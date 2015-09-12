Şehitler ölüyor, vatan bölünüyor

Gerçek ortada. Gerçeği görmek zorundayız. Gözümüzü, kulağımızı kapatmakla gerçek değişmiyor. Gönlümüzden geçenle gerçekler bağdaşmıyor. Yüreğimiz şehitler ölmez diye avunmak istiyor ama şehitler ölüyor. Gönlümüz vatan bölünmesin istiyor ama bölünüyor.

ZORLA, BASKIYLA, SİLAHLA BİR ARADA YAŞANMIYOR.

Türklerle Kürtler kardeş, akraba değil mi ? Evet ama kardeşler de, akrabalar da ayrılıyor.

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ ÜLKEYİ İKİYE BÖLDÜ.

Bölünen parçaları yapıştırmaya , kenetlenmeye imkan var mı ? Yok.

Batı'dakiler Doğu'yu televizyonlardan izliyor, gazetelerden okuyor. Batı'da yaşayan Türklerden yüzde kaçı Güneydoğu'ya gitmiş, Doğu'yu görmüştür sizce?

Doğuda batıdakinden tamamen farklı bir hayat akıyor. Batı Türkiye ise Güneydoğu neresi? Arada uçurum var.

TÜRKİYE VARSA, KÜRDİYE NEDEN YOK? diye sordu bir çocuk.

"Ülkemizde verecek toprak yok" dedim.

Dünyada Kürtlere verilecek hiç mi toprak kalmadı? diye sordu çocuk.

Cevap bulamadım.

Toprak yok mu sorusu size çok naif gelebilir. Ama gerçek bu kadar yalın ve basit bir yanıyla.

TÜRK DEVLETİ "ÇAKIL TAŞI VERMEM " DİYE DİYE BUGÜNE GELDİ.

Kürtlerin talepleri yıllar içinde azalmadı, arttıkça arttı ve daha da artacak. Türkiye cumhuriyeti kurulmadan ve kurulduktan sonra Türk-Kürt meselesi nasıl seyretti, ne yanlışlar yapıldı, buraya nasıl gelindi tartışmasını sonlandırıp çözüme odaklanmalıyız.

DEVLET PKK İLE MÜCADELEDE 30 YIL ÖNCE DAHA MI AZ KARARLIYDI?

Devlet PKK ile mücadelede her zaman kararlıydı. Kararlılık PKK'yı bitirebilseydi bitirirdi.

Bir türlü kabul edilmeyen gerçek PKK'nın halk desteğine sahip olduğu. Kürt halkı kendisi için savaşan örgütü silahlı kuvvetleri sayıyor. Öldürülen her PKK'lı onlar için şehit mertebesinde.

PKK gücünü Kürt halkından almasaydı, 30 yıldır varlığını sürdüremezdi.

PKK militanları öldürüle öldürüle bitmiyor, çünkü Kürt halkı PKK'ya çocuklarını gönderiyor.

Hal böyleyken siyasi mücadele veren bir Kürt partisinin, yani HDP'nin PKK ile karşı cephelerde yer almasını akıl yürüten kimse bekleyemez. HDP kürt meselesini siyasi arenada çözmek istiyor. Ancak sırtını PKK'ya dönerse, HDP de kalmaz ortada.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I TÜRK DEVLETİNDEN ÖNCE PKK BİTİRİR. Demirtaş gider, Çeliktaş gelir. Bu bir gerçek.

Bu gerçekleri yok sayarak, oy kapma yarışında halkı galeyana getirmek olsa olsa Türkiye'nin bölünmesini hızlandırır. Türkiye devleti bütün Kürtleri katledemeyeceğine göre bu meseleyi hemen çözmelidir.

KÜRESEL GÜÇLER NE YAPAR?

yarın çözüm bulunursa, küresel güçler seyirci kalır. Kürtler küresel güçlerin böl ve yönet politikasını gayet iyi bilirler. PKK'ya destek veren, Kürdistan'ın kurulmasını isteyen küresel güçler Kürtlerin kaşına gözüne meftun değiller. Henüz inşa edilmemiş bir Kürdistan'da küresel güçlerin menfaatleri çok büyük. Bir kurdurabilseler; Kürdistan'ın enerji kaynakları küresel aktörlere uzun yıllar yetecek.

KÜRTLER BUNU BİLMİYORLAR MI? Biliyorlar. Buna rağmen Türkiye'den kopmak istiyorlar.

NEDEN? Nedeni Türkiye devletiyle uzlaşma zemini bulamayışları.

HDP yöneticileri emperyalizmin oyununa düşmeyecek kadar sağlam ideolojik alt yapıya sahipler. Türkiye devleti için HDP'nin siyasi aktör olması önemli bir avantaj. Devlet bu avantajı kullanmazsa ve HDP'yi meclisten çıkarıp, dağlara sürerse bu ülkenin bölünmesini engelleyemeyecek.

Bugün bile Türkiye'nin sınır Cizre. Türkiye'nin sınırı Diyarbakır, Mardin, Tunceli ilerisine geçilemiyor. Yarın batıdaki büyük şehirlere sınır boyları çekilmeden, şimdi hemen HDP ile masaya oturmalı.

YARIN ÇOK GEÇ OLMADAN.

