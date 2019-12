Ulusal Kriminal Baykal'ın raporunu günler önce açıklamıştı!

Editöre uyarı: Mesajımız alınmıyor mu?

Deniz Baykal'ın gizlice elde edilen görüntüleri nedeniyle hayatımıza giren son aktör, “Ulusal Kriminal” adlı kuruluş oldu. Kuruluşla ilgili çok şey yazılıp çizilecektir. Ancak biz, dün Zonguldak'ta 30 madencinin cansız bedenleri göçük altından çıkarılırken Baykal'ın avukatları ve Ulusal Kriminal'in yöneticileri tarafından yapılan ortak açıklamanın talihsiz zamanlaması üzerinde duracağız. Zira, dün Baykal adına adına yapılan açıklamanın içeriğinin, günler önce, üstelik aynı tespit ve ifadelerle duyurulduğunu tespit etmiş bulunuyoruz.Ulusal Kriminal, Baykal'ın görüntüleri nedeniyle dün içeriğini paylaştığı raporun sonuçlarını 15 Mayıs'ta odatv.com'un okur yorumları bölümünde kamuoyuyla paylaşmış. Oda TV'nin ana sayfasında “Haftanın en çok okunanları” kutusundaki “İşte Baykal'a yapılan komplonun kanıtı” başlıklı dosyayı tıkladığınızda, dün itibarıyla 137 okur yorumuyla karşılaşıyordunuz.Oda TV'nin 14 Mayıs'ta yayımladığı bu haberin yorumcuları arasında “Ulusal Kriminal” imzasını kullanan ve yaptığı 4 yorumun da sonuna kuruluşun internet adresi olan “ulusalkriminal.com”u ekleyen bir kullanıcı bulunuyordu.Herhangi bir kullanıcının da aynı adı kullanabileceği kuşkusunu önemli ölçüde gideren, bu yorumların içeriğiydi. Ulusal Kriminal'in dün açıkladığı rapordaki görüşlerin önemli bir bölümü, hepsi de 15 Mayıs tarihini taşıyan söz konusu 4 yorumda yer alıyordu. O yorumları sizinle aynen paylaşıyoruz:Misafir - ULUSAL KRİMİNAL BÜROEditörler,mesajımız acaba alınmıyor mu? --- Seks yapıldığı iddia edilen odadaki erkek, Başkan Sayın DENİZ BAYKAL değildir. ------------ Gene aynı odadadaki diğer hanım da İçel Milletvekili Sayın Nesrin BAYTOK asla değildir. www.ulusalkriminal.com 2010-05-15 04:20:07Misafir - ULUSAL KRİMİNAL BÜROSeks yapıldığı iddia edilen Erkek S.DENİZ BAYKAL değildir, diğer hanuım da Sn Nesrin BAYTOK asla değildir. SEKSİN ANALİZİ; Seks yapıldığı iddia edilen bir yatak odasında bir kadının soyunması en son olan eylemdir.Oysa ki görüntülerde 32 - 40 yaş arasında olduğu düşünülen kadının,iddia edilen erkeğin henüz soyunmamışken ortada anadan üryan çırıl çıplak olarak sağ taraftaki bir bölümden kameranın önünden nedense özellikle arkasını her tarafını göstererek diğer tarafa gitmesi,bir de dönüp kameranın önüne yaklaşarak ön tarafını göstermesi mantığa ve alışkanlıklara aykırı kötü bir kurgudur Başkan olduğu iddia edilen kişinin bu yatak odasında nedense daima kameranın tam karşısında soyunması,giyinmesİ, dönmesi, dolaşması,eğilmesi,çorabını giymesi,yatağın kenarına oturup giyinmesi ”ULUSAL KRİMİNAL BÜRO”ya bu şahısların adeta BİLİNÇLİOLARAK KAMERAYA POZ VERDİKLERİ izlenimini uyandırmaktadır.!! Ayrıca bu odada olduğu iddia edilen Sayın Başkan gibi orta yaş üstü bir insanın, şayet elinde bir çanta taşıyor ise bu çantayı böyle bir odaya girdiğinde herhangi bir koltuğa komodine veya bir masa üstüne bırakması gerekirken,neden 110 derece eğilerek yere bıraktığı hem de yatık vaziyette ve de tam kameranın yerleştiği yere 40 cm mesafede ve hemen kameranın önüne ve yatık vaziyette yere bırakabileceği Başkan gibi bir insanın yapmayacağı bir harekettir. Erkekler arasında bir yere seks için gidenlerin ellerinde çanta bavul vs taşımadıkları genel bir alışkanlıktır. Burada Başkan olduğu iddia edilen bu erkek adeta lüzumsuz ve fazla hareketlerle olmaması gereken bir yerde yatık halde duran çantadan sanki bir şeyi alıp çıkarıyormuş gibi yaparak adeta kameraya görünmeye çalışmakta lüzumsuz hareketler ve kamera önünde fazla zaman geçirmektedir. Nedense pek de başarılı olamamakta olduğu izlenimi alınmaktadır. Seks iddiası olan bu 2.odadaki Başkan olduğu iddia edilen kişinin 1.odada belirgin şekilde görülürken bu odada aynı kararlı hareketler ve egemenlikte görülmediği , Ayrıca bu kişinin bu ikinci odada yürürken sağ ayağını dışarı doğru hafif bir kavis çizerek sanki birazcık sürüyen bir yürüyüşe sahip olduğu izlenilmektedir. Sn.Başkan DENİZ BAYKAL'ın medyadan ve TV lerdeki alınan görüntüleri incelendiğinde ayağında böylesine bariz olan bir sürüme olmadığı görülmekle, bu ayağını sürüme işinin de kötü bir kurgu olduğu 'ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'tarafından