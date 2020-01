Heybemde omurlarım, sonsuzluğu yaratırım

Bugün bir karar aldınız mı?

Herhangi bir karar; az yiyorum, sigarayı bırakıyorum, bir daha geç yatmayacağım, her gün yürüyüş yapacağım.

Bunun gibi, herhangi bir karar. Bugün ya da daha önce verdiğiniz bir karar da olabilir. Önemli olan aldığınız karar değil.

Önemli olan bu kararları ne kadar uygulayabildiğiniz. Gerçekten aldığınız kararları hayatınıza alıp sonuna kadar sadık kalıp o kararla yaşayabiliyor musunuz?

Kaçımız aldığımız karara sadık kalabiliyoruz?

Kaçımız kararından dönmeden yaşıyor?

Bir bakın etrafınıza, siz ya da bir başkası aldığı kararı ne kadar uygulayabiliyor?

Aslında her gün, her an, yeni bir karar alıyoruz. 'Kahve içelim' dediğiniz de, kendinize bir kahve yaptığınızda, kahve içme kararı alıp uyguluyorsunuz.

Bunlar herkes için olağan şeyler. Peki, kararlarımız gittikçe büyüdüğünde neden hayatımıza alamıyoruz? Neden onları uygulayamıyoruz?

Sanıyorum ki, konu burada karışıyor. Aslında büyük oranda tereddüt ediyoruz.

Bir durumu, bir nesneyi, bir koşulu isteyip istemediğimiz konusunda emin olamıyoruz. Bir gün'evet, bunu gerçekten istiyorum' derken diğer gün 'bundan daha iyisi olabilir' ya da 'bunu yapamam' gibi bir düşünceyler geri çekiliyoruz.

Aslında buraya kadar olan kısımda artık çok yabancı olduğumuz bir konu değil. Önemli olanın iste, hedef koy, odaklan, engellere rağmen odağını kaçırma, yılma, devam et olduğunu biliyoruz.

Gerçekten bilmemiz gereken ise neden tereddüt ettiğimiz. Bunu da bildiğimizi düşünebiliriz, bu konulara da çok çalıştık.

Benim cebimde başka bir şey var. Farklı bir bilgi, farklı bir bakış açısı.

Gerçekte neden tereddüt ediyoruz?

Onur duygusundan, hissinden mahrum olmak. Bu en az kendini sevmek, öz değer, öz saygısahibi olmak kadar önemli bir nokta.

Onur duygusunun olmaması ne demek?

Bir bedenin iskeletsiz olma hali, onur duygusundan yoksunluk. Hani omurgasız adam deriz ya, onun gibi ama farklı.

"Ne şimdi, hepimize onursuz mu diyorsun" diye kızmayın bana.

Onur duygusuna sahip olmak, kendiniz için gururla, asaletle ayağa kalkmaya yarayacak yargı ve tutumlara sahip olmak demek. Yani sizi ayağa kaldıracak iskelet bundan ibaret.

Hangi davranışın onurlu, hangi davranışın onursuz olduğunu ailemizde öğreniyoruz.

‘Hobaa! Şimdi de anama babama sardı. Annem babam harika değerler öğretti, muhteşemim o zaman' demeden önce okumaya devam edelim, lütfen.

Onursal değerler sadece anlatılarak öğretilmiyor, her çocuk gibi, biz de, dinlediklerimizi gözlem gücümüzle harmanlayarak öğreniyoruz.

Aileler bu konuda ikircikli davranıyorsa, bizim de kafamız karışıyor. Çok basitten çok karmaşık olaylara kadar gider.

Anneniz size yalan söylemenin kötü bir davranış olduğunu, dürüstlüğün erdem olduğunu söylerken siz onun yalan söylediğine tanık olursanız. Onurunuz olacak olan dürüstlük hakkında kafanız karışmış demektir.

Babanız ailenin en yüce kurum olduğunu, ailenizi çok sevdiğini ve önem verdiğini söylerse, ilk başta aile olmak bir erdem ve onursal değer olur sizin için. Fakat bir gün babanız aileyi terk ederse, onursal değeriniz sarsılır.

Sonuç olarak; onurlu bir davranışın ne olduğuna dair stabil, ahlaki tanımlarımız yok ise, dengeli bir hayat yaratma konusunu çok iyi beceremiyoruz.

Nasıl ve neden tereddüt?

Onursal değerlerimiz konusunda kafamız karşınca doğal olarak iskeletimizdeki omurga da hafiften bir sarsılıyor. Böylece hedeflerimiz, kararlarımız hakkında bir ayağa kalkıyoruz “evet, istiyorum”diyoruz, çünkü muhtemelen bir değere sahip olmak istiyoruz. Değerin zayıf olan yanı hayatımızda parladığında “yok, yok başka bir şey istiyorum” diyoruz.

Aldığınız ama uygulayamadığınız kararlarınızı düşünün.

Hedeflerinizi, kararlarınız gerçekleştirmek size hangi değeri hissettirecek? Hangi duygu hayatınıza girecek? Düşünün üzerinde, o hangi değer ise, o değer ile ilgili kafanız biraz karışık demektir.

Onurlu bir yaşam

Onurlu olduğumuzu, onurlu bir yaşam sürmek istediğimizi biliyoruz. Harikayız. Bu dünyada yapabileceğimiz yegane iş değerleri korumak ve yeniden inşaa etmek.

Şimdi biraz omurgamızı güçlendirelim. Hayatımızda erdem olarak gördüğümüz değerlerin neler olduğuna bakalım. Bu değerlere tamamen sıkı sıkıya bağlı mıyız?

Değerlerimizden uzaklaştığımız zamanlar var mı?

Onursal değerlerimizi hayatımıza daha çok almak için neler yapabiliriz?

Tereddütsüz uygulanan başarıya ulaşan kararlar için heybeleri karıştırmaya hanımlar, beyler.

