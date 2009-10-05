TÜSİAD'da neler oluyor, Arzuhan Doğan Yalçındağ başkanlığı bırakıyor mu?

Doğan Yayın Holding için hesaplanan 3,7 milyar liralık vergi aslı ile cezasının, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) içinde bir süredir varlığını belli eden huzursuzluğun su yüzüne çıkmasına da vesile olduğu anlaşılıyor. TÜSİAD üyeleri arasındaki huzursuzluğun kaynağını “strateji yoksunluğu” ifadesiyle özetleyebiliriz.
Yüksek İstişare Konseyi'nin 1 Ekim Perşembe günü yapılan toplantısında yaşanan ve dernekteki çatlağı ortaya koyan tartışmanın kaynağında, “strateji ve tavır” arayışında karşılaşılan hayal kırıklığının da payı olduğunu söylemek yanlış olmaz.
TÜSİAD, Türkiye'nin önde gelen sanayicileri tarafından 1971 yılında kuruldu. Dernekler Kanunu'na göre “sivil toplum kuruluşu” olarak faaliyet gösteren TÜSİAD'ın temel politika hedefini “liberal siyaset ve liberal ekonomi” oluşturuyor.
Derneğin, Türkiye’nin başlıca sanayi ve hizmet kuruluşlarının sahip ve yöneticilerinden oluşan üye sayısı 2007 sonu itibarıyla 576. Bu üyelerin, şirket, şirketler grubu ya da holding şirketi kapsamında temsil ettikleri kuruluş sayısı 1300'ün üzerinde.
2007'de TÜSİAD üyeleri arasında yapılan anket çalışmasının bulgularından yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre; sahip ve yöneticileri derneğe üye şirketlerin satış hacmi 156.1 milyar dolar. Bu şirketlerin aynı tarih itibarıyla yarattığı katma değerin 68.7 milyar dolar, sağladığı istihdamın da 626 bin kişi olduğu belirtiliyor.
TÜSİAD üyelerinin ithalat ve ihracat hacimlerinin aynı dönem için sırasıyla 44,4 ve 47,7 milyar dolar olduğunu, Türkiye ithalatının yüzde 26.1'inin derneğe üye şirketlerce yapıldığını da belirtelim. (Kaynak: http://www.tusiad.org/tusiad_cms.nsf/TanitimTR.pdf
)
Sermayenin ne kadar el değiştirdiğini, değiştirmekte olduğunu somut verilerle bilemesek de, Türkiye'deki özel sektörün lokomotif gruplarını çatısı altında bulunduran bir dernekten söz ediyoruz.TÜSİAD'ın gündemindeki MÜSİAD
5 Mayıs 1990'da TÜSİAD'a alternatif bir pozisyonda kurulan ve AKP'nin iktidara gelmesinin ardından geçen 7 yılda öne çıkan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 2000'in üzerinde üyesi bulunuyor. Dış politikadan Kürt açılımına, orta vadeli ekonomik programdan Arap dünyasıyla ilişkilere kadar hemen her alanda AKP Hükümeti'nin icraatını desteklediğini gözlemlediğimiz (Bkz: 3 Ekim Cumartesi günü açıklanan MÜSİAD 3. Başkanlar Toplantısı Bildirisi) MÜSİAD'ın durumu TÜSİAD içinde tartışılıyor.TÜSİAD'daki huzursuzluğun somut göstergeleri
Gelelim TÜSİAD kamuoyunda büyümekte olan “strateji ve sonuç yaratan tavır yoksunluğu” huzursuzluğuna...
