Ölüm kalım savaşı

Arenada savaşılıyor. Ya bir taraf ölecek, ya diğer taraf.

Başbakan hiç bir hukuk kuralı, hiç bir engel tanımayacağını bangır bangır bağırıyor.

Başbakan iktidarını sürdürebilirse ; yargıyı tamamen kendisine bağlayacağını ilan ediyor. Tek karar verici Tayyip Erdoğan olacak. Erdoğan’ın kararlarını uygulayan hakim ve savcılar görevde kalacak. Erdoğan’ın istediği kişi mahkum edilecek, istediği kişi serbest bırakılacak. Bugün de öyle değil mi zaten diye sorarsanız ; bugüne kadar başbakan işi kılıfına uyduruyordu, kılıf çıkarılınca ortaya dökülenler bugün suç sayılıyor, yarın suç sayılmayacak, kılıfa da gerek duyulmayacak.

Başbakan iktidarını sürdürebilirse , iş dünyasını tamamen kendisine bağlayacağını ilan ediyor. Erdoğan’ın istediği iş adamı para kazanabilecek, istemediği batırılacak. Başbakan ihaleleri paşa gönlü kime isterse ona verecek. Bugüne kadar öyle olmuyor muydu zaten diye sorarsanız ; bugüne kadar başbakan bir sürü kurummuş, kuruluşmuş, yasaymış falan uğraşmak zorunda kalıyordu, yarın böyle zahmetlere katlanmak zorunda kalmayacak.

Başbakan iktidarını sürdürebilirse ; basını ortadan kaldıracağını ilan ediyor. Erdoğan’ın istedikleri yazılacak, istemedikleri yazılmayacak, istedikleri gösterilecek, istemedikleri gösterilmeyecek. Bugün durum zaten bu değil mi diye sorarsanız ; bugün kenarda kıyıda hala iki çift laf edip, yazabiliyoruz . Yarın bu da olamayacak. Erdoğan’ın istemediği tek bir gazeteci basında yer bulamayacak. Basının zor nefes alan hücreleri de öldürülecek.

Başbakan iktidarını sürdürebilirse ; Herkesin birbiriyle irtibata geçme hakkını ortadan kaldıracağını ilan ediyor. Erdoğan facebook’u da , youtube da kapatabileceğini hiç çekinmeden açıklıyor.

Başbakan bu milleti yedirmeyecekmiş. Bu millet dediği kendi seçmeni. Başbakanın seçmeni olmayanlar kim ? Onlar bu millet değilmiş. Onlar dinini Erdoğan’nın bildiği gibi bilmeyen sünniler, aleviler, onlar dürüstçe çalışanlar, işsizler, onlar düşünenler, konuşanlar, soru soranlar, hak, hukuk tanıyanlar, onlar herkes hakettiği kadar paylaşsın , yolsuzluğu yapanlara geçit vermeyelim diyenler.

Onlar vicdanlarının sesini dinleyenler, onlar ezilmeye, sürülmeye, sindirilmeye karşı duranlar. Erdoğan onları milletten saymıyor.

Başbakan demokrasinin bütün ilkelerini çiğnediği gibi toplumun bütün ayarlarını da bozdu. Bozmaya ve çiğnemeye devam edeceğini ilan ediyor. Başbakan bunca ortaya dökülenden sonra bir ölüm kalım mücadelesi veriyor. Ancak bu sadece onun ölüm kalım meselesi değil. Bu bizim de ölüm kalım meselemiz.