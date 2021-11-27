Vergiler yüzde 36,2 oranında artıyor mu; haber ve yorumlar hatalı mı?

Gazeteler birbiri ardına haber giriyor, siyasi parti liderleri dahi verginin yeniden değerleme oranında artırılmasını eleştiriyor. Oysa gelişme 3 Kasım 2021 tarihinde kesinleşen ve zaten kamuoyunun bilgisi dahiline giren 2021 yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasından ibaret. Hazine ve Maliye Bakanlığı kanunun kendisine verdiği görevi ifa etti. Yani bir formalite yerine getirildi. Henüz vergilerin ne oranda artacağı belli değil!

Basında yazıldığının aksine Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi yok. Yeniden değerleme oranında artan tutar ve hadleri artırma veya azaltma yetkisi var. Cumhurbaşkanı muhtelif kanunlardaki yetkisini kullanmazsa vergi ve birçok mali yükümlülük bu oranda (yüzde 36,2) artacak.

Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanarak bazı yükümlülüklerin daha düşük oranlarda artmasını sağlayabilir. Ben şahsen artış oranlarında böyle bir farklılaştırma bekliyorum.