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Celal Özcan

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01 Aralık 2010

Sosyal Güvenlikte Yurtdışı Hizmet Borçlanması-1

Anayasamızın “ Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları” başlıklı 62. maddesinde “Devlet, yabancı ülkelerde...

 

Anayasamızın Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları” başlıklı 62. maddesinde Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.” hükmüne yer verilmiştir.

Yurtdışında 3.693.121 Türk vatandaşı bulunmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2010 yılı verilerine göre yurtdışında 3.693.121 Türk vatandaşı bulunmaktadır. Bunlardan çalışan vatandaş sayısı  1.205.506, işsiz vatandaş sayısı 245.251, geriye kalanlar da işsiz statüsü dışında kalan (eş, çocuk, öğrenci vd) vatandaşlardır.

Aşağıdaki tabloda en fazla Türk vatandaşının bulunduğu ilk on ülkeye ilişkin bilgiler verilmiştir. 

Ülke

Vatandaş Sayısı

Çalışan

Vatandaş

Sayısı

İşsiz Vatandaş Sayısı

F. Almanya

1.738.831

461.753

176.192

Fransa

   423.471

  92.992

  21.275

Hollanda

   364.333

104.000

  13.000

A.B.D.

   250.000

114.000

         --

S.Arabistan

   120.000

115.000

         --

Avusturya

   113.635

52.839

     9.381

İsviçre

     73.861

34.200

    3.678

Avustralya

     64.500

30.250

    5.000

İsveç

     63.580

 5.000

    1.500

Danimarka 

    54.859

23.774

   4.406

Kaynak:ÇSGB Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel.Müdürlüğü

Yukarıdaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere yurtdışındaki Türk vatandaşı sayısı önemli boyutlara ulaşmıştır. Yurtdışında bulunan/çalışan Türk vatandaşı sayısı pek çok ülke nüfusundan fazladır.
Bu kadar vatandaşımızın yurtdışında bulunması/çalışması ülkemizin diğer dünya ülkeleri ile olan etkileşimini gösterdiği gibi, yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın gerek ilgili ülke, gerekse ülkemiz ekonomisine olan katkılarını da göstermektedir.
Özellikle ülkemizdeki döviz sıkıntısının had safhada olduğu 1970-1990 yılları arasında yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarımız Türkiye’ye getirdikleri dövizlerle ülkemiz ekonomisine önemli katkıda bulunmuşlardır. Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın ekonomimize olan katkıları eskiye oranla azalmış olmakla beraber halen pek çok vatandaşımız ülkeleriyle olan bağlarını koparmayarak, kazançlarını Türkiye’de değerlendirmeye devam etmektedir.

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri ile yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının  sosyal güvenlik hakları teminat altına alınmaktadır.

Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliklerinin sağlanması için Anayasamızla Devlete verilen görev çerçevesinde bir yandan diğer ülkelerle ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri imzalanmış, bir yandan da yabancı ülkelerdeki çalışma sürelerinin Türkiye’de borçlanılabilmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır.
İkili sosyal güvenlik sözleşmesinin yapılmış olması yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarımıza önemli haklar sağlamaktadır.
İkili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olması durumunda sözleşmenin tarafı olan ülkeler, diğer ülkede geçen sigortalılık hizmetlerini kendi ülkesinde geçmiş gibi kabul etmektedir. Bu durum, yabancı bir ülkede çalışan bir Türk vatandaşının, borçlanma yapmaksızın/para ödemeksizin Türkiye’deki sigortalılık hizmetlerini yabancı ülkede, yabancı ülkede geçen sigortalılık hizmetlerini Türkiye’de emeklilik işlemlerinde (kısmi emekli aylığı) değerlendirebilmektedir. 
Yine, ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olan ülkede çalışan vatandaşlarımızın gerek kendileri, gerekse Türkiye’de ikamet eden aile fertleri, ikili sosyal güvenlik sözleşmesinin kapsamında kısa vadeli sigorta kollarının da olması durumunda Türkiye’deki sağlık yardımlarından veya o ülkenin sağlık yardımlarından ilgili ülkenin sigortalıları gibi yararlanabilmektedir. 

Türkiye 22 ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamıştır.

Türkiye bugün itibariyle aşağıda isimleri belirtilen 22 ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapmıştır. 

Ülke

Yürürlük Tarihi

               Kapsamı

 

Uzun*    Kısa** Vadeli            Vadeli     

 01. İNGİLTERE

01.06.1961

    +                   -

 02. F.ALMANYA

01.11.1965

    +                   +

 03. HOLLANDA

01.02.1968

    +                   +

 04. BELÇİKA

01.05.1968

    +                   +

 05. AVUSTURYA

01.10.1969

    +                   +

 06. İSVİÇRE

01.01.1972

    +                   -

 07. FRANSA

01.08.1973

    +                   +

 08. DANİMARKA

01.02.1978

    +                   -

 09. İSVEÇ

01.05.1981

    +                   -

 10. NORVEÇ

01.06.1981

    +                   -

 11. LİBYA

01.09.1985

    +                   -

 12. K.K.T.C

01.12.1988

    +                   +

 13. MAKEDONYA

01.07.2000

    +                   +

 14. AZERBAYCAN

09.08.2001

    +                   +

 15. ROMANYA

01.03.2003

    +                   +

 16. GÜRCİSTAN

20.11.2003

    +                   -

 17. BOSNA-HERSEK

01.09.2004

    +                   +

 18. KANADA

01.01.2005

    +                   -

 19. KEBEK

01.01.2005

    +                   -

 20.ÇEK CUMHURİYETİ

01.01.2005

    +                   +

 21. ARNAVUTLUK

01.02.2005

    +                   +

 22. LÜKSEMBURG

01.06.2006

    +                   +

Kaynak: SGK, *Uzun Vadeli:malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası **Kısa Vadeli:iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası

Diğer taraftan, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliklerinin sağlanması bağlamında ülkemizde çıkarılan yasalarla yabancı ülkelerdeki çalışmaların hizmet borçlanması yapılarak emeklilik işlemlerinde değerlendirilebilmesi imkanı tanınmıştır.
Bu amaçla, ilk olarak 07/06/1978 tarihinde yürürlüğe giren 2147 sayılı Kanun, daha sonra da 22/05/1985 tarihinde yürürlüğe giren 3201 sayılı Kanun yürürlüğe konulmuştur. 
Bundan sonraki yazımızda 3201 sayılı “Yurtdışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”  ve bu kanunda 2008 yılında 5754 sayılı Kanunla yapılan son değişiklikler ışığında yurtdışı hizmet borçlanmasının şartları, borçlanma bedelinin tespiti ve ödenmesi, borçlanma sürelerin değerlendirilmesi ve aylık bağlama işlemlerine değinilecektir.  

 

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