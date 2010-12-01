Sosyal Güvenlikte Yurtdışı Hizmet Borçlanması-1

Anayasamızın “ Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları” başlıklı 62. maddesinde “Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.” hükmüne yer verilmiştir.



Yurtdışında 3.693.121 Türk vatandaşı bulunmaktadır.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2010 yılı verilerine göre yurtdışında 3.693.121 Türk vatandaşı bulunmaktadır. Bunlardan çalışan vatandaş sayısı 1.205.506, işsiz vatandaş sayısı 245.251, geriye kalanlar da işsiz statüsü dışında kalan (eş, çocuk, öğrenci vd) vatandaşlardır.



Aşağıdaki tabloda en fazla Türk vatandaşının bulunduğu ilk on ülkeye ilişkin bilgiler verilmiştir.

Ülke Vatandaş Sayısı Çalışan Vatandaş Sayısı İşsiz Vatandaş Sayısı F. Almanya 1.738.831 461.753 176.192 Fransa 423.471 92.992 21.275 Hollanda 364.333 104.000 13.000 A.B.D. 250.000 114.000 -- S.Arabistan 120.000 115.000 -- Avusturya 113.635 52.839 9.381 İsviçre 73.861 34.200 3.678 Avustralya 64.500 30.250 5.000 İsveç 63.580 5.000 1.500 Danimarka 54.859 23.774 4.406

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri ile yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları teminat altına alınmaktadır.



Türkiye 22 ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamıştır.



Kaynak:ÇSGB Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel.MüdürlüğüYukarıdaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere yurtdışındaki Türk vatandaşı sayısı önemli boyutlara ulaşmıştır. Yurtdışında bulunan/çalışan Türk vatandaşı sayısı pek çok ülke nüfusundan fazladır.Bu kadar vatandaşımızın yurtdışında bulunması/çalışması ülkemizin diğer dünya ülkeleri ile olan etkileşimini gösterdiği gibi, yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın gerek ilgili ülke, gerekse ülkemiz ekonomisine olan katkılarını da göstermektedir.Özellikle ülkemizdeki döviz sıkıntısının had safhada olduğu 1970-1990 yılları arasında yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarımız Türkiye’ye getirdikleri dövizlerle ülkemiz ekonomisine önemli katkıda bulunmuşlardır. Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın ekonomimize olan katkıları eskiye oranla azalmış olmakla beraber halen pek çok vatandaşımız ülkeleriyle olan bağlarını koparmayarak, kazançlarını Türkiye’de değerlendirmeye devam etmektedir.Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliklerinin sağlanması için Anayasamızla Devlete verilen görev çerçevesinde bir yandan diğer ülkelerleimzalanmış, bir yandan dayapılmıştır.İkili sosyal güvenlik sözleşmesinin yapılmış olması yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarımıza önemli haklar sağlamaktadır.İkili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olması durumunda sözleşmenin tarafı olan ülkeler, diğer ülkede geçen sigortalılık hizmetlerini kendi ülkesinde geçmiş gibi kabul etmektedir. Bu durum, yabancı bir ülkede çalışan bir Türk vatandaşının, borçlanma yapmaksızın/para ödemeksizin Türkiye’deki sigortalılık hizmetlerini yabancı ülkede, yabancı ülkede geçen sigortalılık hizmetlerini Türkiye’de emeklilik işlemlerinde (kısmi emekli aylığı) değerlendirebilmektedir.Yine, ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olan ülkede çalışan vatandaşlarımızın gerek kendileri, gerekse Türkiye’de ikamet eden aile fertleri, ikili sosyal güvenlik sözleşmesinin kapsamında kısa vadeli sigorta kollarının da olması durumunda Türkiye’deki sağlık yardımlarından veya o ülkenin sağlık yardımlarından ilgili ülkenin sigortalıları gibi yararlanabilmektedir.Türkiye bugün itibariyle aşağıda isimleri belirtilen 22 ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapmıştır.

Ülke Yürürlük Tarihi Kapsamı Uzun* Kısa** Vadeli Vadeli 01. İNGİLTERE 01.06.1961 + - 02. F.ALMANYA 01.11.1965 + + 03. HOLLANDA 01.02.1968 + + 04. BELÇİKA 01.05.1968 + + 05. AVUSTURYA 01.10.1969 + + 06. İSVİÇRE 01.01.1972 + - 07. FRANSA 01.08.1973 + + 08. DANİMARKA 01.02.1978 + - 09. İSVEÇ 01.05.1981 + - 10. NORVEÇ 01.06.1981 + - 11. LİBYA 01.09.1985 + - 12. K.K.T.C 01.12.1988 + + 13. MAKEDONYA 01.07.2000 + + 14. AZERBAYCAN 09.08.2001 + + 15. ROMANYA 01.03.2003 + + 16. GÜRCİSTAN 20.11.2003 + - 17. BOSNA-HERSEK 01.09.2004 + + 18. KANADA 01.01.2005 + - 19. KEBEK 01.01.2005 + - 20.ÇEK CUMHURİYETİ 01.01.2005 + + 21. ARNAVUTLUK 01.02.2005 + + 22. LÜKSEMBURG 01.06.2006 + +

Kaynak: SGK, *Uzun Vadeli:malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası **Kısa Vadeli:iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasıDiğer taraftan, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliklerinin sağlanması bağlamında ülkemizde çıkarılan yasalarla yabancı ülkelerdeki çalışmaların hizmet borçlanması yapılarak emeklilik işlemlerinde değerlendirilebilmesi imkanı tanınmıştır.Bu amaçla, ilk olarak 07/06/1978 tarihinde yürürlüğe giren 2147 sayılı Kanun, daha sonra da 22/05/1985 tarihinde yürürlüğe giren 3201 sayılı Kanun yürürlüğe konulmuştur.Bundan sonraki yazımızdave bu kanunda 2008 yılında 5754 sayılı Kanunla yapılan son değişiklikler ışığında yurtdışı hizmet borçlanmasının şartları, borçlanma bedelinin tespiti ve ödenmesi, borçlanma sürelerin değerlendirilmesi ve aylık bağlama işlemlerine değinilecektir.