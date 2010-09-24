BİR İHTİMALE TAHAMMÜLSÜZLÜK

Bir ihtimali yazmak neden bütün okurları çileden çıkardı anlamak zor.



GÜLEN’İN BAŞBAKAN OLMA İHTİMALİ

Fethullah Gülen’in başbakan olma ihtimali bu kadar mı akıl almaz,

Bu kadar mı olağan dışı,

bu kadar mı manasız,

bu kadar mı kötü,

bu kadar mı vahim,

bu kadar mı kabul edilemez,

bu kadar mı gerçek dışı,

bu kadar mı tabansız,

bu kadar mı hayali,

bu kadar mı saçma?



NEDEN ? ? ?

Neden Gülen’in 69 yaşında olması mı?

Demirel cumhurbaşkanlığından sonra siyasete dönseydi, bugün başbakanlığa aday olmayacak mıydı? Yaşı 86.

Ecevit rahatsızlanmasaydı, 81 yaşında başbakan olmak için siyasi hayatına devam etmeyecek miydi?

Hüsamettin Cindoruk şu anda evinde mi oturuyor? 77 yaşında parti başkanı.



İTİRAZINIZIN BAŞKA NEDENİ NE?

Fethullah Gülen’in siyaset üstü olması mı? O halde Gülen cemaatinin siyasetin içinde işi ne?

Devletin bütün kademelerine neden yayıldı? O kademelerde siyaset yapmayıp, ne yapacak?



BAŞKA NEDEN NE?

Gülen’in günlük siyasetin içinde yıpranacağı mı? Gülen günlük siyasetin her noktasında var zaten.

AYRICA; Ben “Gülen’in başbakan olmasının önünde engel yok” dedim. Bir ihtimalden söz ettim.

Bir ihtimal bile tepkilerden okuduğum kadarıyla Gülen sevenleri mutlu edecekken, sinirlendirdi.

Biraz da öfkenizin nedenlerini yazar mısınız lütfen? Hakaret etmek dışındaki fikirlerinizi merak ediyorum.

Gülen’in başbakanlığında Türkiye hiç istemediğiniz bir yere doğru mu gider?

Bu devlet sistemi hiç onaylamadığınız şekilde mi değişir?



LAFI EĞİP BÜKMEYECEĞİM

Sadece bir ihtimali düşünmenin ve yazmanın karşılığında ortak bir öfke kriziyle karşılaşmak şaşırtıcı. Bu ihtimal gerçeğe uygun düşer,düşmez,tamamen fantastik olabilir,olmayabilir.

Bu tepki de ne?

Düşünmekten korkmayın bu kadar.

Bir ihtimali dile getirmekten korkmayın bu kadar.

Gülen’i bu kadar seviyorsanız, Gülen’den, onun başbakan olma ihtimalinden hiç korkmayın bu kadar.





