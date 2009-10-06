T24 LogoT24 Logo

Çiğdem Anad

-@t24.com.tr

06 Ekim 2009

TEN POINT - ZERO POINT LİSTESİ

Hülya Avşar ve IMF Başkanı Strauss Kahn 10 puan alırken Tarkan ve muhalefet liderleri niye 0 puanda kaldı?


1) IMF BAŞKANI KAHN’A: 10 puan

Kafasına ayakkabı atan genç adamın eylemini demokratik hak çerçevesinde değerlendirip şikâyetçi olmadığı ve sosyalist kimliği bir işe yaradığı için.

2) BAKIRKÖY KADIN TUTUKEVİ’NE: 10 puan
AMATEM’in yapamadığını yapıp Deniz Seki’ye uyuşturucuyu bıraktırdığı için.

3) UĞUR DÜNDAR’A: 10 puan

Irkçılığa karşı birlik mesajı verip Diyarbakırspor takımının formasını giydiği için.

4)TSK’YA: 10 puan
Meclis açılışına katılıp DTP’li milletvekillerini boykot etmekten vazgeçtikleri için.

5) CUMHURBAŞKANI GÜL'E: 10 puan
“Kürt sorununu biz çözmezsek,başka ülkeler çözer” diyerek Amerika ve Avrupa planını açıkça ifade ettiği için.

6) HÜLYA AVŞAR’A: 10 puan

Savcıya “Kürt yanım gururlu,Türk yanım şaşkın” diyerek görüşlerinin arkasında durduğu için.

7) MÜJDE AR’A: 10 puan
Yeni programda aileden sorumlu Devlet Bakanlığı'na talip olduğu için.

8) SEZEN AKSU’YA: 10 puan
Talk şov programlarına ve ünlülere bitmek bilmez sohbet malzemesi sağlayabildiği için.

9) İSVİÇRE’YE: 10 puan
13 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmek suçundan hakkında Uluslar arası tutuklama emri bulunan yönetmen Roman Polanski’yi 30 yıl sonra tutukladığı için.

ZERO POİNT LİSTESİ

1) TARKAN'A: 0 puan
Yeni saç tipiyle bu kadar kendini çirkinleştirdiği için.

2) VENÜS’Ü YAKANA: 0 puan
Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi olarak Antalya’ya yerleştirilen venüs heykellerinden birini muhtemelen “bana yar olmayan başkasına da yar olmasın” şuursuzluğuyla yaktığı için.

3) ERZURUM POLİSİ'NE: 0 puan
Erzurum Valisi ve kadın İl Genel Meclisi Başkanı'nı sorgusuz yargısız zinadan mahkûm edip deşifre ettiği için.

4)GÜLŞEN’E: 0 puan

Dini inançtan, siyasi bakıştan bu kadar bîhaber sadece sevgilisinin talebi üzerine örtünmeye hazır durduğu için.

5)TÜSİAD’A: 0 puan

Hükümet korkusuyla en zor günlerinde DOĞAN grubunu yalnız bıraktığı için.

6) SINIR GÜVENLİĞİNE: 0 puan
Göz göre göre CEM UZAN’ı ellerinden kaçırdıkları için

7) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA: 0 puan
Üçüncü köprü tartışmasında ülkeyi yine ikiye böldükleri için.

8) YÖK BAŞKANI’NA: 0 puan
YÖK Başkanı Profesör, 18 yaşındaki oğlu 15 yaşındaki okul arkadaşını hastanelik etmesine rağmen, ”Benim oğlan bir tane vurmuş” diye olayı küçümsediği için.

9) BAYKAL VE BAHÇELİ’YE: 0 puan
Kürt meselesinin çözümünde bugüne kadar hiçbir şey yapmadıkları ve bugün DTP’yi “İstanbul bir kürt şehridir” dedirtecek kadar büyüttükleri için.
YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Yazarın Diğer Yazıları

Kadın cinayetlerinin faili kim?

Bu katil sürüsünü dizginleyecek devlet aygıtları çalışmıyor. Sanki tersine katillere, tacizcilere destek verircesine, polis kadın örgütlerinin protesto yürüyüşüne plastik mermi sıkarak, gaz bombası atarak engel oluyor

İslamcı dindarlar; Cumhurbaşkanı size sesleniyor

Memurun, işçinin, öğretmenin, gazetecinin, köylünün parası zaten yok ki, faizden cebini doldursun

#SoruSoruyorum

Soru sormayan ama gazeteci olduğunu iddia edenlere birçok sıfat yakıştırılabilir ama gazeteci denmez

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24