düşünülmektedir. devam edecek.../, www.ulusalkriminal.com 15.05.09:20Misafir - ULUSAL KRİMİNAL BÜROSeks iddiasında bulunulan eerkek Sn DENİZ BAYKAL değildir ve hanım da Sn.Nesrin BAYTOK değildir. Değerlendirmelerin devamı; 4-Bu kaydın 5-8 sene önce çekildiği iddialarina karşı da , bu uzun zaman zarfında geçirilmesi gereken normal morfolojik - anatomik değişimlerin geçirilmediği ,videoda sayın Başkanın görüntüleri bu günkü haline benzetilmekteyken, kadının 30-35 yaş arasında ve daha genc bir kadın olduğu görülmektedir. Ayrıca; *Kadının orta yerde anadan üryan dolaşırken, sayın Başkan olduğu iddia edilen bu kişinin ise,kameranın olduğu yere adeta poz vererek yaklaştığı ve hemen kameranın yakındakı Gardırop olduğu düşünülen yerden kemerli olan pantolonunu aldığı ve yatağın yanına giderek kameranın tam karsısında ve daima kamera kadrajı içinde giyinmesi Bir kadınla aşk ilişkisine giden bir erkeğin üstü başını kapıdan girişte en yakın koltuk,kanepe,divan vs gibi yerlere bırakıp soyunması gerekirken, götürüp te pantolonunu kameranın yerleştirildiği yer olan GARDROP'a yerleştirmesinin ters geldiği nedeniyle şüpheyi ve ‘ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’’’nun dikkatini çekmektedir . www.ulusalkriminal.com 2010-05-15 09:27:47Misafir - ULUSAL KRİMİNAL BÜROSite ve okurlardan Özür dileyerek eklentimiz var.Eklenecek olan bu TEKNİK KESİN BİLGİ Ya unutulmuş veya atlanılmış olabilir. TEKNİK BİLGİ:Bu kamera kayıtlarının iddia edildiği ve çok konuşulduğu gibi asla profesyonel bir çalışmanın ürünü olmadığı,profesyonel ve usta eller tarafından yapılan bu gibi işlerde 2,5 Gigahertz ile 5 Gigahertz arası frekanslarda bandların kullanıldığı ve yeterli enerji kaynağı kullanılmak suretiyle çok daha kaliteli görüntüler elde edilebileceği “ULUSAL KRİMİNAL BÜRO”nun kesin kanaatidir.Zira bu gibi profesyonel çalışmalarda görüntünün transmisyonu esnasında ve kaydeden alıcısının da yine aynı yükseklikteki band frekanslarında olacağı düşünülerek, bu frekansta gönderme ve kayıtlarda ''Kristal osilatörlü veya kesin stabilitesi olan PLL / EEPROM exeter katları''nın kullanılacağı bu nedenle frekans kararlılığının kesin olacağı ,görüntülerin kaymayacağı,atlama veya atlatma yapmayacağı net ve temiz bir kayıt yapılacağı “ULUSAL KRİMİNAL BÜRO”nun özellikle uzmanlık alanlarından biri olduğundan bu konuda görüşümüz kesin olup , yapılan bu transmisyon ve kayıt muhtemelen olabildiğince uzaktaki bir yerden izlenmek ve kaydedilmek umuduyla, amatörce sanki VHF veya en fazla UHF bandında olan bir transmisyonun kayıtıdır.Bu bandlarda iddia edilen video görüntüsündeki izlenen bu gibi atlamalar ve kaymalar gözükür.Bu da bu çekim ve kayıt olayının ve kurgusunun düşük profilli teknik bilgiye sahip birileri tarafından yapıldığını göstermektedir. .2010-05-15 12:31:41“Ulusal Kriminal Büro” imzasıyla 15 Mayıs'ta duyurulan görüşler böyle.“Montaj yapıldığını” söylemekle birlikte “O görüntülerdeki ben değilim” demeyen ve 10 Mayıs Pazartesi günü CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Deniz Baykal'ın, Ulusal Kriminal'in günler önce duyurduğu görüşlere sahip olduğunu gösteren açıklamalar da var.Örneğin Baykal, 14 Mayıs'ta Milliyet Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın köşesinde yayımlanan açıklamasında, “Bana ulaşan raporlar var tabii. Bu işin uzmanı, çok ciddi kişi ve kurumlardan ulaşan raporlar var. Ciddi incelemeler yapmışlar. Bunlar zamanı gelince ortaya konulur” diyor.Yine Bila'nın köşesinde 11 Mayıs'ta yayımlanan açıklamasında Baykal, Ulusal Kriminal görüşlerine paralel olarak “kaset değil, kameralarla elde edilen görüntülerden” söz ediyor.Baykal'ın 13 Mayıs'ta Hürriyet yazarlarından Yalçın Doğan'ın köşesinde yayımlanan sözleri de hatırlatarak alıntıları noktalayalım. Gizli görüntüler konusunda hükümete suçlamayı sürdüren Baykal, şöyle devam ediyor:“Bu kadar net itham ediyorum... Bu bir suçlama değil, sağlam tespittir. Bilerek söylüyorum, bunu günü gelince kanıtlayacağız...”Alçakça bir tuzağa hedef olan ve özel hayatları ayaklar altına alınan ana muhalefet lideri Baykal ile milletvekili Nesrin Baytok'un büyük bir saldırı karşısında olduğu tartışma götürmez.Ancak, içeriği beş gün önce açıklanan bir rapor karşısındayız. Ulusal Kriminal ve Baykal'ın avukatlarının yeni açıklamalar yapmasını gerektirecek sorular var...Biz “Açıklama neden günler sonra yapıldı” sorusuyla başlayalım...