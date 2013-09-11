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Eren Topçu

erentopcu@gmail.com

11 Eylül 2013

Dinle büyük adam!

Sana “küçük adam”, “sıradan insan” diyorlar; yeni bir çağ, “sıradan insan çağı” başladı diyorlar. Bunu söyleyen “sen” değilsin büyük adam. Onlar söylüyor bunu, küçük ulusların başbakanları, koltuklanmış işçi liderleri, kentsoylu ailelerin tövbekar evlatları, devlet adamları söylüyor, filozoflar söylüyor sana bunu

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Sana “küçük adam”, “sıradan insan” diyorlar; yeni bir çağ, “sıradan insan çağı” başladı diyorlar. Bunu söyleyen “sen” değilsin büyük adam. Onlar söylüyor bunu, küçük ulusların başbakanları, koltuklanmış işçi liderleri, kentsoylu ailelerin tövbekar evlatları, devlet adamları söylüyor, filozoflar söylüyor sana bunu.

Geçmişini eline veriyor, geleceğinden hiç sual etmiyorlar.

Harika bir geleceğin mimarlarındansın sen büyük adam. Mirasın, avucunun içinde alev alev yanan bir elmastır. Bunu sana söyleyen, benim; beni dinle.

Özgürlüğü, kendin ve başkaları adına korumak, ona bekçilik etmektense onu kazanmak gerektiğini ve de bunu sağlamanın yolunu pekala bilirsin sen.

Öyle de yaptın zaten;  küçüktü hayatın büyük davanın yanında, arkanı döndüğünde yaşam suyu denize, gözün biraz arkada kaldıysa da.

Hayıflanıyorsun, büyük mektep okuyup da işsiz olduğun için belki; “Ne oldu lan…Büyük adam olamadıysak hayallerimizi satmadık ya! ” diye gülerek.

Demek ki, büyük adam, sen de ne zaman ve hangi alanda büyük adam olduğunu bilmezsin.

Küçük adam da küçük olduğunu bilmez ve bunu bilmekten korkar. Kendi küçüklüğünü ve yetersizliğini, başkalarının gücü ve büyüklüğünün kendisinde uyandırdığı güç ve büyüklük görüntüleriyle örter.

Özgürlüğünün üzerine salarken küçük adamlardan ordularını, böyle yaptı onlar da.

Sana şunu söyleyeyim büyük adam; içindeki en iyi şeylerin anlamını yitirdi onlar. Onu boğdular başkalarında, çocuklarında, karılarında, kocalarında, babalarında, annelerinde, nerede gördülerse orada öldürdüler onu. ”Onlar” küçükler ve küçük kalmak istiyorlar büyük adam.

Şimdi izninle senin adına da;

diktatörler, despotlar, kurnazlar, zehirliler ve sırtlanlara bir yaşlı bilgenin kelimeleriyle sesleniyorum:

Kutsal sözler ektim yeryüzüne

kötülükler silinecek yakında

palmiyeler solduğunda 

kayalar parçalandığında

anlı şanlı krallar 

gazeller misali 

havaya savrulacak 

tufandan çıkan bir gemi

benim sözlerimi taşıyacak 

ve tohumlar yeşerecek dünyada.

* Yazı Wilhelm Reich’ın Dinle Küçük Adam isimli eserinden pasajlarla derlenmiş ve uyarlanmıştır.

 

Twitter: @erengezi

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