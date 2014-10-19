Suphi Nejat Ağırnaslı için..

Suphi Nejat Ağırnaslı, 5 Ekim 2014 sabahı, Kobane'de İŞİD'e karşı YPG saflarında savaşırken şehit düştü. Nejat, enternasyonalist bir komünistti ve haklı olanın yanında yer aldı.

Onunla 2006 yılında üniversitede öğrenciyken tanışan bir çok arkadaşından birisiyim. Onu çok seven, onun yaşamından ve kaybından çok şey öğrenen arkadaşları ve yoldaşları, Nejat için bir anma gerçekleştirdiler. Bu anmanın en yoğun anı Nejat'ın yazdığı veda mektubunun okunduğu andı. Nejat, Kobane'de savaşırken, şehit düşmesi durumunda ailesi ve arkadaşlarına verilmesi için yazmıştı bu mektubu. 11 Ağustos'ta, Kobane'de. Şöyle diyordu:

"Ben bir hayat yaşadım ve hayatıma giren herkesten çok şey öğrendim; öğrendiklerimle bir tercih yaptım, hakikate veya hakikatlere şahit oldum ve hayatın diyalektiğinde öbür kutba geçtim, hayırlara vesile olmasını dilerim. Sıradan bir insan olarak doğdum, sıradan bir insan olaraktan da sizinle vedalaşıyorum. Sizi sıkça yarı yolda bırakmış olduğumu, bazen hoyratça davranmış olduğumu ve üzdüğümü, üzmüş olduğumu biliyorum. Beni son kez affedin.

Sıradan bir genç olarak sıradan çelişkilerden dolayı, sadece bir tercihte bulundum; her şeyden önce bu tercihi kendim için yaptım. Ulvi bir inanç için yola çıkmadım, ulvi olmayan insanlarla hayatı, büyüsüz bir dünyayı, şeyleşmiş bir dünyayı büyülemek istedim o kadar. Çelişkilerimin aşılamayacağını, zira bunlar toplumsal oldukları için ancak insanın çelişkilerini örgütlemeyi, daha üst bir mertebede toplumsallaştırmaya çalışabileceğini öğrendim. Hayatımda hakikate vardığım en yakın nokta budur.

Söke'de kaçak doğmuş, Türkiyeli bir Duisburglu, Claubergli; Türkiye'deyse her neysem işte o olaraktan hiçbir şeyden pişman değilim. Hayatta her musibet kazanımcı olduğunda insana katkılar sunan bir fırsatmış aslında. Tek derdim asla büyümemek, büyüklerin dünyasının bir parçası olmamaktı, hep çocuk kalmak yani... Şimdi tıpkı Peter Pan gibi Neverland'e gidiyorum, asla büyümemek üzere. Bundan daha çok beni mutlu eden bir şey olamazdı.

...

Türkiye'nin batısında sıradan emekçi insanların hayatını büyüleyecek, sıradan kahramanlar çıkaracak büyük bir çıkışın tohumlarını, hakikat arayışçılığının öncü ve artçı örgütünü yaratmanız dileğiyle.

Her yürek devrimci bir hücredir!!!

Hayalgücü iktidara!!!"

Nejat'ın dostları ise onu uğurlamak için şu satırları yazdılar:

"Nejat’la 2006 da Diyarbakır serhildanına destek vermek için çıktığımız ve tüm ezilenlerin mücadelesini sahiplenerek devam ettiğimiz yolculuğumuzda bir dönüm noktasına geldik.

Nejat Kobani’de şehit oldu.

Nejat 8 yıllık yolumuzda birlikte mücadelesini verdiğimiz onca şeyi en çok gerçekleştirmiş olan Rojava’yı savunmak için şehit düştü.

Nejat en küçüğümüz, en kıymetlimiz, en huzursuzumuz, en sevgilimizdi.

Nejat asla bir Boğaziçili olmadı. Nejat asla örgütlerde öğretilen türden bir devrimci olmadı. Nejat asla sadece bir dost, sadece bir oğul, sadece bir yoldaş olmadı. Ama iyi bir komünist, iyi bir savaşçı oldu.

Nejat devrime inandı. Kendi deyimiyle sıradan bir insan olarak sıradan bir seçim yaptı ve dünyayı büyüledi.

Nejat dünyada olduğu gibi bizim hayatımızda da bir büyücüydü.

Herkes gibi o da hakikati arardı. Herkesten farklı olarakbulduğu hakikati bizle paylaştı, tartıştı, bizi de hırpaladı.

Nejat’ı bizden Kobani devrimine sahip çıkması, o uğurda YPG saflarında savaşması almadı. Nejat’ı bizden İŞİD aldı, İŞİD’i destekleyen, hayallere, yaşama, çocuk olmaya, dost olmaya düşman devlet, hükümet, emperyalizm, kapitalizm aldı.

Nejat kahraman olmak istemezdi. Uğruna methiyeler, şarkılar düzülmesini istemezdi. Nejat kamusal bir figür olmak istemezdi. Ama ölümünden çıkarılacak mesajı herkesin tepe tepe kullanmasını istedi. Nejat bizim kıymetlimizdi, sizin ilhamınız olsun.

Bizi sıkışık trafik, kasvetli gündelik hayat koşuşturmacası, rekabetçi berbat dünya, korkunç iç hesaplaşmalar ve dev bir vicdan azabıyla öylece bıraktı. O kendi hayatını başyapıt bir roman gibi yaşadı. Şimdi kendi seçtiği yoluyla ve arsız espri anlayışıyla beynimize, kalbimize kazındı.

O kafası karışık, gözleri çipilli, gündüz mahmur, gece uyanık, eylemde lider, gündelik hayatta biraz üşengeç, onun çok sevdiği deyimiyle 'bildiğimiz yediğimiz' Necomuzdu ve hep öyle kalacak.

O kendi seçtiği yolda Paramaz Kızılbaş oldu ve bizi büyüledi.

Biz de sıradan insanlar olarak, sıradan insanları büyülemenin peşine düşeceğiz, Paramaz’ın büyüsünü sürdüreceğiz."

Özgürlüğe, hakka, hakikata, adalete, enternasyonalizme, devrime, Kürtlerin ve tüm ezilenlerin mücadelesine kendini adadı Nejat. Kobane için, Kobane halkı için, Kobane devrimi için. Nejat ve diğer devrimciler sayesinde Kobane düşmedi, düşmeyecek.

Ruhları şad olsun.