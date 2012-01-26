BÜTÜN YÖNLERİYLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI (3)

Önceki yazımızda 01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni genel sağlık sigortası uygulamasının kimleri, nasıl etkilediği ve herhangi bir işlem (gelir testi başvurusu, genel sağlık sigortası tescil başvurusu vb.) yapmalarının gerekip gerekmediğini her grup yönünden ayrı ayrı değerlendirmeye başlamıştık.
Bu yazımızda da diğer gruplarla ilgili açıklamalarımıza yer vereceğiz. 8) Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler9) Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler10) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler
Yukarıda (8), (9) ve (10) uncu maddede sayılanlar eğer anne veya babalarından dolayı sağlık yardımı almıyorlarsa, bunlar adına Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar veya Üniversiteler tarafından genel sağlık sigortası primi SGK’ya ödendiğinden, yeni genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında herhangi bir işlem (gelir testi başvurusu, genel sağlık sigortası tescil başvurusu vb.) yapmalarına gerek bulunmamaktadır.11) İş-Kur tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler
Bu grupta olanlar anne veya babasından dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda değillerse, bunlar adına İş-Kur tarafından kurs süresince genel sağlık sigortası primi SGK’ya ödendiğinden, yeni genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında herhangi bir işlem (gelir testi başvurusu, genel sağlık sigortası tescil başvurusu vb.) yapmalarına gerek bulunmamaktadır.12) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri
Bu grupta olan kişiler adına prim ödeme yükümlüsü olarak işverenleri tarafından genel sağlık sigortası primi SGK’ya ödendiğinden, gerek kendileri, gerekse bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, yeni genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında herhangi bir işlem (gelir testi başvurusu, genel sağlık sigortası tescil başvurusu vb.) yapmalarına gerek bulunmamaktadır.13) 18 yaş altı çocuklar
18 yaşın altındaki çocuklar doğrudan genel sağlık sigortası kapsamında olduğundan, bunların anne-babalarının sağlık güvencelerinin olup olmadığına bakılmasızın sağlık tesislerinde tedavileri yapılacaktır. Ancak, anne ve babasının genel sağlık sigortası kapsamında olmadığının anlaşılması durumunda anne ve baba gelir testine tabi tutulacaktır.14) Banka emekli sandıkları çalışanları, emeklileri ve bunların bakmakla yükümlü kişileri
Banka emekli sandıklarına tabi çalışanlar, buradan emeli olanlar ile hem çalışanların hem de emeklilerin bakmakla yükümlü kişileri, banka emekli sandıklarından sağlık yardımı aldıklarından, bu grupta olan kişilerin, yeni genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında herhangi bir işlem (gelir testi başvurusu, genel sağlık sigortası tescil başvurusu vb.) yapmalarına gerek bulunmamaktadır.15) Askerliğini er olarak yapanlar
Askerliğini er olarak yapanların sağlık yardımları TSK tarafından karşılanacağından, bu grupta olanların da yeni genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında herhangi bir işlem (gelir testi başvurusu, genel sağlık sigortası tescil başvurusu vb.) yapmalarına gerek bulunmamaktadır.16) Ceza ve tutukevlerinde bulunanlar ile bunlardan ceza ve tutukevlerinde çalışanlar
Bu durumda olanların sağlık yardımları Adalet Bakanlığı tarafından karşılandığından, bu grupta olanların yeni genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında herhangi bir işlem (gelir testi başvurusu, genel sağlık sigortası tescil başvurusu vb.) yapmalarına gerek bulunmamaktadır.
Bir sonraki yazımızda yeni genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında kimlerin gelir testi ve genel sağlık sigortası tescili yaptırmak ve prim ödemek zorunla olduğuna değinilecektir.BÜTÜN YÖNLERİYLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI (2)BÜTÜN YÖNLERİYLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI (1)