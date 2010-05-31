İsrail'e İsrail silahıyla kafa tutmanın utancı!



İsrail, 31 Mayıs sabaha karşı saat 04:20 sıralarında, “Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım” sloganıyla yola çıkan 6 gemilik yardım filosunun “amiral gemisi” konumundaki Mavi Marmara'ya saldırdı. Hükümetin açıklamasına göre, İsrail kıyılarından 77 mil açıkta, uluslararası hukuka aykırı olarak “uluslararası sular”da saldırıya uğrayan Mavi Marmara'da yaklaşık 400'ü Türk uyruklu olmak üzere 33 ülkeden 581 yolcu bulunuyordu.



İsrail'in, “istediği zaman” aşırı kuvvete başvurma alışkanlığının son hedefi olan Mavi Marmara gemisine yapılan saldırı konusundaki saptama ve olası gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz:



- İsrail ordusu, ilk kez silahsız Türk vatandaşlarını planlı bir saldırıyla öldürdü. Böylece İsrail, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin silahsız vatandaşlarını öldüren İsrail ordusuyla askeri işbirliğini sürdürmesine kısa ve orta vadede olanak bırakmadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluş ve uluslararası toplumun tepkisi ne olursa olsun, Türkiye'nin tek taraflı olarak alacağı önlemlerin başında bu insanlık dışı saldırıyı yapan İsrail ordusuyla askeri işbirliğini kesmek olacak. Nitekim Başbakan Vekili Bülent Arınç, ikisi İsrail'de olmak üzere planlanan üç ortak askeri tatbikatın iptal edildiğini açıklamış bulunuyor.

İsrail kendi topraklarında yeterince uçamıyor

- İsrail'in 27 bin 817 kilometrekare olan yüzölçümü, Sivas'tan küçük (28 bin 562 kilometrekare), Konya'nın yarısı kadar (40 bin 813 kilometrekare) bir toprağa tekabül ediyor. Savaş uçaklarını küçük topraklarının üzerinde sadece birkaç dakika uçurabilen İsrail bu nedenle hava tatbikatı yapmakta zorlanıyor. Konya Ovası'nda yapılan Anadolu Kartalı tatbikatları, bu nedenle de İsrail açısından önem taşıyordu. Görünür gelecekte, artık İsrail uçaklarının silahsız vatandaşlarını öldürdüğü Türkiye'nin toprakları üzerinde uçmaları mümkün görünmüyor.



- Diğer yandan Türk savaş uçakları ve tanklarının modernizasyonundan PKK'ya karşı istihbarat ve insansız hava araçlarına kadar İsrail ile bir dizi konuda askeri işbirliğinin “alan” tarafında Türkiye'nin bulunduğunun altını çizelim. Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 3 milyar dolar iken bu ülkeyle savunma sanayii işbirliği bu rakamın yarısını geçiyor.



Yüz milyarlarca dolar harcayan Türkiye İsrail'e muhtaç



- PKK'ya karşı askeri istihbarat ve teknolojik teçhizat arayışına ne kadar hayati önem atfedildiği konusundaki iki çarpıcı örnekten biri, dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün 2004 yılında İsrail'i gizlice ziyaret etmesidir. Diğer örnek de, Gazze'de yaşananları haklı olarak “insanlık suçu” diye değerlendiren Tayyip Erdoğan hükümetinin, yine de bu İsrail ile yeni silah alım anlaşmaları yapmasıdır. Arınç'ın açıklaması da, üç tatbikatın iptali dışında “diğer askeri ve ekonomik ilişkilerin durdurulmasının” şimdilik söz konusu olmadığını içeriyor.



- Çeyrek yüzyılı aşkın bir zamandır teröre karşı mücadele etmeye çalışan ve topraklarında savaş hali yaşayan, on yıllardır bütçesinden yüzlerce milyar doları “silah alımına” ayıran Türkiye'nin durumu bu.... Hâlâ haber alma teknolojisini geliştirememiş, uçaklarını kendi olanaklarıyla gece uçuramayan, tanklarını modernize edemeyen, ulusal savunma sanayii ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak bir ülke...



- Bütçesinden çıkan yüzlerce milyar dolara karşın İsrail ile teknolojilerine alıcı olduğu diğer ülkelere karşı durumu Türkiye için gurur duyulacak bir tablo ortaya koymuyor. İsrail'in, malzeme taşıyan diğer gemileri değil, içinde yüzlerce yolcu bulunan Mavi Marmara'yı hedef almasındaki pervasızlıkta, Türkiye'nin bu bağımlılığının verdiği cüret de var.



İsrail'in yeni paradigması: Türkiye tehdit



- İsrail, elbette sonuçlarını hesaba katarak ve Mavi Marmara'yı özellikle hedef alarak yaptığı bu saldırı ile geçmişte bölgesinde en önemli partneri olan Türkiye'yi de “tehdit” algısına dahil etti. Stratejik bir politika değişikliği karşısında olduğumuzu söyleyebiliriz. İsrail'in, AKP hükümetinin kendisini eleştiren, İran ve Suriye ile yakınlaşan tutumundan hareketle silahsız insanları adeta Türkiye'nin askeri yerine koyarak operasyon yaptığı anlaşılıyor.

