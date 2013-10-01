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Çiğdem Toker

cigdemtoker@gmail.com

01 Ekim 2013

Gül veda etmedi, virgül attı

Meğerse Başbakan Erdoğan'ın dün açıkladığı paketin, hem ilk hem de tarihi nitelik taşıyacak sonucunu, bugünkü Meclis açılışında görecekmişiz

Meğerse Başbakan Erdoğan'ın dün açıkladığı paketin, hem ilk, hem de tarihi nitelik taşıyacak sonucunu bugünkü Meclis açılışında görecekmişiz.

Saat 15.00'a dakikalar kala, nefes nefese basın locasına nefes gelen foto muhabirleri, Cumhurbaşkanı Gül'ün, Şeref Kapısı'na eşi Hayrünnisa Gül ile geldiğini söyledi.

Bu haberle birlikte, saatler öncesinden yerini almış objektifler ve hemen fotoğraf çekimine ayarlanan telefonlar, protokol locasına yöneldi.

Ancak Bayan Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in açış konuşması sırasında değil, arka kapıdan Cumhurbaşkanı Gül'ün çıktığı an - ve bugüne kadar ilk kez - protokol locasında görünerek yerini aldı.

Tören başlarken görevlinin dağıttığı konuşma kitapçığından eşinin konuşmasını dinlemeye başladı.

 

Kilit cümle

 

Cumhurbaşkanı Gül'ün,  29 sayfalık konuşma kitapçığının kilit cümlesi şuydu:

"Bu, seçildiğim görev süresi içerisinde benim son yasama yılını açış konuşmam."

Her bir sözcüğü incelikle düşünülüp kurgulanmış bu cümle, görev süresi 2014 Ağustos'unda dolacak Gül'ün, bugün veda edeceği beklentisini boşa çıkardı.

Cümleyi "kilit" kılan vurgu ise "Son yasama yılını açış konuşmam" ifadesi değil;

"Seçildiğim görev süresi içinde" ifadesi.

Bu ifadenin hassasiyeti, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin halk oylamasıyla yapılacak olmasından kaynaklanıyor.

Gül, "seçildiği görev süresi"ne vurgu yaparken, üstü kapalı olarak,  gelecek seçimdeki yöntem değişikliğine atıfta bulundu.

Başka bir deyişle Cumhurbaşkanı, eski yönteme göre görev süresi bitecek olsa bile halk oylamasında aday olma kapısını kapatmıyor.

Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığından peşinen feragat etmiyor.

Yanı sıra; devam eden satırlardaki "Bundan sonra da bu anlayış ve şuurla milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim" cümlesi ise Gül'ün aktif siyasette olmayı sürdüreceği duygusunu veriyor.

Nitekim Cumhurbaşkanı, daha birkaç gün önce - BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta - verdiği bir mülakatta da "aday olup olmayacağı" sorusuna, "Bunun erken bir soru olduğunu zamanı gelince değerlendirileceği" anlamına gelen bir karşılık da vermişti.

"Hizmet hareketi" destekli yeni bir parti kurulacağı iddialarının yüksek sesle konuşulduğu bu dönemde, Gül'ün söz konusu ifadeleri, siyasi kulisleri daha çok hareketlendirecek...

Şüphesiz ki, Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki dönem yeniden aday olup olmayacağı; "an itibariyle", sadece bir ihtimalden ibaret...

Ama kesin olan bir şey var ki, o da Gül'ün,  siyasette yakın dönem senaryoları şekillenirken "nasıl olsa işi bitiyor" görüntüsü vermek istemediği...

Özetle Gül, bugün bir veda konuşması yapmadı.

Virgül attı.

 

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