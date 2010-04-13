SP'ye göre AKP nasıl bir 'edepsizlik' yaptı?

Adıyaman'ın Kâhta ilçesinde Belediye Meclisi 8 Mart'ta toplandı. AKP'li Yusuf Turanlı'nın başkan olduğu belediyenin meclisinde AKP'den 16, Saadet Partisi'nden (SP) 7, DSP'den de 3 üye bulunuyordu. Gündem, ilçedeki caddelere, mevcut siyasilerin yerine Kâhta'yı temsil eden eski bakan, milletvekili ve tanınmış isimlerin adlarının verilmesiydi.

Kahta Belediye Meclisi “oybirliği” ile isimleri değiştirdi. Karara göre 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adını taşıyan bulvara AKP Adana Milletvekili olan Kâhtalı Dengir Mir Mehmet Fırat’ın amcası ve eski milletvekili Hüseyin Fehmi Fırat, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in adını taşıyan caddeye yine AKP'li Fırat’ın amcası olan eski milletvekili Hacı Bedirağa, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün adını taşıyan caddeye eski Belediye Başkanı Abdullah Turanlı, Necmettin Erbakan’ın adını taşıyan caddeye 2002’de ölen Hemreş Reşo (Hamdi Turanlı, Kürdistan Demokrat Partisi-Bakur eski başkanı), Recai Kutan'ın adını taşıyan caddeye de yörede “Divane Mejo” olarak bilinen Necmettin Özer'in adı verildi. 1960'lı yıllarda yaşamını yitiren akli dengesi bozuk Divane Mejo, çevreden geçenleri selamlamasıyla tanınıyordu.

Oybirliği ile alınan karara göre, diğer cadde isimleri de Belediye Başkanı Yusuf Turanlı'nın yakınlarını da kapsayacak şekilde şöyle değiştirilmişti:

Menekşe Caddesi (Abddullah Köroğlu), İbn-i Sina Caddesi (Şeyh Efendi), Hilmi Tunalı Caddesi (Müslüm Yıldırım), Mimar Sinan Caddesi (M.Sırrı Turanlı), Bağdat Caddesi (Hacı Özer Efendi), Sağlık Caddesi (M. Ali Turanlı), Selami Uzun Caddesi (Hacı Yusuf Erdem), Eski Kâhta Caddesi (Ali Avni Turanlı), Bosna Caddesi (Ramazan Yıldırım), Zemzem Caddesi (Mahmut Balibey).

Kâhta Belediye Başkanı Turanlı, üç cumhurbaşkanı ile siyasilerin isimlerini taşıyan caddelere, geçmişte ilçeye katkıda bulunan ve birçoğu bugün hayatta olmayan kişilerin adlarının verilmesi yönünde teklif aldıklarını ifade ederken, kararla hükümetin açılım sürecini de desteklediklerini vurgulamıştı:

“Bu yöndeki talebi meclisimize sunduk ve hükümetin açılım sürecini desteklemek için 25 üyemizin oybirliği ile değişimi kabul ettik.”

Açılım sürecinin Kâhta'daki sonucu “Hemroş Reşo” caddesi olmuştu.



Milli Gazete 35 gün sonra fark etti: Edepsizlik!



Günler günleri, haftalar haftaları kovaladı ve SP'nin yayın organı Milli Gazete, karardan 35 gün sonra Kâhta'daki isimlerin değiştirildiğini fark etti. Haberin dünkü (12 Nisan 2010) Milli Gazete'deki başlığı, ünlemli bir “Edepsizlik”ti.

Kâhta Belediye Meclisi, SP Genel Merkezi'ni ve dolayısıyla Milli Gazete'yi iki nedenle çileden çıkarmıştı. Bir kere “Milli Görüş Lideri” Necmettin Erbakan ile sırdaşı ve emanetçisi Recai Kutan'ın adı caddelerden kaldırılmıştı. SP ve Milli Gazete'yi çıldırtan ikinci nedene gelince... Milli Gazete'nin ifadesiyle, Erbakan'ın yerine bir “PKK yandaşı”nın, Kutan'ın yerine de “bir zırdeli”nin adı tercih edilmişti.

