HASAN CEMAL KİTABINA DÜŞÜLEN MUHALEFET ŞERHLERİ

Hasan Cemal'in gazetecilikteki 40. yılı vesilesiyle hazırlanan özel kitap, akademik dünyadaki “armağan” geleneğini andıran zengin bir içerikle yayımlandı. Kitap gazeteciler ve - başta iletişim fakültelerinin öğrencileri olmak üzere - gazeteci adayları için kayıtsız kalınamayacak bir içeriğe sahip bulunuyor. Bin adetlik tek baskıyla sınırlı tutulması planlanan Hasan Cemal kitabının, kamuoyu ilgisinden de esirgenmemesi gerekiyor.



Dikkat çeken iki özelliğine geçmeden önce kitabın nasıl hazırlandığını özetleyelim.



Bülent Erkmen'in, görüş alanınıza girdiğinde bütün dikkatinizi çelecek bir albüm gibi tasarladığı kitap, “KIRK YILLIK GAZETECİ: HASAN CEMAL” adıyla yayımlandı.



Eşi Ayşe Cemal'in, Hasan Cemal ile birlikte çalışmış gazetecilerle birlikte ciddi bir emek harcayarak hazırladığı kitap için söyleşileri Hürriyet'ten Ezgi Başaran yapmış. Kitapta “kısa Türkiye tarihi” gibi akan Hasan Cemal Kronolojisi de, İsmet Berkan ile Kerem Çalışkan'ın imzasını taşıyor.



Kitapta görüşü olan 37 isim



Ayşe Cemal'in kendisine haber vermeden hazırladığı ve sunuşunu kaleme aldığı sürpriz kitapta Hasan Cemal ile ilgili anılarını ve görüşlerini dile getiren 37 isim şöyle:



Altan Öymen, Atilla Aksoy, Okay Gönensin, Yalçın Doğan, Ali Acar, Yalçın Bayer, Meral Tamer, Refik Durbaş, Murat Belge, Osman Ulagay, Cengiz Çandar, Atilla Dorsay, Umur Talu, Ümit Kıvanç, Bülent Erkmen, Şahin Alpay, Kerem Çalışkan, Enis Berberoğlu, Hadi Uluengin, Yavuz Baydar, İsmet Berkan, Sedat Ergin, Şebnem Şenyener, Orhan Pamuk, Tuğrul Eryılmaz, Mehmet Ali Birand, Zafer Mutlu, Derya Sazak, Mehmet Y. Yılmaz, Oral Çalışlar, Ali Bayramoğlu, Cengiz Turhan, Gürsel Göncü, Ergun Babahan, Doğan Hızlan, Yasemin Çongar, Ahmet Altan.



Türk medyasına yön verenlerden önemli gözlemler



Kitabın öne çıkan özelliklerinden birisi; Türk medyasına yön veren, geçmişte ve şu anda hem gazeteci, hem de yönetici olarak önemli çalışmalar yapan isimlerin anlatımlarını içeriyor olması. “Hasan Cemal merceğinden gazeteciliğe bakış” olarak da değerlendirilebilecek bu bölümler, mesleğimize ilişkin derinlemesine gözlem açısından eşsiz anlatımlarla dolu.



Seçilen isimlerin sadece “Hasan Cemal'in gazeteci-yönetici olarak birlikte çalıştığı isimlerle” sınırlı tutulduğu kitap, sayfalarında buluşturduğu insanların kompozisyonu açısından bir “ilk” olma özelliği taşıyor.



Gazeteciler ve gazeteci adayları için bir “kaynak” olma özelliğini sonuna kadar hak eden kitabın kamuoyunun da ilgisini çekecek renkli bir içeriği bulunuyor.



Hasan Cemal'e eleştiriler okurdan esirgenmemiş



Kitabın öne çıkan diğer özelliği, Hasan Cemal hakkında eleştirisi olan gazetecilerin görüşlerinin de okurdan esirgenmemiş olması. Bu tutumun kitabın değerini artırdığını, “kaynak” olma özelliğine önemli bir temel kazandırdığını, Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir düzeyi gösterdiğini vurgulamamız ve sergilediği entelektüel cesaretten dolayı Ayşe Cemal'i kutlamamız gerekiyor.



Ne demek istediğimizi daha iyi anlatmak için, yazıyı çok uzatmayı göze alarak, Hasan Cemal kitabına meslektaşlarınca düşülen Hasan Cemal şerhlerinden örnekler verelim...



'Hasan'a asla özel hayatımı anlatmam'



YALÇIN DOĞAN: Genel Yayın Yönetmenliği sırasında İlhan Selçuk'la aralarında büyük bir çekişme yoktu bana göre. Evet, İlhan Ağabey gazeteyi perde arkasından yönetmeye çalışıyordu ama Hasan da her sabah amentü gibi ilk iş İlhan Ağabeyini arar, saatlerce konuşurdu. İlhan Selçuk gazeteyi yönetirken Hasan'a çok karıştı ama Hasan da buna çanak tuttu. (…) Cumhuriyet'i Çok Sevmiştim kitabında bizim evdeki yemeklerde konuşulanları pervasızca yazmasına çok kızmıştım. O yüzden de gazeteci olarak Hasan'a her zaman güvenirim ama artık asla özel hayatımla ilgili bir şeyimi anlatmam. Çünkü çok kötü bir not tutma ve sonra da o notları kitaplaştırma huyu var. Bütün bunlara rağmen kalkıp biri bana Hasan Cemal'i sever misin dese... E severim tabii, çok severim... Ne diyeyim?!



