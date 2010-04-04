Portföy yöneten gazeteciler ve Gazeteciler Cemiyeti

Bu köşede “Borsacı ve bedavacı dördüncü kuvvet!” başlığıyla 25 Mart'ta yayımlanan yazıda, Sermaya Piyasası Kurulu Başkanı Vedat Akgiray'ın “borsada portföy yöneten gazetecileri tek tek bildiklerine” ilişkin açıklamalarını ele aldık.



Akgiray, “portföy yöneten gazeteci ve yazarların, bu durumu yazılarının altında belirtmeleri gerektiğini” vurgularken, “Gazeteciler Cemiyeti gibi meslek örgütleriyle birlikte düzenleme yapmak istediklerini” de açıklamıştı. Bu açıklamaya işaret ederek, “Akgiray'ın bu sözlerini meslek örgütleri ve adı özellikle anılan Gazeteciler Cemiyeti duydu mu, duyduysa ilgilendi mi, ilgilendiyse ne yaptı, bilmiyoruz” ifadesini kullanmıştım.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, bu yazı üzerine, 15 Mart'ta yayımladığı açıklamayı gönderdi. Açıklamayı paylaşıyorum:





Hak ve Sorumluluk bildirgesine aykırı





Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde, söz konusu tartışmayla ilgili olarak gazeteciler ve meslekleri gazetecilik olmadığı halde yazarlık yapanlarla ilgili üç bölüm bulunmaktadır.



Bildirgenin “gazetecinin doğru davranış kuralları” ana bölümünün “Müessese Çıkarı” alt bölümü şöyledir:



“Gazetecinin bir basın yayın organındaki işlevini Hak ve Sorumluluk Bildirgesi”ndeki hakları, sorumlulukları ve görevleri belirler. Gazeteci bu mesleki çerçeve ile yayın organının çizgisi dışında, müessese çıkarı söz konusu olsa dahi hiçbir faaliyete gönüllü olarak veya zorla katılmamalıdır.”

Ana bölümün “Ekonomik, Mali Bilgi” bölümü de şöyledir:



“Yasalarla yasaklanmış olmasa dahi, gazeteci elde ettiği ekonomik-mali bilgileri geniş biçimde yayınlanmadan önce kendisinin yahut yakınlarının çıkarları için kullanmamalıdır.



Gazeteci, kendisinde ve yakınlarında bulunan hisse senedi ve benzeri mali araçlar konusunda, yayın organlarındaki sorumluları, bu menkul kıymet sahipliği hakkında doğru bilgilendirmediği sürece yayın yapmamalıdır.”



Bildirge, gazeteci olmayanların da yayın organlarında yazarlık yapmaları halinde kimliklerinin açıklanmasını öngören “Gazeteci Olmayanlar” alt bölümünde de şu kuralı getirmektedir.



“Bir yayın organında, sürekli veya zaman zaman, gazetecilik kapsamına giren alanlarda faaliyet gösterenlerin asıl sıfatları, asli işleri uygun şekilde belirtilmeli, kamuoyu onların temel konumu hakkında bilgilendirilmelidir.”



Bildirgedeki bu özel kurallar da öteki kurallar gibi 13 Aralık 2005 günü yapılan olağanüstü genel kurulda TGC Tüzüğü’nün eki olarak kabul edilmiştir. Bu kurala uymayan uygulamalar, üyeler için de tüzüğe aykırılık oluşturmakta ve yaptırıma bağlanmış bulunmaktadır.



Yönetim Kurulumuz gelişmeleri izlerken durumu kamuoyunun bilgisine de sunmayı zorunlu görmektedir.”



TGC Yönetim Kurulu, gelişmeleri izlediğini vurguluyor. Biz de, şirket gezileri ve portföy yöneten gazeteciler konusunda TGC'nin neler yaptığını dikkatle izleyecek ve duyuracağız.

