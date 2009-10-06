TEN POINT - ZERO POINT LİSTESİ



1) IMF BAŞKANI KAHN’A: 10 puan



Kafasına ayakkabı atan genç adamın eylemini demokratik hak çerçevesinde değerlendirip şikâyetçi olmadığı ve sosyalist kimliği bir işe yaradığı için.



2) BAKIRKÖY KADIN TUTUKEVİ’NE: 10 puan

AMATEM’in yapamadığını yapıp Deniz Seki’ye uyuşturucuyu bıraktırdığı için.



3) UĞUR DÜNDAR’A: 10 puan



Irkçılığa karşı birlik mesajı verip Diyarbakırspor takımının formasını giydiği için.



4)TSK’YA: 10 puan

Meclis açılışına katılıp DTP’li milletvekillerini boykot etmekten vazgeçtikleri için.



5) CUMHURBAŞKANI GÜL'E: 10 puan

“Kürt sorununu biz çözmezsek,başka ülkeler çözer” diyerek Amerika ve Avrupa planını açıkça ifade ettiği için.



6) HÜLYA AVŞAR’A: 10 puan



Savcıya “Kürt yanım gururlu,Türk yanım şaşkın” diyerek görüşlerinin arkasında durduğu için.



7) MÜJDE AR’A: 10 puan

Yeni programda aileden sorumlu Devlet Bakanlığı'na talip olduğu için.



8) SEZEN AKSU’YA: 10 puan

Talk şov programlarına ve ünlülere bitmek bilmez sohbet malzemesi sağlayabildiği için.



9) İSVİÇRE’YE: 10 puan

13 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmek suçundan hakkında Uluslar arası tutuklama emri bulunan yönetmen Roman Polanski’yi 30 yıl sonra tutukladığı için.



ZERO POİNT LİSTESİ



1) TARKAN'A: 0 puan

Yeni saç tipiyle bu kadar kendini çirkinleştirdiği için.



2) VENÜS’Ü YAKANA: 0 puan

Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi olarak Antalya’ya yerleştirilen venüs heykellerinden birini muhtemelen “bana yar olmayan başkasına da yar olmasın” şuursuzluğuyla yaktığı için.



3) ERZURUM POLİSİ'NE: 0 puan

Erzurum Valisi ve kadın İl Genel Meclisi Başkanı'nı sorgusuz yargısız zinadan mahkûm edip deşifre ettiği için.



4)GÜLŞEN’E: 0 puan



Dini inançtan, siyasi bakıştan bu kadar bîhaber sadece sevgilisinin talebi üzerine örtünmeye hazır durduğu için.



5)TÜSİAD’A: 0 puan



Hükümet korkusuyla en zor günlerinde DOĞAN grubunu yalnız bıraktığı için.



6) SINIR GÜVENLİĞİNE: 0 puan

Göz göre göre CEM UZAN’ı ellerinden kaçırdıkları için



7) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA: 0 puan

Üçüncü köprü tartışmasında ülkeyi yine ikiye böldükleri için.



8) YÖK BAŞKANI’NA: 0 puan

YÖK Başkanı Profesör, 18 yaşındaki oğlu 15 yaşındaki okul arkadaşını hastanelik etmesine rağmen, ”Benim oğlan bir tane vurmuş” diye olayı küçümsediği için.



9) BAYKAL VE BAHÇELİ’YE: 0 puan

Kürt meselesinin çözümünde bugüne kadar hiçbir şey yapmadıkları ve bugün DTP’yi “İstanbul bir kürt şehridir” dedirtecek kadar büyüttükleri için.