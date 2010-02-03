T24 LogoT24 Logo

Çiğdem Anad

-@t24.com.tr

03 Şubat 2010

ADI KIRMIZI

İrticayı tehdit olarak görenler için kırmızı alarm zilidir, tehdit olarak görmeyenler içinse bir hikâyenin adıdır Kırmızı.

İrticayı tehdit olarak görenler için kırmızı alarm zilidir, irticayı tehdit olarak görmeyenler içinse bir hikâyenin adıdır Kırmızı.
İrticanın odağı kabullenilen bir parti için irtica tabii ki tehdit değildir. Tehdit görenlere de hadleri bildirilir.
Yumurtlayan tavuk, yumurtlayan tavuk yumurtan da tıpkı sana benziyor.
Senin eski solcu horozların senin yumurtlamana gaz vermeye devam ediyor. Solculuk, bölücülük ise iç tehdit olmayı sürdürüyor, horozlar da ne gam, onlar öttükçe seslerine hayranlıkları büyüyor.

Horozların hayal dünyası

Babam Sivas katliamında katledilmişti. İrtica tehdidini kırmızı kitaptan çıkardılar, Sivas katliamına eşlik eden beş bin kişiyi ifşa ettiler, cezalandırdılar. Sivas’ta koro kurdum, Pir Sultan Abdal’ı her köşe başında çaldık, söyledik, Sivas Bueno Vista Social Club’ı yarattık, bütün dünyaya tanıttık.Grammy ödüllerinde Beyonce’dan daha fazla ödül aldık, törende annemin elbisesini Arzu Kaprol dikti.
İrtica tehditini kırmızı kitaptan çıkardıklarında, annem tütünde çalışıyordu, ben Karadeniz’in yemyeşil tarlalarını yazıp, Çehov ödülünü aldım, babam sevinçten bütün köye harmandalı oynattı, şimdi edebiyat profesörüyüm, maaşımla Kanlıca’da boğaz manzaralı bağ evinde oturuyorum.
Amcam suikastta öldürülen bir gazeteciydi, ömrüm boyunca suikastı aydınlatmaya çalıştım, irtica tehdit olmaktan çıktığında, derin devletle hesaplaşma döneminde suikastçıların işbirlikçileri tek tek deşifre edildi, beni İçişleri Bakanı yaptılar.
Kız kardeşim imam nikâhıyla satıldı, satıldığı adam onu başka adamlara satmaya kalkınca, kardeşim kaçıp eve sığındı. Babam kız kardeşimi askılı elbise giyiyor diye öldürdü.Yargıtay kız kardeşimin askılı elbise giyerek babamı tahrik ettiğine hükmedip, cezada indirim uyguladı.
İrtica tehdidi kırmızı kitaptan çıkarıldığında kız kardeşim mezara konmuştu, babam cezaevinden yeni çıktı, ben avukat oldum.
İmam nikâhını tarihe gömdüm, uluslararası hukuk ödülü aldım.
Çocukları tecavüz edenlere servis eden çete, dilenci yetiştiren çete, çocukların iç organlarını söken çete, kızları erkekleri pazarlayan çete, beni, ablamı, ağabeyimi, kardeşimi kaçırdı. İrtica tehdit olmaktan çıkarken Özel Birlikler kuruldu, çeteler dağıtıldı, bugün kardeşlerimle ben polis, kaymakam, vali olduk.

Horozların böyle hayalleri var mı acaba?

Kırmızı kitabı imha edenler sadece bu haftaya bakarak kurulan bu hayalleri de gerçekleştirecekler mi?
Sivil insiyatiften bunlar bekleniyor mu? Yoksa bunlar basit halkın basit sorunları mı?
YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Yazarın Diğer Yazıları

Kadın cinayetlerinin faili kim?

Bu katil sürüsünü dizginleyecek devlet aygıtları çalışmıyor. Sanki tersine katillere, tacizcilere destek verircesine, polis kadın örgütlerinin protesto yürüyüşüne plastik mermi sıkarak, gaz bombası atarak engel oluyor

İslamcı dindarlar; Cumhurbaşkanı size sesleniyor

Memurun, işçinin, öğretmenin, gazetecinin, köylünün parası zaten yok ki, faizden cebini doldursun

#SoruSoruyorum

Soru sormayan ama gazeteci olduğunu iddia edenlere birçok sıfat yakıştırılabilir ama gazeteci denmez

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24