Mektuplara bakarsanız 1. Ordu ihtilale hazır!

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın, dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur'un odağına yerleştiği hükümete müdahale eğilimlerini yansıtan günlükleri, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek'in bilgisayarından çıkan darbe günlükleri ile örtüşen bölümler içeriyordu.

Taraf gazetesinin ortaya çıkardığı “Balyoz” planı da, Balbay'ın günlüklerinde dönemin MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un ağzından yansıtılan kritik bir bölümle örtüşüyor.

Taraf'ın yayımladığı darbe planında “Balyoz Sıkıyönetim Komutanı” olarak adı geçen dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, 5-7 Mart 2003'te Selimiye Kışlası'nda yapılan seminerde önemli bir konuşma yapıyor. Taraf'taki bant çözümlerine göre, Doğan bu konuşmada, “seminerde ele alınan senaryonun güncel gelişmelere uyduğunu, Genelkurmay Başkanı'nın Meclis ve hükümete ültimatom vererek 'Bu işin sonu boktur' demesini beklediğini, bu doğrultuda teklifte de bulunduğunu ve bir milli mutabakat hükümeti kurulması gerektiğini” anlatıyor.



'1. Ordu'dan ihtilal mektupları geliyor'



Doğan'ın “1. Ordu Komutanı” olarak yaptığı bu konuşmanın tarihinin 5-7 Mart 2003 olduğunu anımsatarak Balbay'ın günlüklerine uzanalım.

Tarih; 30 Mayıs 2003. Yani, Çetin Doğan'ın Selimiye Kışlası'nda yaptığı belirtilen konuşmanın üzerinden iki ay bile geçmemiş.

Yer; Milli İstihbarat Teşkilatı.

Balbay'ın notlarına göre, dönemin MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, Cumhuriyet gazetesi temsilcilerini yemekte ağırlıyor. Bir ara konu, 23 Mayıs 2003'te “Genç subaylar tedirgin” başlığıyla Cumhuriyet'in manşetine çıkan Balbay'ın yazısından açılıyor. Atasagun, yazının kaynağını soruştururken, Çetin Doğan'ın başında olduğu 1. Ordu ile ilgili olarak önemli bir şey söylüyor. Balbay'ın notlarından okuyoruz:

“Cumhuriyet'in manşeti çok etkili oldu. Bu haber başka yerde çıksa başka değerde olur, bir de sizin imzanız var... Kaynağınız ne bilmiyorum, ama önemli olmalı... Eğer (kaynak) mektuplarsa bize de geliyor. İstanbul'dan Birinci Ordu'dan geliyor. Oraya baksan, Birinci Ordu'da her şey hazır, ihtilale hazırlanıyorlar.."

Türkiye'nin bir numaralı istihbarat teşkilatının başındaki isim, 1. Ordu mensuplarından “ihtilale hazır olduklarına” ilişkin ifadeler taşıyan mektuplar aldıklarını söylüyor.



'Çetin o güne hazırlanıyor'



Balbay'ın notlarında Çetin Doğan'ın geçtiği iki önemli bölüm daha var. Birisi 31 Mart 2003 tarihini taşıyor. Balbay'ın notlarında geçen “Mehmet Bey” şunları söylüyor:

“Elinize sağlık... Adresini buldu. Arkası gelebilir... Çetin'in ameliyat olmasının nedeni hazırlık. O güne hazırlanır... Röportajda sürekli ben emekli olacağım demesinin nedeni, bazı dedikodular çıktığı için kimseyi ürkütmemek. Ama fazla 'emekli olacağım' dedi.”

Soruşturma makamları Balbay'ın günlüğüne düştükleri “değerlendirme” başlıklı notta “Mehmet Bey”in “üst düzey bir askeri personel olduğu” ve “Çetin Doğan'ın 31 Mart 2003 tarihinde by-pass ameliyatı geçirdiği” belirtiliyor.



'Çetin Paşa'nın tabancası çapraz tutuşta'



Balbay'ın günlüğünde Çetin Doğan'a ilişkin diğer not da şöyle:

“Çetin Paşa Aktüel'deki yazıyı okuduktan sonra demiş ki,

- Ameliyattan önce tabancam yan tarafımdaydı. Şimdi çapraz tutuştayım

O hazır. Onunla ilgili gidişte bir sorun yok. Ameliyattan hemen önce İzmir'de ordu komutanlarıyla konuşmak, toplanmak üzere hazırlık yaptı. Orada yapacağı konuşmayı hazırladı. Bunu bilgi olsun diye, Genkura da (Genelkurmay'a da) gönderdi. Yaşar Paşa (Büyükanıt) bir üste iletmedi. Konuşması ağırdı. 'Türkiye böyle gitmez, hükümet bu işi götüremiyor' türündeydi.. Kesin konuşmayı yapacaktı, Aytaç Paşa (Yalman) 'yap' demiş..”