- İsrail için “haydut” ifadesini sonuna kadar hak ettiren bu saldırı bir “devlet” olmanın sorumluluğu ve uluslararası hukuk çerçevesinde kabul edilemez. Saldırı, İsrail'in kara sularında veya bu ülkeye Gazze'de tanınan yetki alanında değil, “açık deniz sahası”nda, “uluslararası sular”da yapıldı.



BM Sözleşmesi'ne göre İsrail'in 'ziyaret hakkı' bile yok



- BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, sadece “deniz haydutluğu, uyuşturucu kaçakçılığı, köle ticareti, terör amacı” gibi istisnai hallerde uluslararası sularda seyreden gemilere “ziyaret hakkı” tanıyor. Bu durum karşısında İsrail'in, Mavi Marmara'ya, bırakın askeri saldırıyı, “ziyaret hakkı” için bile bir gerekçesi bulunmuyor. Burada, BM Güvenlik Konseyi'nin, 2009 yılında “Gazze'ye tıbbi tedavi, gıda ve diğer insani yardımın engelsiz girişi ve dağıtımı” için çağrı yaptığını ve “insani yardımın sürekliliği için daimi bir insani yardım koridorunun açılması ve yardımla ilgili diğer mekanizmaların açılması yönündeki girişimleri memnuniyetle karşılayacağını” duyurduğunu hatırlatalım.



Mavi Marmara'nın yükü Türkiye'de kontrol edilmişti



- İsrail, Gazze'ye yaklaştığında hız keserek seyrüsefer diliyle “diyalog” mesajı veren Mavi Marmara için, uluslararası kurallara uygun olarak “gemiye yanaşma”, “kaptandan bilgi isteme”, “konşimento-yük bilgisi alma” girişimlerinde bulunmak yerine doğrudan askeri saldırıda bulunmayı tercih etti. Türkiye limanlarında bütün yükü tek tek kontrol edildiği açıklanan Mavi Marmara'ya saldırarak, Türkiye'nin hukukuna uygun yapılmış bir yüklemeyi de hiçe saydığını ilan etmekten çekinmedi.



'Gemide demir çubuk, bıçak vardı' savunması gülünç



- İsrail'in “gemide demir çubuklar, sopalar, bıçaklar vardı” gibi saldırıya bir meşruiyet yaratmaya çalışan girişimleri de, uluslararası hukuk açısından hiçbir şey ifade etmiyor. Zira, uluslararası hukuk, meşru müdafaa hakkı veren silahlı “tehdit” durumlarında bile operasyonun biçimi ve şiddetini kurallara bağlıyor. Örneğin “orantılı güç”, “kademeli kuvvet artırımı” gibi kriterler öngörüyor. İsrail ise, sivil bir gemiye karşı “içinde sopa vardı” gibi gülünç gerekçelerle indirme harekâtı yapıp, “güvenlik tehdidi” yaratmayan sivillere ateş açıyor.



Hükümet 'soykırım' atfı yaptı...



- 35 aydır abluka altında bulunan Gazze'yi “Yahudi soykırımı”nı ifade eden “temerküz kampları”na benzeten ve saldırıyı lanetleyen hükümet, resmi açıklamada sağduyu çizgisini aşmayarak önemli bir tutum sergilemiş bulunuyor. Bu aşamadan sonra Türkiye'yi haksız duruma düşürebilecek ve Yahudi vatandaşları hedef haline getirebilecek bir tepkiye karşı azami dikkati göstermek gerekiyor.



İnsanlar ve gemilerin akıbeti krizi tırmandırabilir



- Bu aşamadan sonraki kriz, İsrail'in gözaltına aldığı siviller, yaralılar ve el konulan gemilerin akıbetinde çıkabilir.

- Türk-İsrail ilişkilerinin bu saldırıdan sonra normalleşmesi kolay görünmüyor. Arap-İsrail ihtilafında arabuluculuğa soyunmaktan İsrail ile çatışma noktasına varan AKP hükümeti, sağdan sola, radikalden ılımlıya bütün kamuoyunu aynı noktada buluşturan tepkiyi dikkate alan bazı adımlar atacaktır. İsrail tarafında ise züccaciye dükkânına giren bir fil gibi hareket eden iktidardaki koalisyon hükümetinin çekilmesi ve/veya Türkiye'den resmi bir “özür” dilenmesi krizin yatışması konusunda belki umut verebilir. Ancak Türkiye ile İsrail arasında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...



Nobel Barış Ödülü'nün namusu



- Barack Obama'nın, insan haklarını hiçe sayan cüreti ABD'nin geleneksel toleransına da mazhar olan İsrail'e tepkisinin ne olacağı önemli. Zira bu kez masada, geçen yıl Obama'ya verilen Nobel Barış Ödülü'nün namusu da var!



