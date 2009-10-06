TEN POINT - ZERO POINT LİSTESİ

1) IMF BAŞKANI KAHN’A: 10 puan
Kafasına ayakkabı atan genç adamın eylemini demokratik hak çerçevesinde değerlendirip şikâyetçi olmadığı ve sosyalist kimliği bir işe yaradığı için.
2) BAKIRKÖY KADIN TUTUKEVİ’NE: 10 puan
AMATEM’in yapamadığını yapıp Deniz Seki’ye uyuşturucuyu bıraktırdığı için.
3) UĞUR DÜNDAR’A: 10 puan
Irkçılığa karşı birlik mesajı verip Diyarbakırspor takımının formasını giydiği için.
4)TSK’YA: 10 puan
Meclis açılışına katılıp DTP’li milletvekillerini boykot etmekten vazgeçtikleri için.
5) CUMHURBAŞKANI GÜL'E: 10 puan
“Kürt sorununu biz çözmezsek,başka ülkeler çözer” diyerek Amerika ve Avrupa planını açıkça ifade ettiği için.
6) HÜLYA AVŞAR’A: 10 puan
Savcıya “Kürt yanım gururlu,Türk yanım şaşkın” diyerek görüşlerinin arkasında durduğu için.
7) MÜJDE AR’A: 10 puan
Yeni programda aileden sorumlu Devlet Bakanlığı'na talip olduğu için.
8) SEZEN AKSU’YA: 10 puan
Talk şov programlarına ve ünlülere bitmek bilmez sohbet malzemesi sağlayabildiği için.
9) İSVİÇRE’YE: 10 puan
13 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmek suçundan hakkında Uluslar arası tutuklama emri bulunan yönetmen Roman Polanski’yi 30 yıl sonra tutukladığı için.
ZERO POİNT LİSTESİ
1) TARKAN'A: 0 puan
Yeni saç tipiyle bu kadar kendini çirkinleştirdiği için.
2) VENÜS’Ü YAKANA: 0 puan
Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi olarak Antalya’ya yerleştirilen venüs heykellerinden birini muhtemelen “bana yar olmayan başkasına da yar olmasın” şuursuzluğuyla yaktığı için.
3) ERZURUM POLİSİ'NE: 0 puan
Erzurum Valisi ve kadın İl Genel Meclisi Başkanı'nı sorgusuz yargısız zinadan mahkûm edip deşifre ettiği için.
4)GÜLŞEN’E: 0 puan
Dini inançtan, siyasi bakıştan bu kadar bîhaber sadece sevgilisinin talebi üzerine örtünmeye hazır durduğu için.
5)TÜSİAD’A: 0 puan
Hükümet korkusuyla en zor günlerinde DOĞAN grubunu yalnız bıraktığı için.
6) SINIR GÜVENLİĞİNE: 0 puan
Göz göre göre CEM UZAN’ı ellerinden kaçırdıkları için
7) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA: 0 puan
Üçüncü köprü tartışmasında ülkeyi yine ikiye böldükleri için.
8) YÖK BAŞKANI’NA: 0 puan
YÖK Başkanı Profesör, 18 yaşındaki oğlu 15 yaşındaki okul arkadaşını hastanelik etmesine rağmen, ”Benim oğlan bir tane vurmuş” diye olayı küçümsediği için.
9) BAYKAL VE BAHÇELİ’YE: 0 puan
Kürt meselesinin çözümünde bugüne kadar hiçbir şey yapmadıkları ve bugün DTP’yi “İstanbul bir kürt şehridir” dedirtecek kadar büyüttükleri için.