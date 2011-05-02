MİLLİYET.COM.TR KAÇA SATILDI?



Doğan Gazetecilik A.Ş'nin Milliyet ve Vatan gazetesini satmasına ilişkin ayrıntılar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen özel durum açıklamasında yer alıyor.

Bu açıklamaya göre, Milliyet'in “tüm marka ve isim hakları ile internet sitesi alan adlarının (milliyet.com.tr, milliyet.com, milliyetemlak.com.tr. vd.) KDV dahil 47 milyon 960 bin dolar bedel üzerinden” Demirören ve Karacan grubunun ortak girişim şirketi DK Gazetecilik ve Yayıncılık'a satıldı.

Halka açık bir şirket olan Doğan Gazetecilik'in yüzde 99.99'una sahip olduğu Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık da “bünyesindeki Vatan gazetesinin tüm marka-isim hakları ve internet sitesi alan adlarıyla birlikte” aynı gruba 26 milyon dolar karşılığında satıldı.

Özel durum açıklamasına göre, yaklaşık toplam 74 milyon dolarlık bu devir için 13 milyon 33 bin 561 dolar avans olarak ödendi, 30 Haziran'a kadar da aynı tutarda bir ödeme daha yapılacak. Vatan'ın satış rakamına tekabül eden bu iki ödeme dışında kalan bölüm, 2012'den 2015 yılının sonuna kadar 40 eşit taksitte, Libor + 3,5'ten başlayan vade farkı faizleri de eklenerek ödenecek.

Rekabet Kurulu'nun da onayladığı satışta, Ali Karacan'ın “Milliyet'i bize yarı fiyatına verdiler” mesajı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu bir girişimde bulunmazsa herhangi bir sorun görünmüyor.

Milliyet ve Vatan'ın satılması, Doğan grubunun AKP ile ilişkileri üzerine bir dizi yoruma da neden oldu. AKP hükümetleri ve Doğan grubu arasında ciddi bir çatışma yaşandığı ve grubun, bütün varlığına tekabül eden vergi ve cezalarla yıldırılmaya çalışıldığı bir gerçek. Ancak Aydın Doğan'ın, Milliyet'i yıllardır satmak istediği de bir gerçek. Nitekim, 1998'de el değiştiren Milliyet; Türkbank skandalını sergileyen ve Alaattin Çakıcı ile temasını ortaya koyan kaset skandalının ardından Korkmaz Yiğit'ten geri alındı. Kaset skandalı patlayana kadar kısa bir süre Milliyet'in sahibi olan, yazarlarla buluşan, devir-teslim programlarına katılan Yiğit'in 12,5 yıl önce Milliyet için 310 milyon dolar ödediği iddiaları da kamuoyuna yansımıştı.

Aydın Doğan, Korkmaz Yiğit'ten geri almak zorunda kaldıktan sonra da Milliyet'i elden çıkarmayı hep düşündü. O dönemde Milliyet'le ilgilenen ciddi gruplardan biri Çukurova oldu. Hatta Çukurova grubunun patronu Mehmet Emin Karamehmet'in en yakınında bulunan üst düzey yöneticilerinden biri Milliyet için bir değerleme de yaptı. 1999-2000'de yapılan o değerlemenin özeti; Milliyet'e 90 milyon dolar kadar bir değer biçildiği, isim hakkıyla birlikte 110-120 milyon doların üzerinde bir ödeme yapmanın düşünülemeyeceğiydi.



Hem Yiğit'in ödediği, hem de Çukurova grubunun hesapladığı rakamların içinde, isim haklarının yanı sıra Doğan Medya Center binası ile o sırada binanın içinde bulunan matbaa da bulunuyordu.



Son satışta milliyet.com.tr var



O zaman bina ve matbaaa vardı, ancak bugünkü milliyet.com.tr yoktu. Doğan grubu, Milliyet'in (ve Vatan'ın) satışından çok, gazetenin internet sitesi milliyet.com.tr'nin (ve gazetevatan.com.tr'nin) satışıyla medyada küçülmüş bulunuyor. Zira Ercüment İşleyen yönetimindeki milliyet.com.tr, bugün Türkiye'nin ve dünyanın en çok ziyaretçisi olan, en çok sayfa görüntülemesine ulaşan siteleri arasında ön sıralarda bulunuyor.