1 Ekim'de basına kapalı olarak yapılan TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nda, “diplomalı işsizler” konusunun uzun süre tartışılmasından sonra söz alan TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, üyelerden hiç kimsenin Doğan Yayın Holding için hesaplanan rekor vergi ve cezayı gündeme getirmemesini içerlediğini, olabilecek en açık sözlerle şöyle dile getirdi:
“TÜSİAD Başkanı olarak konuşmalarımda Doğan grubuna yönelik haksız vergi cezaları üzerinde durmuyorum. Çünkü grubumla ilgili bir konu. Ama bu konuda siz de gereğinden fazla dikkatlisiniz. Oysa bu Türkiye'nin de meselesi...” (Milliyet-2 Ekim 2009)Ali Koç'un çıkışı
Yalçındağ'ı desteklemek üzere söz alan Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı Ali Koç'un şu sözleri, hem dernek kamuoyundaki MÜSİAD gündemini, hem de girişte altını çizdiğimiz “strateji ve tavır yoksunluğu” yakınmasını ortaya koyuyor:
“Arzuhan haklı. Bu konuda fazla sessiz kaldık. Destek vermemiz, sahip çıkmamız gerekirdi. TÜSİAD olarak etkimizi kaybediyoruz. Gerektiğinde yumruğu masaya vurmamız lazım. TÜSİAD'ın yönetim tarzını doğru bulmuyorum. MÜSİAD'dan bile daha güçsüz algılanmaya başladık. Onlar daha çok dikkate alınıyor...” (Milliyet-2 Ekim 2009)
Aynı toplantıda üyelerden Yıldırım Aktürk'ün ''Doğan grubunun medyayla diğer işlerini karıştırdığını, medya gücüyle kendisine avantajlar sağladığını, örneğin Petrol Ofisi'ni satın aldığını'' dile getirdiğini... Yalçındağ'ın ise bu çıkışa, ''Hakaret sayarım'' sözleriyle başlayan uzunca bir karşılık verdiğini not edelim.Vergi taarruzu TÜSİAD üyelerini korkutuyor
Rekor vergi ve cezalardan sonra yılgınlık belirtileri gösteren Doğan grubunun iş dünyası ve bürokrasiye inancının büyük ölçüde sarsıldığını söylemek yanlış olmaz.
Doğan grubunu hedef alan vergi taarruzunun TÜSİAD kamuoyunda “bizim de başımıza gelebilir” kaygısı yarattığı anlaşılıyor. TÜSİAD'ın daimi büyüğü Koç ailesi dışında hemen hemen bütün üyelerin, deyim yerindeyse, “araziye uyması”nın Doğan grubundaki yılgınlıkta pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz.
Bugün TÜSİAD, tarihinde ilk kez başkanı ve en büyük üyesince “kayıtsızlık, tavırsızlık, korkaklık”la eleştirilen bir dernek olarak kendisini sorguluyor.
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin 3. Olağan Kongresi'nde dile getirdiği “Bu partiye toplumdan kopuk elitler yön belirleyemez. Bu partiye millete küçümseyerek bakan seçkinler rota çizemez” sözlerinde, bu sorgulamadan kamuoyuna yansıyan bazı çıkışlara yanıt tonu da hissettiğimizi belirtelim.Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın durumu
Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın kendisini TÜSİAD Başkanlığı'na getiren üyelerle hesaplaşmaya yönelmesi, nasıl bir karar arifesinde bulunduğunun ipuçlarını da veriyor.
25 Ocak 2007'de yapılan 37. Genel Kurul'da “TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna oturan ilk kadın” olan, 22 Ocak 2009'da yapılan 39. Genel Kurul'da bu göreve 2 yıllığına tekrar seçilen Yalçındağ'ın istifanın eşiğine geldiği belirtiliyor. Yalçındağ, elbette bu eşikten dönebilir. Ancak dönmezse, eşi Mehmet Ali Yalçındağ ile birlikte Doğan grubunun yönetiminde yoğunlaşacağı konuşuluyor.
Bazı mahfillerdeki tahminlerin aksine TÜSİAD Başkanlığı görevinde “kadın tonu”nu hiç yitirmeden varlık gösterebilen, sakin, ancak kararlı bir üslup sergileyen Yalçındağ ayrılırsa ne olur?
Bugünden kestirmenin imkânı yok. TÜSİAD başkan yardımcıları arasında Yalçındağ gibi bir kadın, yine Yalçındağ gibi bir de medya patronu bulunduğunu hatırlatmakla yetinelim.
Ümit Boyner...
Ve Ferit Şahenk...