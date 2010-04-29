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Çiğdem Anad

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29 Nisan 2010

İKİ CESUR KADIN, İKİSİ DE AKP’Lİ

AKP’li Alev Dedegil ile Aşkın Asan, “pedofili hastalarını hadım edelim” önerisini rapor halinde Meclis Araştırma Komisyonu'na sundular.

Binlerce çocuk cinsel istismara uğrarken, yaralanmış çocukların nasıl korunacağı, rehabilite edileceği üzerine uzun söylevler çekilip, birkaç gün içinde o çocuklar unutulurken, çocukları tekrar hatırlamak için çocuk tacizi haberlerinin patlaması gerekirken 2 kadın milletvekili tek çözüm yolunu göstermekten çekinmedi. BRAVO!

 

AKP’li iki kadın milletvekili Alev Dedegil ile Aşkın Asan, “pedofili hastalarını hadım edelim” önerisini rapor halinde TBMM Kayıp Çocukları Araştırma Komisyonu'na sundular.

 

Çocukları hem ruhsal, hem bedensel olarak sakatlayan, öldüren erkeklerin haklarını insan hakları çerçevesinde savunanlar susun artık. Susun ve bu kadınları dinleyin.

 

Pedofili hastalarının kesin tedavisi yok.Tek çaresi var, hadım etmek. Hadım etmek deyince çoğunluğun aklına cinsel organın kesilmesi geliyorsa, yanlış. Hadım etmek kimyasal yollardan cinsel dürtünün kesilmesi demek.

Yani bir iğneye bakar.

 

HADIM ETMEYE HAYIR MI DİYORSUNUZ ,EVET Mİ?

 

Çocuklara saldıran, çocukları parçalayan adamların cinsel dürtüsünün yok edilmesine hayır mı diyorsunuz, evet mi?

 

Bu erkeklerin cinsel dürtüsü kesilmezse istediğiniz kadar hapis cezası verin, istediğiniz kadar ruhsal terapiye alın, sonuç değişmiyor.

 

Bu erkekler cezaevinden çıktıktan sonra yine sakat bırakacakları çocuklar arıyor, buluyor. Şu anda bütün çocuklar risk altında.

 

Yarın hangi çocuğu tutarlarsa parçalayacaklar. Bu çocukların insan haklarını, yaşama haklarını, sağlık haklarını korumaktan yana mısınız, değil misiniz?

Çocukları nasıl koruyacağız? Eve kapatarak mı? Hangi evlerde ne olduğunu bilmiyoruz. “Ensest yaygın” demekten başka veri yok elimizde. Şu dakikada bile hangi çocukların canları yakılıyor, biliyor muyuz? Çocukları sevenler, çocukları düşünenler hadım etme cezasına tereddütsüz evet derler. Hayır diyenler cinsel istismarcıların işbirlikçileridirler. Hayır diyenler çocukların tehdit altında yaşamasına razı gelenlerdir. Hayır diyenlerin çocukların feda edilmesinde payları vardır. Hayır diyenler çocukları sevmeyenlerdir.

 

ERKEKLER MECLİSİ NE KADAR DELİKANLI?

 

Erkekler meclisi delikanlıysa, dürüstse iki AKP’li kadın milletvekilinin önerisine tamam der. Son sürat çalışan Meclis isterse bir günde yasa çıkarır, isterse bir günde çocukların kıyımını bitirir.

 

ABD’nin 11 eyaletinde, İsveç’te, Danimarka’da uygulanan hadım etme yöntemiyle pedofili suçları yüzde elli azalmıştır.

 

Yarın 100 kişi hadım edilirse, binlerce taciz durur. Erkeklerin en korktukları şey cinsel dürtülerinin kesilmesidir.

100 kişi hadım edilirse,binlerce çocuk kurtarılır.

Cinsel istismarın çevresinde dolanıp, nedenler, tavsiyeler, tahliller, bitmeyen analizler yapma zamanı bitsin artık.

 

Herkes tarafını belirlesin. Cinsel tacizcilerin insan hakkı mı, çocukların yaşama hakkı mı, çocukların insan hakkı mı?

Tek cevabı var; hadım etmeye evet mi diyorsunuz, hayır mı? Bu kadar basit.

 

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