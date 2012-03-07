T24 LogoT24 Logo

Erol Anar

eerol850@gmail.com

07 Mart 2012

Yağmurlu bir günde tarihi sokaklarda yürümek

O gün öyle amaçsızca kentte dolaşıyorum. Plaza Independencia’ya (Bağımsızlık Meydanı) doğru yürüyorum.

 

O gün öyle amaçsızca kentte dolaşıyorum. Plaza Independencia’ya (Bağımsızlık Meydanı) doğru yürüyorum.  Burası kentin başlıca caddelerinden birisi . Burada yükselen bir bina eskiden Latin Amerika’nın en yüksek binasıymış. Ulusal Tarih Müzesi’ne gidiyorum. Bu arada kentte dolaşırken, kara elbise ve bayraklı yaklaşık elli kişilik anarşist bir grubun yürüyüşüne denk geliyorum.

Bazen böyle plansız programsız tanımadığım sokaklarda yürümek bana inanılmaz bir yaşama coşkusu verir.

Ertesi gün kent turuna katılıyorum. Bir minibüs ile Venezuela, Brezilya ve Arjantinli turistlerle birlikte kentin turistik noktalarını ziyaret ediyoruz. Yirmili yaşlarda bir rehber kız İspanyolca bilgiler veriyor. Limana gidiyoruz tekrar. Buradaki restoranda ünlü. Ayrıca, taze deniz ürünlerinin satıldığı liman marketi de turistik yerlerden birisi. Tarihi tiyatro ve Parlamento’dan sonra olimpik futbol stadını ziyaret ediyoruz. Bu arada rehber kız, 1950’deki o ünlü Uruguay-Brezilya dünya kupası finaline vurgu yaparak,

“Biz kazandık.” diyor gururla.

Montevideo, yaşam kalitesi ve güvenlik açısından dünyanın en güvenli otuz kentinden birisi olarak seçilmiş. Zaten Uruguaylılarla konuştuğunuzda, hemen ülkelerinin ne kadar güvenli olduğundan söz ediyorlar. Haklılar da, ama Uruguay çok küçük bir ülke. O yüzden çevresindeki diğer ülkelere göre daha güvenli. Bu kent aynı zamanda bir kongre merkezi. Kaldığım otelde de o sıralarda Latin Amerikalı biyologların kongresi vardı. Kongre turizmi, ülkeye önemli ölçüde gelir getiriyor.

Birkaç gün sonra, ülkenin diğer ucuna, tarihi Colônia do Sacramento kentine gidiyorum. Otobüsle beş saatlik bir yolculuktan sonra kente ulaşıyorum.

Kente ulaştığımda yağmur çiseliyor, hava da kapalı. Bir minibüsle kent turu yaptıktan sonra, tarihi eski kent merkezine gidiyorum. Bır büyük kilise, koloni evi, müzeler ve restoranlar bulunuyor bu alanda. Portekiz ve İspanyol muzeleri de bu merkezde. Birkaç müze gezdikten sonra biraz bu alanda dolaşıyorum. Buraya, bir yokuşu tırmanarak ulaşılıyor. Ve aşağıya doğru yürüdüğünüzde birden karşınıza deniz çıkıyor.

Yağmur tekrar başlayınca oradaki restoranlardan birisine giriyorum, öğle yemeği vakti de geldi. Bu restoranda canlı müzik var. Burada orta yaşlı bir gitarist flamenko tarzında şarkılar söylüyor. Şarkıyı her bitirdiğinde, yan masada yalnız oturan genç kıza bakıyor. Kızın üzerindeki etkisini görmek istiyor. Kız ise bu ilginin farkında ve şarkıcı, ona baktığında başını diğer yana çeviriyor. Restoran sahibi Arjantinli bir kadın, eşi ise Uruguaylı imiş. Onlarla biraz sohbet ediyorum. Bana burada iş yapan çok sayıda Arjantinli olduğunu söylüyor.

Deniz kıyısına iniyorum. Buradan bakınca çıplak gözle Buenos Aires’i görmek mümkün.

“Büyük kent özlemi içinde olduğumuzda, vapura binip oraya gidiyoruz.” demişti bir Uruguaylı bana, eliyle uzaklardaki kenti işaret ederek. Bu, yaklaşık üç saatlik bir vapur yolculuğu anlamına geliyor.

Uruguaylılar, Brezilyalılar ile birlikte en yüksek gelir vergisi ödeyen Latin Amerika halklarından. Ekonomi daha çok tarım ürünleri ve et ihracatı üzerine kurulu.

Dönüş için havaalanına geldiğimde, ülkeden çıkmak için yaklaşık otuz dolar ödemem gerektiği soyleniyor. Şaşırıyorum, ilk kez Türkiye dışında bir ülkeden çıkmak için para ödüyorum. Ayrıca bu da yetmiyor. Diş fırçamı plastik bir torbanın içinde muhafaza etmek ve bunu onlara kanıtlamak zorundayım. Sizin kendi plastik poşetiniz uygun değil, onlarinkini satın almanız gerekiyor. Uruguay devleti, boylece turistlerden ek gelir elde etme yollarını keşfetmiş.

Tekrar Brezilya’ya dönerken, uçaktan uçsuz bucaksız yeşil vadilere bakıyorum. Küçük ve güzel bir ülke burası. Kimbilir, belki bir gün tekrar dönerim.

 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Erol AnarUruguay Günlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

Yazarın Diğer Yazıları

İktidar kavramı üzerine anarşist notlar

İktidar olgusu, çağlar boyunca insanın birbiri üzerinde egemen olma, yönetme ve yönlendirme arzularına neden olmuştur. Bu olgu, imparatorluklar kurmuş, yıkmış, toplumsal ve bireysel düzlemde ise ilişkilerin niteliğini belirlemiştir.

Gerçek nedir? Ya da gerçek gerçek midir?

Bu soru tarihsel olarak filozofların yanıt aradığı en önemli sorulardan birisidir. İnsanların çoğu aslında toplumsal yaşam içerisinde gerçeği aramazlar, daha doğrusu gerçek diye bir sorunları yoktur. Çünkü çoğu zaman gerçeğe ulaşma çabası riskli ve tehlikelidir.

Erdem, Taoizm ve Anarşizm üzerine notlar (2)

...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24