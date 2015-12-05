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Çiğdem Anad

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05 Aralık 2015

Cumhurbaşkanı'na gaz verenler Türkiye'yi yakar

Türkiye'yi Orta Doğu pazarlığının bir parçası olarak görmek istemiyorsak, Suriye'yi bırakıp kendimize bakmalıyız

Savaş büyüyecek.

Milliyetçi damarları kabaranlar dikkat; gücünüzü sınamadan meydan okumanız Türkiye'yi yakabilir.

Kafa tuttuğunuz ülke Rusya. Dünyanın en güçlü üç ülkesinden biri.

Rusya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakınlaşmaya çalışanlar , Erdoğan'ın sert çıkışlarını onaylayanlar, Cumhurbaşkanı’na gaz verenler yarın sadece hatalı tahliller yapan değersizler olmazlar, Erdoğan'ı da yakarlar, Türkiye'yi de savaşa sokarlar.

Haysiyetimiz, onurumuz böbürlenmesiyle akıl yolunu takip etmeyenler savaşa soktukları halk da bırakın haysiyeti, onuru, can bırakmazlar.

 

Bu savaşın kime karşı olduğunu unutmayalım

 

Bu savaş IŞİD'e karşı, radikal İslamcılara karşı verilen bir dünya savaşı. Rusya, ABD, Fransa, İngiltere, Almanya bu savaşta ittifak kurdular.

Hangi ülke doğrudan ya da dolaylı IŞİD'ten, radikal İslamcılardan yana taraf tutarsa , o ülke de hedef olacak, yok edilecek.

Türkiye IŞİD'e karşı savaşan ülkelerin yanında yer alacağını deklare etmişken, savaşı Türkiye Rusya arasındaki bir savaşa çevirmeye kalkanlara hepimizin dur demesi gerekir.

Benzine ateş dökenler yarın savaş suçlusu sayılabilir.

 

Rusya'nın sorunu Erdoğan'la mı ?

 

Putin Türk halkıyla değil, Erdoğan ile sorunu olduğunu söylüyor. Erdoğan'ın Türkiye'yi İslamlaştırdığını ve IŞİD'e destek verdiğini o şekilde, bu şekilde dile getiriyor. Bu Rusya'nın görüşüdür. Kimi bu görüşe katılır, kimi katılmaz. Ancak Türkiye'yi idare eden bir hükümet, bir parlamento var. Türkiye'nin sadece Erdoğan ile sınırlandırılamayacak bir dış politikası, yönetimi mevcut. Bütün sorumluluğu Cumhurbaşkanına yükleyenler ve krizin çözümünü Erdoğan'dan bekleyenler, Erdoğan'dan korkarak sinenler, susanlar yarın savaşın sorumlusu olurlar.

Cumhurbaşkanı yumuşamasa da , Davutoğlu ve hükümetinin bu gerilimi bitirme görevi var.

Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi haklı mıydı, değil miydi tartışmasının çok ötesine geçmiş durumdayız.

 

Türkiye PYD ile işbirliği yapmalı mı?

 

ABD, Rusya IŞİD'e karşı PYD ile işbirliği yaparken , Fransa, Almanya, İngiltere onları desteklerken, Türkiye'nin bu denklemin dışında kalması Türkiye'ye kaybettirir.

Suriye sınırı IŞİD'den PYD güçleriyle temizlenecekse , Türkiye'nin buna karşı koyması Rusya ile birlikte batı blokunu da karşısına almasına yol açar.

Eğer IŞİD elemanları bu sınırdan geçip Türkiye'de saklanırlarsa , Rusya o zaman da , IŞİD'i kovalıyorum gerekçesiyle Türkiye'ye müdahale etmeye kalkarsa ne olacak?

Türkiye NATO'yu yanında göremeyebilir.

 

Orta Doğu'nun hakimiyeti

 

Batı ve Rusya sadece IŞİD'i değil, radikal İslamcıları ortadan kaldırmadan  bu bölgede hakimiyet kuramayacağına göre önce terörist örgütleri dağıtacak. Sonra Orta Doğu'nun hakimiyeti için batı ile Rusya arasında pazarlık başlayacak.

Biz Türkiye'yi pazarlığın bir parçası olarak görmek istemiyorsak, Suriye'yi bırakıp kendimize bakmalıyız.

Yoksa Cumhurbaşkanının söylediği gibi ortada bir Türkiye bırakmazlar. Hepimiz mülteci oluruz. Üstelik Suriyeliler gibi bizi alacak bir Türkiye'de bulamayız.

 

 

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