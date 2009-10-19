Türkiye'de 'bağımsız bir ilk' başlıyor

Bağımsız internet gazetesi T24 1 Eylül Salı günü yayına başlarken hiçbir grup, kurum, şirket, örgüt, kişi ve oluşumla doğrudan ya da dolaylı veya rastlantısal bir bağımız bulunmadığının altını çizmiştik. Ve T24'ün, “hiçbir gazete ve televizyonda bir baltaya sap olamayıp internette eşelenen” kişiler tarafından değil, profesyonel standartları yüksek gazeteciler tarafından hazırlandığını vurgulamıştık.



Gazetecilikte yüksek profesyonel standardın ne anlama geldiği sorusunu, T24'ün şu birkaç haftalık yayınları üzerinden yanıtlamaya çalışalım.



TÜSİAD'daki gelişmeleri 1 hafta önceden duyurduk



Türkiye'nin iş dünyasındaki kaynama, Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın Türk Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanlığı'nı 2 yıllık görev süresi dolmadan bırakacağını açıklamasıyla su yüzüne çıktı.

Ancak T24 okurları, TÜSİAD'da beklenen gelişmeleri, Yalçındağ'ın meslektaşımız Erdal Sağlam'a yaptığı açıklamanın “Başkanlığı yılbaşında bırakıyorum” başlığıyla 12 Ekim'de Referans gazetesinde yayımlanmasından tam bir hafta önce öğrendiler. 5 Ekim'de T24'te yayımlanan haber analizimizin başlığı “TÜSİAD'da neler oluyor, Arzuhan Doğan Yalçındağ başkanlığı bırakıyor mu?” başlığını taşıyordu. TÜSİAD'daki huzursuzluğun nedenlerinin irdelendiği o analizin önemli yankılar yarattığını biliyoruz.

( http://www.t24.com.tr/content/authors.aspx?article=985&author=24 )



Açılım zirvesinde kamera önkoşulunu 4 gün önce yazdık



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kürt açılımı konusunda CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'dan istediği randevuya verilen yanıtın, basında dikkatli bir gözle irdelenmediğini söyleyebiliriz. Baykal'ın 12 Ekim'de gönderdiği 6 sayfalık cevabi mektubunu aynı gün analiz ederken “kameralı görüşme” önerisinin “ön koşula çevrilebilir bir tonlama taşıdığının” altını çizmiştik. 12 Ekim'deki o analizimiz “AKP açılımda DTP ile başbaşa kaldı, Anayasa değişikliği ile veda zamanı” başlığıyla T24 sayfalarında duruyor. ( http://www.t24.com.tr/content/authors.aspx?article=1023&author=24 )



T24 13 Ekim'de de, CHP liderinin manşetten duyurduğu sözlerini “Baykal kamerayı ön koşula mı çeviriyor” başlığıyla verdi.



T24'ün yayınlarından tam 4 gün sonra CHP lideri “kamera kaydının Erdoğan'la görüşme için bir ön koşul olduğunu” açıkça belli etti. Baykal veya Erdoğan'ın tutumunda bir değişiklik olmazsa, AKP ve CHP liderlerinin Kürt açılımı için bir araya gelemeyeceklerini şimdiden söyleyebiliriz.



T24 duyurdu: IMF ile anlaşma yok



2 Ekim'de yayımlanan “IMF ile anlaşmayı unutun başlıklı analizimizde, soru ve yanıtlarla Türkiye-IMF temaslarında gelinen noktayı irdeledik. Anayasa uyarınca Ekim ayı ortasına kadar TBMM'ye sunulması gereken 2010 bütçe tasarısının IMF ile üzerinde mutabakata varılmış bir içerik taşıyamayacağını belirttikten sonra, olası bir programın 2011'den önce bütçeye yansımasının mümkün olmadığına işaret etmiştik. Başb.akan Yardımcısı Ali Babacan, günler sonra “hükümet ikna olmadığı için IMF ile anlaşma yapılamadığını” açıkladı.

( http://www.t24.com.tr/content/authors.aspx?article=982&author=24 )

Bugün (19 Ekim 2009) yayımlanan haber-analizimizde de, IMF ile hükümet arasındaki temaslarda üzerinde durulan dolaylı-dolaysız vergiler sorunu ele alıyoruz. Bu meselenin, önümüzdeki dönemin gündem maddelerinden birisi olacağı anlaşılıyor.

Haber ve söyleşilerimiz onlarca sitede yayında



Arkadaşımız Lube Ayar'ın özel dosyaları ile Selin Ongun'un söyleşilerinin onlarca sitede kaynak gösterilerek alıntılandığını, gazetelerde yorumlandığını da belirtelim.



Evet T24'ün birkaç haftalık yayını; Türkiye'nin gündemindeki temel meseleler konusunda olası gelişmelere ilişkin ciddi haber ve güvenilir analizleri, gündem konularına yeni sayfalar ekleyen özel haber ve söyleşileri de kapsıyor.



Türkiye'nin saygın gazeteci ve yorumcuları burada

Aydın Engin'den Çiğdem Anad'a, Rıdvan Akar'dan Mete Çubukçu'ya, Çiğdem Toker ve Bekir Ağırdır'dan Vedat Özdan ile H. Bader Aslan'a Türkiye'nin en saygın ve iddialı gazetecileri ile analistlerini de içeren yazar kadromuza gelince... T24'ü rakipleri karşısında “biricik” yapan yazarlarımızdan haberler, başlı başına bir yazının konusu olacak.



Türkiye'de bir ilk başlıyor



Şimdilik, T24'ün “bağımsız gazetecilik, masa üstü yayıncılık, gazete ve internette okuma trendleri” konularını kapsayan “üniversite seminerleri”nin başlamak üzere olduğunu... Bağımsız gazetecilik ile üniversite işbirliğinde bir “ilk”i hayata geçirdiğimizi belirterek noktalayalım...



Evet burası T24.

Burada gereksiz para yok.

Koku yok.

Korku yok!