Örneğin, dünyadaki internet sitelerini ziyaretçi ve hit sayıları gibi kriterlerle sıralayan ve kıyaslayan Alexa, milliyet.com.tr'nin Facebook, Google Türkiye, Google, YouTube, Windows Live, Mynet.com'dan sonra Türkiye'de en çok ziyaret edilen yedinci site olduğunu duyuruyor. Bu sıralama, milliyet.com.tr'nin Türkiye'de en çok ziyaret edilen haber sitesi olduğunu da gösteriyor.

Alexa'ya göre 30 Nisan 2011 itibarıyla milliyet.com.tr bütün dünyada en çok ziyaret edilen 487. site.

Aynı sıralama Vatan'ın internet sitesi gazetevatan.com için Türkiye'de 28, dünyada 2113'ü gösteriyor.

Alexa rakamları ciddi tartışmalara da konu olsa, milliyet.com.tr açısından bir fikir verdiğini söylemek mümkün.



Huffington Post 315 milyon doara satıldı



Alexa ölçümlerinde trafik kalitesi açısından ABD'de 32, dünyada 125. sırada görünen internet gazetesi Huffington Post, şubat ayında America Online'a (AOL) 315 milyon dolara satılmıştı.

ABD ve Türkiye'deki satış rakamları arasındaki fark, Türkiye'de internet mecralarının etkisi ve reklam getirisi dahil derinliği hakkında fikir veriyor.

Bu sayıları verdikten sonra milliyet.com.tr'nin Milliyet ile birlikte KDV dahil toplam 47 milyon 960 bin dolara satılmasının üzerinde durabiliriz. Zira bu rakamın ne kadarının Milliyet gazetesinin isim hakları için, ne kadarının milliyet.com.tr için ödendiği bilinmiyor.

Bu ayrım yapıldı mı bilmiyorum. Ancak Doğan Gazetecilik A.Ş'nin internet sitesinin “İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar” başlıklı sayfası ile İMKB'de şirket hakkında verilen bilgiler yapıldığını düşündürüyor. Bu sayfalardaki bilgilere göre, satıştan önce, Doğan Gazetecilik A.Ş'nin sahibi ve ortağı olduğu dört şirket bulunuyor. Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. (Vatan), Milliyet Haber Ajansı A.Ş., Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş. ve Birey Seçme Değerlendirme Danışma A.Ş.

İMKB verilerine göre Doğan Gazetecilik, “Milliyet İnternet Hizmetleri A.Ş”nin yüzde 99,75'ine, bir başka deyişle tamamına yakınına sahip görünüyor. Milliyet Haber Ajansı'nda Doğan Gazetecilik'in hisse oranı ise yüzde 51.98.

Her iki sayfada da, “Milliyet'in isim haklarının” Doğan Gazetecilik'in halka açık ortaklıkları kapsamında bulunup bulunmadığı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Dünyada internet sitelerinin ekonomik değerlerini hesaplayan, ancak bu hesaplamaları çok ihtiyatla karşılanması ve sorgulanması gereken çok sayıda site var. Örneğin bunlardan markosweb.com’a girip milliyet.com.tr'nin adını yazdığınızda karşınıza 26 milyon 853 bin 468 dolar çıkıyor. Diğer sitelerde farklı rakamlarla karşılaşmak da mümkün.

Milliyet'in satılması, milliyet.com.tr'yi de kapsaması açısından Türkiye'de internet medyasının tarihi açısından önem taşıyor. Türkiye'deki tiraj sıralamasında dokuzuncu olan ve yarın 61. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Milliyet için, haber siteleri sıralamasında birinci olan milliyet.com.tr'den daha az bir değer takdir edilmiş olabilir mi?





