Ulusal Kriminal Baykal'ın raporunu günler önce açıklamıştı!

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'Görüntülerdeki Deniz Baykal ve Nesrin Baytok değil'

'Anatomik özellikler uymuyor, erkek adeta poz veriyor'

'Asla profesyonel değil'

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Baykal 'Elimde rapor var' derken bunları mı kastediyordu?

Neden günler sonra?