'Selçuk-Mumcu gerçeğini anlayamadı'



YALÇIN BAYER: Gazetenin idari anlamda başına geçen Emine Uşaklıgil bir yanlış yaptı: İlhan Selçuk-Uğur Mumcu'ya karşı Hasan Cemal-Okay Gönensin'in yanında yer aldı. (…) Sonra Hasan Cemal bu çıkışı nasıl yapabiliyordu? Çünkü gazetenin asıl markaları bu isimlerdi. Alameti farikaları... Cemal bu gerçeği fark edemiyordu. Ünlü Yayın Kurulu toplantılarımızda sonunda ipler koptu. Ben de İlhan Selçuk-Uğur Mumcu ekibiyle istifa ettim. (…) Gazete 'Hasan-Okay-Emine' ekibine kaldı. Okurlar, bu ekibin yaptığı gazeteyi tutmadı. Protesto etti. Bunun sonunda da ilk önce Hasan, sonra da Okay, ayrılmak zorunda kaldılar...



'Sataşmasını sindirmekte zorlanıyorum'



OSMAN ULAGAY: Yöneticiliği bırakıp yazarlığa başlayınca bize öğrettiği ilkeleri kendisi uygulamaya başladı. Sahaya inerek haber yapmaya, bütün tarafların görüşünü alarak yazı yazmaya öncelik verdi. Bu yönünü hep takdir etmişimdir. Ancak ilgili tarafların görüşünü yansıtmaya çalışırken olayın dışına çıkıp bakmayı bazen ihmal ettiğini düşünmüşümdür bazen. Bunu herhalde çoğumuz yapıyoruz yaşımız ilerledikçe, geçmişimizle hesaplaşırken, geçmişte yaptığımız yanlışlara tepki olarak belli tavırlara kilitleniyoruz. Bunu Hasan Cemal'de de görüyorum. Bu tavrın uzantısında, beni ciddi biçimde yaralayan, haksız bir bataşması oldu Hasan Cemal'in, bunu sindirmekte zorlanıyorum ama bu yüzden onu defterden sildiğimi söyleyemem... (Osman Ulagay'ın söz ettiği kırgınlığın, “Cumhuriyet'i Çok Sevmiştim” kitabındaki bir bölümden kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Cumhuriyet'te Ulagay'ın yazıları üzerinden 1991 sonunda patlayan büyük kavgadan sonraki süreçte Osman Ulagay'ın kayıtsız kaldığına ilişkin Hasan Cemal'in kitaptaki ifadeleri “sindirilemeyen sataşma” kaydına neden olmuş olabilir. Doğan Akın)



'Arkamda durdu, ama kapıyı da gösterdi'



CENGİZ ÇANDAR: (…) Arkamda durdu hep. Kapıyı da bana o gösterdi. En yakın, en güvendiğim arkadaşım... Bir akşamüstü Okay Gönensin “Gel biraz konuşalım” dedi. (…) “Hasan” dedi “Bu ara sağa-sola dergilere falan mülakat vermesin, konuşmasın diyor.” Çok bozulmuştum. Uyarının kendisine değil. Aracıyla gelmesine. Hasan'ın aramızdaki arkadaşlık-dostluk kodunu ihlal ettiğini düşündüm. (…) Öyle bozuldum ki, evime gider gitmez oturdum “Sayın Hasan Cemal, Genel Yayın Müdürü” diye başlayan ve her satırında kendisini “siz” diye hitap ettiğim bir mektup kaleme aldım. (Kıbrıs'tan) dönüşünden sonra, iki haftalık gergin ve görüşmeme halinden sonra beni odasına davet etti ve öyle bir mektuptan sonra “Birlikte çalışmamızın mümkün olmadığını” bana bildirdi. (…) Cumhuriyet'ten ayrılan en amansız hasımlarına bile veda geceleri düzenleyen Hasan Cemal bana, en yakın arkadaşlarından birine öyle bir jest yapmadığı gibi, gazete çalışanlarından bir bölümü onun hışmından korktuklarından benim için gizli bir veda gecesi düzenlediler. (…) “Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım” kitabında benim hasımlarıma -ki onun da hasımları olacak kişilerden söz ediyorum- gereksiz cephane sağlayacak benimle ilgili bir bölüm yayımlamasına da fena halde bozuldum. (…) Yemeklerde ona bozuk attığımda, “Yazarım demiştim, yaz dememiş miydin” diye kendini savunuyordu. “Ulan, demişsem de yazılır mı? Bunun bana zarar vereceğini anlamayacak adam mısın sen?!” diyordum ben de...



