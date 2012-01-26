BÜTÜN YÖNLERİYLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI (3)

BÜTÜN YÖNLERİYLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI (2)

BÜTÜN YÖNLERİYLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI (1)

Önceki yazımızda 01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni genel sağlık sigortası uygulamasının kimleri, nasıl etkilediği ve herhangi bir işlem (gelir testi başvurusu, genel sağlık sigortası tescil başvurusu vb.) yapmalarının gerekip gerekmediğini her grup yönünden ayrı ayrı değerlendirmeye başlamıştık.Bu yazımızda da diğer gruplarla ilgili açıklamalarımıza yer vereceğiz.Yukarıda (8), (9) ve (10) uncu maddede sayılanlar eğer anne veya babalarından dolayı sağlık yardımı almıyorlarsa, bunlar adına Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar veya Üniversiteler tarafından genel sağlık sigortası primi SGK’ya ödendiğinden, yeni genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında herhangi bir işlem (gelir testi başvurusu, genel sağlık sigortası tescil başvurusu vb.) yapmalarına gerek bulunmamaktadır.Bu grupta olanlar anne veya babasından dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda değillerse, bunlar adına İş-Kur tarafından kurs süresince genel sağlık sigortası primi SGK’ya ödendiğinden, yeni genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında herhangi bir işlem (gelir testi başvurusu, genel sağlık sigortası tescil başvurusu vb.) yapmalarına gerek bulunmamaktadır.Bu grupta olan kişiler adına prim ödeme yükümlüsü olarak işverenleri tarafından genel sağlık sigortası primi SGK’ya ödendiğinden, gerek kendileri, gerekse bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, yeni genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında herhangi bir işlem (gelir testi başvurusu, genel sağlık sigortası tescil başvurusu vb.) yapmalarına gerek bulunmamaktadır.18 yaşın altındaki çocuklar doğrudan genel sağlık sigortası kapsamında olduğundan, bunların anne-babalarının sağlık güvencelerinin olup olmadığına bakılmasızın sağlık tesislerinde tedavileri yapılacaktır. Ancak, anne ve babasının genel sağlık sigortası kapsamında olmadığının anlaşılması durumunda anne ve baba gelir testine tabi tutulacaktır.Banka emekli sandıklarına tabi çalışanlar, buradan emeli olanlar ile hem çalışanların hem de emeklilerin bakmakla yükümlü kişileri, banka emekli sandıklarından sağlık yardımı aldıklarından, bu grupta olan kişilerin, yeni genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında herhangi bir işlem (gelir testi başvurusu, genel sağlık sigortası tescil başvurusu vb.) yapmalarına gerek bulunmamaktadır.Askerliğini er olarak yapanların sağlık yardımları TSK tarafından karşılanacağından, bu grupta olanların da yeni genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında herhangi bir işlem (gelir testi başvurusu, genel sağlık sigortası tescil başvurusu vb.) yapmalarına gerek bulunmamaktadır.Bu durumda olanların sağlık yardımları Adalet Bakanlığı tarafından karşılandığından, bu grupta olanların yeni genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında herhangi bir işlem (gelir testi başvurusu, genel sağlık sigortası tescil başvurusu vb.) yapmalarına gerek bulunmamaktadır.Bir sonraki yazımızda yeni genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında kimlerin gelir testi ve genel sağlık sigortası tescili yaptırmak ve prim ödemek zorunla olduğuna değinilecektir.