ADI KIRMIZI

İrticayı tehdit olarak görenler için kırmızı alarm zilidir, irticayı tehdit olarak görmeyenler içinse bir hikâyenin adıdır Kırmızı.

İrticanın odağı kabullenilen bir parti için irtica tabii ki tehdit değildir. Tehdit görenlere de hadleri bildirilir.

Yumurtlayan tavuk, yumurtlayan tavuk yumurtan da tıpkı sana benziyor.

Senin eski solcu horozların senin yumurtlamana gaz vermeye devam ediyor. Solculuk, bölücülük ise iç tehdit olmayı sürdürüyor, horozlar da ne gam, onlar öttükçe seslerine hayranlıkları büyüyor.



Horozların hayal dünyası



Babam Sivas katliamında katledilmişti. İrtica tehdidini kırmızı kitaptan çıkardılar, Sivas katliamına eşlik eden beş bin kişiyi ifşa ettiler, cezalandırdılar. Sivas’ta koro kurdum, Pir Sultan Abdal’ı her köşe başında çaldık, söyledik, Sivas Bueno Vista Social Club’ı yarattık, bütün dünyaya tanıttık.Grammy ödüllerinde Beyonce’dan daha fazla ödül aldık, törende annemin elbisesini Arzu Kaprol dikti.

İrtica tehditini kırmızı kitaptan çıkardıklarında, annem tütünde çalışıyordu, ben Karadeniz’in yemyeşil tarlalarını yazıp, Çehov ödülünü aldım, babam sevinçten bütün köye harmandalı oynattı, şimdi edebiyat profesörüyüm, maaşımla Kanlıca’da boğaz manzaralı bağ evinde oturuyorum.

Amcam suikastta öldürülen bir gazeteciydi, ömrüm boyunca suikastı aydınlatmaya çalıştım, irtica tehdit olmaktan çıktığında, derin devletle hesaplaşma döneminde suikastçıların işbirlikçileri tek tek deşifre edildi, beni İçişleri Bakanı yaptılar.

Kız kardeşim imam nikâhıyla satıldı, satıldığı adam onu başka adamlara satmaya kalkınca, kardeşim kaçıp eve sığındı. Babam kız kardeşimi askılı elbise giyiyor diye öldürdü.Yargıtay kız kardeşimin askılı elbise giyerek babamı tahrik ettiğine hükmedip, cezada indirim uyguladı.

İrtica tehdidi kırmızı kitaptan çıkarıldığında kız kardeşim mezara konmuştu, babam cezaevinden yeni çıktı, ben avukat oldum.

İmam nikâhını tarihe gömdüm, uluslararası hukuk ödülü aldım.

Çocukları tecavüz edenlere servis eden çete, dilenci yetiştiren çete, çocukların iç organlarını söken çete, kızları erkekleri pazarlayan çete, beni, ablamı, ağabeyimi, kardeşimi kaçırdı. İrtica tehdit olmaktan çıkarken Özel Birlikler kuruldu, çeteler dağıtıldı, bugün kardeşlerimle ben polis, kaymakam, vali olduk.



Horozların böyle hayalleri var mı acaba?



Kırmızı kitabı imha edenler sadece bu haftaya bakarak kurulan bu hayalleri de gerçekleştirecekler mi?

Sivil insiyatiften bunlar bekleniyor mu? Yoksa bunlar basit halkın basit sorunları mı?