Herhangi bir “plan senaryosu”ndan değil, bir gazetecinin notlarından söz ediyoruz.



Doğan'a göre 'iç tehdit' planı



Balyoz planı ve Selimiye Kışlası'nda kaydedilen konuşmalara ilişkin dökümlerden Balbay'ın tuttuğu notlara uzanan bu parantezi kapatıp, Taraf'ın dosyası üzerine yapılan iki açıklamaya değinelim.

Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın, T24 editörlerinden Selin Ongun'a gönderdiği açıklamada beş nokta dikkat çekiyor:

- Doğan, Balyoz planı ve Selimiye Kışlası'nda kaydedilen konuşmaları “TSK'nın periyodik harp oyunları ve senaryo çalışmaları” kapsamında değerlendiriyor.

- Harp oyunları ve senaryolar için yapılan seminerlere Genelkurmay Başkanı ve komutanların “gözlemci” olarak katıldıklarını, katılamazlarsa “mutlaka” vekil gönderdiklerini vurgulayan Doğan, bir noktada daha Genelkurmay'a işaret ediyor. Doğan, harp oyunu ve senaryo konularının “daha önceden” üst komutanlara iletildiğinin altını çiziyor.

- Çetin Doğan, söz konusu hazırlıkların İçişleri Bakanlığı'nın da bir protokol ile taraf olduğu EMASYA (emniyet ve asayiş) planlarına dayandığını söylüyor.

- Doğan'ın açıklamasında, “TSK İç Hizmet Kanunu'nun verdiği Cumhuriyet'i koruma ve kollama görevine paralel olarak TSK'nın her kademesinde irticaya karşı planlar bulunduğu” görüşü de önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Emekli Orgeneral Doğan'ın “rutin senaryo” dediği Taraf'taki plan ile ses kaydı bulunan konuşmalarda “AKP Hükümeti”nin adının defalarca “hedef” olarak telaffuz edildiğinin altını çizelim. Burada Çetin Doğan'ın, T24'te yayımlanan açıklamasının ardından çıktığı televizyon kanallarında Taraf'taki planın içeriğini reddettiğini de belirtelim.



Genelkurmay 'dış tehdit' deyip ayrıntıya girmedi



Genelkurmay Başkanlığı'nın “Balyoz” planına ilişkin açıklamasında dikkat çeken üç noktaya gelince...

- Açıklamada, söz konusu plan seminerinin Genelkurmay'ın “2003-2006 yılları Tatbikatlar Programı”nda bulunduğu belirtiliyor, ancak “camilere patlayıcı yerleştirme” gibi büyük tartışma yaratan konularda kuşkuları yatıştıracak bir bilgi verilmiyor. Taraf'ta yayımlanan dosyayı "plan semineri" adı altında doğrulamış görünen Genelkurmay, Karargâh'a bildirilen senaryo ile Taraf'ta yayımlanan planın aynı olup olmadığı konusunda hiçbir açıklayıcı ifade kullanmıyor.

- Genelkurmay açıklamasında planın “dış tehdide ilişkin olarak” hazırlandığının altı çiziliyor. Ancak gerek plana ilişkin dosyanın yayımlanan bölümlerinde, gerekse ses kaydı yapılan konuşmalarda “iç tehdit”e karşı “12 Eylül modeli bir darbe” düşüncesi öne çıkıyor. Genelkurmay açıklamasında, doğrudan hükümeti hedef alan konuşmaları yayımlanan ve ayrı bir plan hazırlattığı belirtilen Çetin Doğan'ın başında bulunduğu karargâhı “irticai faaliyetlerin odağı olarak gördüğü hükümet” üzerinde yoğunlaştırdığı yolundaki yayınlar Genelkurmay açıklamasında teğet geçiliyor.

- Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, “hükümete müdahale eğilimi”ni yansıtan Selimiye'deki konuşma kayıtlarına hiç değinilmemesi dikkat çekiyor.

TSK İç Hizmet Kanunu orada durdukça...

Evet, yeni açıklamalar gerektiren “Balyoz” dosyasının, Türkiye'yi, bütün darbeler için bir meşruiyet sığınağı olan TSK İç Hizmet Kanunu'nu ciddi bir şekilde sorgulama menziline soktuğunu söyleyebiliriz.

TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde tanımlanan "iç tehditlere karşı cumhuriyeti koruma ve kollama görevi"nin silahsız kuvvetlere devri, demokrasinin bekası için "baraj puanı" niteliği kazanmış bulunuyor.