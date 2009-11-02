Genetik yapısı bozulan insanlar ve bostanlar

Genetik yapısı bozulan sebze ve meyvaların Türkiye’ye girişi serbest bırakıldı. Fazla hormon ve tarımsal ilaçla zehire dönen ayvaları biz yemeyecektik de, kim yiyecekti?

Kızlarını satan genetik yapısı bozuk adamların serbestçe dolaştığı ülkede, aynı boy hıyarlara geçit vermemek olacak iş değildi elbette.

“Halis Ağa’ya kızı verdik,nerede vereceği 5 bin tl? Ya para ,ya kız iade “demehakkını kendinde gören babaların salına salına gezdiği sokaklarımızda, genetik yapısı bozuk bamya tezgahları açılmayacaktı da,ne açılacaktı?

Newyork’lu olmak için genetik yapısını değiştiren ama beyaz Türk olmaktan öteye geçemeyen adamların ülke gündemini meşgul eden yazılarını alkışlayanların zekâsını daha parlatacaktır bu patlıcanlar.

Kızına tecavüz edip,kızından doğurttuğu çocuğa da tecavüz eden Karabük canavarı gibi binlerce belki onbinlerce adamı Türk aile yapısı bozulmasın diye gizleyen zehirli kafalara bir zararı dokunmayacaktır kızıla boyalı domateslerin.

Televizyonda yayınlanan eli sopalı programcının, yoldan çevirdiği çocuğun saçlarından çekerek,itip kakarak,kafasına vurarak komedi eğlence programı yaptığını iddia etmesi, devlet televizyonunun bu şiddeti seyircisine komedi niyetine yutturması aslında bugüne kadar da neyle beslendiğimizi gösteriyor.

Her yağmurda çocuklarını sele veren topraklardan sağlam genetik yapılı bezelyeler murad etmek boşa tabii ki. Mendel’i okumayıp, anlamadığı arapça cümleleri terennüm edenlerin sayısının hergün arttığı mahallelerde ortak bir dil konuşulamayacağını keşfetmek için o hurmalardan yemeye de gerek yok.

“Türkiye’nin en büyük sorunu: Terör ve irticadır” tespiti yapan hükümetlerin ve ordunun bugün neyi tartıştığını kavrayamayışımız belki de bugüne kadar genetik yapısı sağlam kabakları yediğimiz içindir.





Hükümetlerin irtica ile mücadele görevini bizzat verdikleri TSK’yı şimdi “İrtica ile Mücadele Planı hazırlamak suçtur” diye yargılamalarını anlayabilmek için ilacı,hormonu kuvvetli biberler yememiz gerekir.

30 yıllık Terörün, istenirse ülkenin birinci tehditi olmaktan birden bire çıkabildiğini kavrayabilmek için Amerikan haşhaşını daha fazla tüketmemiz elzemdir.

Genetik yapısı değiştirilen sebze ve meyvelari yiyenlerin nasıl pervasızca, haddini bilmeden, arsızca her konuda uzman kesildiklerini, radyolarda, televizyonlarda, gazetelerde ahkâm kestiklerini gördükçe çoğu kişinin de herhalde bu bostanlardan yiyesi gelmiştir.



