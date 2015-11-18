Gerçek İslamcılar sıra sizde

İslam dininin bilgeleri, önde gelen isimleri, halkların itibar ettiği şahsiyetler bugün konuşmayacaklarsa, ne zaman konuşacaklar?

Yarın bütün Müslümanlar için çok geç olacak.

İnsanları öldüren intihar bombacıları cennete mi gider, cehenneme mi hocam?

Katliam yapmak İslam dininin buyruğu mudur, değil midir?

İnsanları İslam dinine inanmaya şiddetle, zulümle zorlamak günah mıdır, sevap mı?

İslam’a inananlar başka dinleri tanımaz mı, başka dine inananları kafir mi görür?

İslam dinine inananlarla IŞİD'e inananlar arasındaki farklar nelerdir?

İslamcılar arasında IŞİD'i haylaz, yaramaz çocuklar olarak görenler İslam’a katkı mı sağlar, telafisi imkansız zararlar mı verir?

İslam dininin sözü dinlenen büyükleri dünyada katliam yapan IŞİD karşısında bir araya gelip " IŞİD, Müslümansa, biz Müslüman değiliz" diye bir deklarasyon yayınlar mı? Yayınlamazlarsa , onların IŞİD'e gönül bağlılıkları var diye bir sonuca varılabilir mi?

Müslüman olmayan insanların IŞİD ve benzeri örgütler yüzünden Müslümanlıktan , Müslümanlardan nefret etmesinin önüne nasıl geçecek İslam alimleri?

IŞİD'in adını terör örgütü olarak dile getirmekten imtina edenler , IŞİD'i terör örgütleri torbasına koyarak , onun terörünü yumuşatanlar, bu örgütü kısmen de olsa mazur mu görüyorlar?

IŞİD'in sempatizanlarına eyleme geçmedikleri sürece sempatiyle mi bakıyorlar?

IŞİD'e sempati duyanlar neden IŞİD'e yardım ve yataklıktan gözaltına alınmıyor?

IŞİD'in militan devşirdiği köylerde neden olağanüstü hal ilan edilip, bütün evlere girilip , örgütle bağlantılı kişiler bir bir yakalanmıyor?

İslam’ın ılımlısı, radikali olur mu?

İslam ülkeleri, İslam örgütleri, din bilginleri, ilahiyat hocaları IŞİD'e karşı Müslümanlığın aslında nasıl bir din olduğunu neden anlatmıyorlar?

Dünya genelinde batı düşmanlığı var ama Hıristiyan düşmanlığı yok. Dünya genelinde doğu düşmanlığı yok ama Müslüman düşmanlığı var.

Bunun nedeni Müslümanlığı devlet yönetimlerine , siyasete alet etmek değil mi?

Müslümanlığı koruması gerekenler şimdi ayağa kalkmalı ve Müslümanlığı siyasetin oyuncağı haline getirenlere kafa tutmalı. " Siyasi hesaplarınız uğruna Müslümanlığa en büyük zararı siz verdiniz" diye siyasetçilerin karşısına dikilmeli.

Gerçek Müslümanlar; " gerçek Müslümanlık bu değil" diyorsunuz ya, o zaman anlatın ve gösterin ve dikilin, söyleyin; gerçek Müslümanlık ne? Söylemekle kalmayın, gerçek Müslümanlığa zarar verenleri dışlayın, onların Müslüman olmadığını ilan edin.

Bugün gücünüzü göstermezseniz , yarın gösterecek gücünüz kalmayacak.