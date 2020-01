Adına hayat dediğimiz...

Bugün günlerden Perşembe.

Çoğumuz erkenden uyandık.

Belki saatin tekdüze alarmına, belki mevsimin inatçı yağmuruna, sabah tartılırken karşılaşıp da hiç hazzetmediğimiz o taze kiloya, gömleğin nedense hep kapıdan çıkmak üzereyken anımsanan eksik düğmesine, keşmekeşiyle bezdiren sabah trafiğine hayıflandık.

Ülkenin dört koldan insanı geren ve ürküten gidişatına, işlerin bitmeyen yoğunluğuna, ayın yarısında suyunu çekme emareleri gösteren maaşlara yandık.

Taze demlenmiş çayımızı alıp, yanına mis gibi susam kokulu gevrek simidimizi katıp, arkamıza yaslanmıştık ki, döndük dünümüze baktık.

Dün günlerden Çarşamba.

Çoğumuz uykumuzu alamadan kalktık.

Belki kışın donduran soğuğuna, belki arayıp sormayan sevgilimiz, unutkan eşimiz, dağınık çocuğumuz ya da gürültücü komşumuza, dolapta ütülü gömlek kalmamış olmasına, zaten de kilo mu aldık nedir, pantolonun belinin zorlamasına, evde süt bitmiş olmasına, geç gelen servis arabasına, sanki evren bize oyun oynarmış gibi, bin türlü saçmalığın aynı anda karşımıza çıkmasına kızdık.

Bazılarının üstüne hiç vazifesi olmayan konularda ahkam kesmesine, sevimsiz patronun dırdır etmesine, yakın çevremiz yetmezmiş gibi, ülke gündeminin insanı çileden çıkaracak durumunun bizi ince ince delirtmesine yüzümüzde ikiyüzlü, bezirgan bir gülümsemeyle dayandık.

Bolca yakınma, eser miktarda şükran, cumayı beklemekle pazartesiye içlenmek arasında geçen sayısız günde çoğumuz, sanki hayatı yaşamadık da, hayata katlandık.

Aralara sıkıştırılmış ufak tefek keyif anlarında sofralara, müziğe, muhabbete, filmlere daldık.

Yaşam bu. İnişli-çıkışlı ve son derece oyunbaz.

Derken, zamanı öylece tekdüzeleşmiş ve alabildiğine doyumsuz tüketirken, herhangi bir haftanın herhangi bir kasvetli akşamında kimi kez, acı bir haber alıyoruz.

O zaman, ancak o zaman hayata, kendi hayatımızın aynasına, gözyaşlarından buğulanmış gözlerlerle de olsa, yakından bakıyoruz.

O zaman, yalnızca o zaman sahip olduğumuz her anı, her sağlıklı nefesi ve yaşamımıza değer katan her insanı şükranla anıyoruz.

O zaman, sadece o zaman, yaşamın hakkını tam da veremeden yaşadığımız için kendimizi sorguluyoruz.

Artık silkinip kendimize gelecekmişiz, bundan böyle eften püften şeyleri dert edip, anlamsızca üzülmeyecekmişiz sanıyoruz.

Yanıldığımızın ayırdına da çokluk, bir süre sonra, içimize düşen bir başka ateşte varıyoruz.

* * *

Oysa unutmamalı. Zaman yolculuğunda hiçbir an, bir kez daha yaşanmıyor.

Adına hayat dediğimiz şey ancak, anları rastgele, üstüste istiflemeden; kendi serüvenimizdeki her anın gereğini hakkıyla çıkartınca anlam kazanıyor.

Yaşam kimleri, neleri seriyorsa önümüze; her daim, olasılıkların kıyısında durabilmenin bile zevkine varmak gerek.

Gündeliğin koşturmacası, gündemin tantanası içinde karşımıza çıkan olmayası-lıklar için bir noktaya kadar dertlenip, yine de değiştirmek için uğraş verip, değiştiremediğimizde de, tumturaklı bir nanik yapabilmeyi öğrenmek gerek.

***

Gündem ne kadar dolu, girift, nasıl yorucu olursa olsun, anlayışınıza sığınarak, bu yazıyı hayata ayırıyorum. Bana bunları düşündüren güleryüzlü, gülersözlü sevgili dostu yıldızların yanına uğurlarken; arsız ve zamansız ölümü değil, onun kifayetsiz takvimlere, ustalıkla, dolu dolu sığdırdığı hayatı anıyorum.