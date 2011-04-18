Cop sokup yürütürken bağırtıyorlardı: Ne mutlu Türküm diyene!

BİRBİRİMİZİN SAÇINDAN BOK KAÇIRIYORDUK!



GARDİYAN EMRETTİ: ARKADAŞININ AĞZINA İŞEYECEKSİN!



12 Eylül 1980 darbesinden sonra Diyarbakır Cezaevi'nde yaşanan akıl almaz işkenceler yaklaşık 30 yıl sonra soruşturuluyor. Türkiye tarihinin en karanlık sayfalarından birinin yazıldığı Diyarbakır Cezaevi'ndeki vahşet kitap ve belgesellere konu olduktan sonra sorumlulara hesap sorulacağı umudunu doğuran bir sürece konu oluyor.Peki Diyarbakır Cezaevi'nde yaşananları, bir insanlık suçunu ifade etmesine karşın artık Türkiye'de aşınmış bir kelime olan “işkence” anlatmaya yetiyor mu?Hayır!Yetmediği için, Diyarbakır Cezaevi vahşetini yaşayanların anlatımlarını hatırlatmak istedik. Aşağıda T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın, darbe ve darbe sonrası kurulan ANAP hükümeti döneminde Diyarbakır Cezaevi'ndeki akıl almaz işkencelerden geçtikten sonra hayatta kalabilenlerin anlatımlarını içeren iki yazısını sunuyoruz.