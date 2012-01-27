BÜTÜN YÖNLERİYLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI (4)

Bugünkü yazımızda gelir testine kimlerin tabi olacağından bahsedeceğiz.

Öncelikle, aşağıda sayılacakların 1/1/2012 tarihinden itibaren gelir testi yaptırmalarının zorunlu olduğunun bilinmesinde yarar görülmektedir.

Zira, bu kişilerin söz konusu tarihe kadar gelir testi yaptırmamaları durumunda, 1/1/2012 tarihi itibariyle genel sağlık sigortası tescilleri SGK tarafından resen yapılmak suretiyle, hane halkı kişi başına düşen gelir tutarının asgari ücretin 2 katı (en yüksek matrah) üzerinden prim tahakkuk ettirilip gecikme cezası ve gecikme zammı birlikte tahsil edilecektir.

SGK söz konusu primlerin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna dayanan cebri tahsilat (icra) yetkisini de kullanabilecektir.

1) Yeşil kartlılar

Sosyal güvenlik reformuyla, 1/1/2012 tarihinden itibaren yeşil kart uygulaması kaldırılarak, bunun yerine “Sağlık Yardımları Devlet Tarafından Karşılananlar” uygulaması başlatılacaktır. Aslında, uygulama aynı olacak ama ifade ve kavram değişmiş olacaktır.

Bu bağlamda, hane halkı kişi başına düşen aylık geliri bu yıl için brüt asgari ücret olan 886,50 TL’nin (bu miktar her yıl asgari ücrete göre yılda iki kez değişecektir) üçte birinden (295,50 TL) az olanlar, “Sağlık Yardımları Devlet Tarafından Karşılananlar” olarak adlandırılacak ve bunların genel sağlık sigortası primi (yeşil kartlılarda olduğu gibi) Devlet tarafından karşılanacaktır.

Ancak, eski yeşil kartlıların hemen gelir testine tabi tutulması gibi bir durum olmayacak, sadece vizesi dolanlar gelir testine tabi tutulacaktır. Dolayısıyla, vize doluncaya kadar önceden olduğu gibi sağlık yardımı almaya devam edeceklerdir.

Dolayısıyla, eski yeşil kartlıların vize sürelerinin dolmasından itibaren bir ay içinde gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.

2) 18, 20 ve 25 yaşını doldurmuş erkek çocuklar

Anne veya babalarından dolayı sağlık yardımı alan erkek çocuklar, tahsil şartı aranmadan 8 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını tamamlamış olmaları durumunda gelir testine tabi tutulacaktır.

Burada önemli bir husus, bu yaşların öğrenimlerine göre üst sınır olmasıdır. Örneğin, bir erkek çocuk yükseköğretim görmesine karşın 26 yaşında ise anne veya babasından sağlık yardımı alamayacaktır.

3) 1/10/2008 tarihinden sonra ilk defa anne veya babalarından dolayı sağlık yardımı alan kız çocukları

Kız çocuklarından sadece 1/10/2008 tarihinden sonra ilk defa anne veya babasından dolayı sağlık yardımına hak kazanıp öğrenim durumuna göre 18, 20 ve 25 yaşını doldurmuş olanlar gelir testine tabi olacaktır.

4) Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar

Bu durumda olanlar 1/1/2012 tarihinden itibaren ay içerisindeki kalan günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini zorunlu olarak 30 güne tamamlamak zorunda olduklarından, bu grupta yer alanlar da gelir testine tabi tutulacaktır.

Ancak, bunlardan ay içinde kalan günlerini SGK isteğe bağlı sigortalılığına prim ödeyerek tamamlayanlar gelir testine dahil olmayacaktır.

5) Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde zorunlu çalışma dışında kalan günleri için 30 güne tamamlayacak şekilde genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda olduklarından, bunlar da gelir testine tabi tutulacaklardır.

Ancak, bu şekilde çalışanlardan, ay içinde kalan günlerini SGK isteğe bağlı sigortalılığına prim ödeyerek tamamlayanlar gelir testine dahil olmayacaktır.

6) Yabancı uyruklular

Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklular, eğer bulunduğu ülke veya Türk mevzuatına göre çalışmıyor ve bunların oturma izni aldıkları süre bir yılı geçmişse, bir ay içerisinde genel sağlık sigortası tescillerini yaptırmak ve gelir testine tabi tutulmaksızın asgari ücretin iki katı matrah üzerinden (1773,00 TL) her ay için 212,76 TL genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadırlar.

Bu durumdaki yabancı uyrukluların bir ay içinde genel sağlık sigortası giriş bildirgesini SGK’ya vermemeleri halinde bir aylık asgari ücret tutarında da idari cezası para cezasına maruz kalacaklardır.

7) Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler

Kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç olmak üzere, kendi imkanları ile yüksek öğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler aylık prime esas kazanç sınırı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadırlar.

8) İşsizlik ödeneği süresi tamamlanmış olanlar

Bu grupta yer alanlar, işsizlik ödeneği aldığı sürece genel sağlık sigortası primleri İş-Kur tarafından ödendiğinden, işsizlik ödeneğinin bitim tarihinden sonra gelir testi için başvurmaları gerekmektedir.

9) Kayıt dışı çalışanlar

Çalıştıkları halde bildirimleri SGK’ya yapılmayanlar da gelir testine tabi tutulacaklardır.

10) Ücretsiz izin kullananlar

Çalışanların, bir aydan daha uzun süreli ücretsiz almaları durumunda, kullandıkları iznin bir ayından sonra sağlık yardımı alamayacaklarından, bunlar da gelir testine gireceklerdir.

11) SGK’ya kayıtlı çalışmayan, SGK’dan gelir/aylık almayan, SGK’ya isteğe bağlı prim ödemeyenler ile bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatı bulunmayan eş, çocuk ve ana-babalar

Gelir testinin asıl grubunu bunlar oluşturacak olup, bu durumda olanlar 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına gireceklerdir.

Bir sonraki yazılarımızda gelir testinin nasıl ve hangi kurumca yapılacağı, gelir testinde hangi unsurların dikkate alınacağı, gelir testine tabi olacakların kaç gruba ayrılacağı, bu grupların ne kadar genel sağlık sigortası primi ödeyecekleri, prim ödenmezse hangi sonuçlarla karşılaşılacağı açıklanacaktır.