'Bir dönem Çillerci, bir dönem askerci oldu'



UMUR TALU: Bence Hasan Sabah'a geçtikten sonra benim sevmediğim türden bir liberalliğe doğru yol aldı. Çok saygın tarafları, çok takdir ettiğim yönleri var, ama o günden sonra ona bakışımda bir problem oluştu. Sabah'ta bana göre çok Çillerci oldu ve ben bunu çok tuhaf buldum. Gazetenin çok Çillerci olması tamamen maddi nedenlerden ötürüydü. Hasan niye bunun bir parçası oldu hiç anlam veremedim. İnsan orada yazabilir ama hele de belli bir ağırlığın varsa başka şeyler de söyleyebilir di.Ama o organizmanın bir parçası olmayı yeğledi. Öyle biri değil aslında ama oldu. 28 Şubat döneminde de bu kez Çiller'i yerden yere vurmaya başladı. Halbuki ben hep Çiller'in karşısında olmama rağmen, mağdur olduktan sonra aleyhinde bir tane bile yazmadım. Ayıp geldi bana. Hasan Cemal ise önce Çillerci, sonra askerci oldu o dönem. (…) Ona iki sebepten kırgınım: Birincisi; Yalçın Doğan (Milliyet'te) genel yayın müdürü, ben de koordinatör olduğum sırada öğle yemeklerinde hep bizim masamızda oturan Hasan Cemal, biz görevden alınıp yerimize Mehmet Yılmaz getirildiğinde masasını değiştirmişti. Ben yatılı okulda okudum, yemek masasının ne manaya geldiğini çok iyi bilirim. Masada kimle oturduğun bir şey ifade eder, yerini değiştiriyorsan bu da bir şey demektir. O günlerde Hasan Cemal ile Hakkı Devrim'in masa değiştirmekteki hızları beni şaşırttı ve şapka çıkarttım. İkincisi de biz kovulurken hiç sesini çıkarmaması, köşesinde iki satır bir şey yazmamasıydı. Güle güle dese bile olurdu. O çapta birinin böyle şeyler yapması genç gazetecilere güç verir halbuki.. Ama telefonla arayıp hatırımı sormuştur.



'Değerlendirmelerim Ankara ve Yayın Yönetmenliği ile sınırlı'



SEDAT ERGİN: Ondan gazetecilikle ilgili çok şey öğrendiğimi söylemeliyim. Objektif ve dengeli haber yazımı,alınan istihbaratın muhakkak kontrol edilmesi gibi ilkeleri titizlikle gözetirdi. Bir de fikri takipçiliği vardı. Türk basınında etik ölçülerin ve objektif habercilik anlayışının güçlenmesinde kuşkusuz Abdi İpekçi büyük bir öncü rol oynamıştır, ama genel yayın yönetmenliği döneminde Hasan Cemal de bence bu alanda hatırı sayılır bir başarı sergilemiş, bu çizgiyi kuvvetlendirmiştir. (…) Ayrıca genel yayın yönetmenliği döneminde Cumhuriyet'i ciddi bir referans gazetesine dönüştürmüştür. (…) Benim açımdan önemi, beni haber analizi yazmaya teşvik etmesiydi. (…) Gazeteciliğimin ve analizciliğimin ilerlemesinde Hasan Cemal'in beni bu yönde teşvik edip, önümü açmasının rolü büyüktür. (…) Hasan Cemal'le ilgili değerlendirmelerimi kendisinin sadece Cumhuriyet'in Ankara Temsilciliği ve Genel Yayın Yönetmenliği dönemiyle sınırlı tutmak istiyorum.



'Kadrolarını korumakta mücadeleci olmadı'



CENGİZ TURHAN: Cumhuriyet Gazetesi'ni bir “Quality Paper” yapmak (tirajını da o ölçüler içinde ciddi biçimde arttırmak) için gösterdiği çabanın benzersiz olduğunu ve Yayın Yönetmeni olarak çok başarılı olduğunu düşünürüm. Buna karşılık, kendi döneminde, eriştiği başarıyı yaratan kadroların zenginliğini koruma konusunda yeterince mücadeleci olamadığını, Cumhuriyet'in “üst katında” kendi mücadelesini yürütürken, alt katlarda neler olduğunu yeterince önemsememenin, bu konuda “ikinci elden” bilgilenmenin onu hatalara sürüklediğini de düşünürüm...



Kitap tek baskıyla sınırlı kalmamalı



Cengiz Çandar'dan bir alıntıyla noktalarken, bu “kaynak” kitabın tek baskıyla sınırlı kalması kararının gözden geçirilmesini dileyelim:



“Şimdi bakıyorum da, Hasan Cemal ile 40 yıllık dostluğun en sağlam güvencesi, önden gidersen arkandan tarihe geçilecek bir yazı yazılacak olmasıdır. Hasan bunu yapar. Bir insan için bundan daha büyük bir şans ve zenginlik olabilir mi? Hasan Cemal ile 40 yıl böyle bir şey işte.”