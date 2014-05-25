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Çiğdem Anad

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25 Mayıs 2014

Kibir abidesi kim Başbakan Erdoğan?

Sizin büyüdüğünüz Kasımpaşa’da polis hergün namaz kıldığınız camiide arkadaşınızı kurşunladığında mı öfke patladı damarlarınızda?

Sizi kimler ezdi bu kadar Başbakan Erdoğan?

Sizin kömür çıkardığınız madende arkadaşlarınız kusur ve ihmallerle ölürken, siz yaralı kurtarıldığınızda çizmelerinizi sedyeyi kirletmesin diye çıkarırken mi anladınız vicdansızlığı?

Siz madenden ölü çıkan kardeşinizi sardığınız battaniyeyi başkasına lazım olur diye Kızılay’a iade ettiğinizde mi anladınız adaletsizliği?

Sizin büyüdüğünüz Kasımpaşa’da polis hergün namaz kıldığınız camiide arkadaşınızı kurşunladığında mı öfke patladı damarlarınızda?

Siz sahte delillerle cezaevine konduğunuzda işkenceler görerek mi hıncı büyüttünüz?

Siz annenizi, babanızı kaybettiğinizde , izin verilmediğinden cezaevinden çıkamayıp, cenazelerine gidemeyince mi  intikam yemini ettiniz?

Siz milli görüşçü olduğunuz için belediyeden atılıp, çocuklarınızı okutamadığınızda mı bu ülkenin tepesine binmeye yemin ettiniz?

Sizin çocuklarınız okula giderken polislerin gaz bombasıyla boğulup, polis kurşunuyla öldürüldüğünde mi kılıçlarınızı kuşandınız?

Siz inançlarınız, düşünceleriniz nedeniyle evinize ekmek götüremediğinizde, eşiniz tarafından terk edildiğinizde mi kadınları sevmekten vazgeçtiniz?

Sizi o dönemin başbakanı meydanlarda hedef haline getirdiğinde , hergün bir suikastla öldürülme korkusuyla mı , daha dehşetli korku yaymaya karar verdiniz?

Sizi ve arkadaşlarınızı ne zaman bu memleketten kovdular?

Sizi kimler aşağıladı? Size neler yaptılar böyle?

Kibrin anlamı ne başbakan Erdoğan?

Kibir aşağılık kompleksinden beslenen gurur demek değil mi?

Sizi ezenler neden böylesine derin bir aşağılık kompleksi  içindeydiler?

Kibir abidesi kim başbakan Erdoğan ?

İçerdeki ve dışardaki kibir abideleri  diye itham ettikleriniz kimler?

Siz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan; sizi neyle itham ediyorlarsa, siz o ithamı alıp, daha yüksek sesle bağırarak sizi itham edenlere fırlatıyorsunuz.

Gerçekten ezilmiş insanların maneviyatlarını asil millet, yüce millet, şanlı ejdatların evlatları diye okşayarak , onların öfkesini akıtacakları hedefi  işaret ediyorsunuz.

O hedef sizi sorgulayanlar.

Sizi sorgulayanlar ile sizin yücelttikleriniz birbirini kırarsa, hakkın yolu mu takip edilmiş olacak?

Sizin yandaşlarınız ile karşıtlarınız sokaklarda çatışırsa, sizin yöneteceğiniz bir ülke mi kalacak?

Bu ülke kalmazsa, size diktatör diyenler de kalmayacak.

Başka ülkeniz, başka halkınız var mı başbakan Erdoğan ?

Türkiye’deki,  Almanya’daki Türklere sorun isterseniz. 

Bu halka sorun. Kibir abidesi kimdir? Cevaplar kapalı zarflarda olsun. Yazanlar isimlerini vermesin.

Kibir abidesi kim çıkar başbakan Erdoğan? Siz cevap verin.

“Basın özgürlüğü var”  diyorsunuz ya, biz de sorup, cevap bekliyoruz.

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