Milli Gazete'deki “Edepsizlik” ve “Erbakan ve Kutan Hazımsızlığı” başlıklı haberi birlikte okuyalım:

“Adıyaman'ın AKP'li Kâhta Belediyesi, büyük bir edepsizliğe imza attı. AKP'li Dengir Mir Mehmet Fırat'ın öz yeğeni İbrahim Yusuf Turanlı'nın belediye başkanı olduğu Kahta Belediye Meclisi aldığı bir kararla 15 tane cadde ismini değiştirdi. Bu caddelerin içinde 1994 yılında Kâhta'nın en işlek caddesine verilen 'Necmettin Erbakan Caddesi' ile 'Recai Kutan Caddesi'nin de bulunması dikkat çekti. İsim değişikliğinde belediyenin 'Erbakan ve Kutan' hazımsızlığı bir yana bu isimlerin yerine verilen isimlerle tam bir edepsizlik örneği sergilendi. Necmettin Erbakan Caddesi'ne bölgede PKK yandaşı olarak bilinen ve sağlığında Türkiye'ye girişi yasaklı olan, öldüğünde de cenazesi özel izin ile Türkiye'ye getirilen 'Hemreş Reşo'nun ismi verildi.



'Kutan'ın yerine Kâhta'nın delisinin ismini verdiler'



Recai Kutan Caddesi'ne ise Kâhta'nın delisinin ismi verildi. İslam dünyasının lider ismi Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile DSİ Bölge Müdürü iken bölgeye kazandırdığı hizmetlerle bilinen Recai Kutan'ın isimlerinin yerine bölgenin sosyal yapısı ile hiçbir alakası olmayan isimlerin verilmesi Kâhta'yı ayağa kaldırdı. Öte yandan değiştirilen cadde isimlerinin tamamına yakınına AKP'li Dengir Mir Mehmet Fırat'ın sülalesinin isimleri verildi.



'Bölgeye hizmet vermişler' (!)



AKP'li Kâhta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, cadde isimlerinin değiştirilmesinin gerekçesini geçmişte ilçeye katkıda bulunan, milletvekili, senatör ve belediye başkanı olarak hizmet vermiş kişileri yaşatmak olarak açıkladı.

Eski cumhurbaşkanlarından İsmet İnönü, Kenan Evren ve Süleyman Demirel'in isimleri de değiştirildi. Ancak bu isimlerin yerine bölge milletvekilliği ve Kâhta belediye başkanlığı yapmış kişilerin ismi verilirken 'Necmettin Erbakan Caddesi ile Recai Kutan Caddesi'ne verilen isimlerin bölgenin sosyal yapısı ile hiçbir alakası olmayan kişilerin isimlerinin verilmesi dikkat çekti.

Kâhta ve Adıyaman bölgesinde PKK taraftarı olarak bilinen Hemreş Reşo, Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-Bakur) eski genel başkanı idi. 2002 yılında Almanya'da vefat eden Hemreş Reşo'nun cenazesi Türkiye'ye özel izin ile getirilmişti. Divane Mejo ise Kâhta'nın zır delisi olarak biliniyor.”



'Megafonlardan çığırtmaya gerek var mıdır?'



Kâhta Belediyesi'nin internet sitesinde başkan için kaleme alınan “Onun adı Yusuf..” başlıklı yazıyı da haber vererek noktalayalım.

“Kâhta’da ciddi anlamda kayda değer ve mükemmel bir Belediye Başkanı bulunduğunu megafonlardan çığırtmaya gerek varmıdır?” diye başlayan... “Bir deryadır dersem Yusuf Turanlı, kendiside dahil olmak üzere muhakkak yalakalık yaptığımı düşüneceklerdir. Evet Yusuf Turanlı’ya yalakalık yapıyorum” diye devam eden yazının müellifini bulamadım. Ancak bu eseri okumanızı tavsiye ederim...

Kâhta'dan gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz...



