıyor. Ama iktidarın kongrelerinde ve iktidar için önemli tarikat şeyhlerinin cenaze töreninde bitişik düzen saf tutanlara ceza kesemiyor.

Ana muhalefet lideri hakkında fezleke düzenleyen, HDP hakkında kapatma davası açan, İkizdere'de taş ocağına direnen kadınları polis zoruyla dağıtan, kadın hakları yürüyüşlerini polis zoruyla engelleyen devlet, gücünü göstermekten geri durmuyor.

Aynı devlet, halka ucuz ekmek sağlamaya çalışan CHP'yi belediyeleri engelliyor. İşi ekmek kavgasına dönüştürüyor. Sırf CHP'li belediyeler halka ucuz ekmek sağlamasın diye ekmek büfelerini kaldırtıyor, zabıta muharebeleri yaşatıyor, devletliğinden ödün vermiyor. Pandemi kararlarını belirlerken, "sokak arasında ekmek satmayı" yasaklamayı da ihmal etmiyor.

Anayasa Mahkemesi'nin, kuran kurslarının ancak milli eğitimin gözetiminde olabileceğine ilişkin kararı karşısında KKTC'yi "Bunu değiştirmezseniz, bizim de yapacaklarımız olur" mealinde tehdit edebiliyor.

Ama iş Biden'ın Türkiye'yi soykırımcı ilân etmesine gelince, o garibana göz açtırmayan devlet gidiyor yerine, muhlis bir yeni Türkiye devleti geliyor.