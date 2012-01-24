BÜTÜN YÖNLERİYLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI (2)

Önceki yazımızda 01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni genel sağlık sigortası uygulaması ile ilgili genel bilgiler verilmişti.

Bu yazımızda yeni uygulamanın kimleri, nasıl etkilediği ve herhangi bir işlem (gelir testi başvurusu, prim ödeme, genel sağlık sigortası tescil başvurusu vb.) yapmalarının gerekip gerekmediği her grup yönünden ayrı ayrı değerlendirilecektir.



1) SSK(4/a), Bağ-Kur(4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) çalışanları



Bu kişiler hiçbir işleme gerek kalmadan 01/10/2008 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Bu tarihten sonra ilk defa çalışmaya başlayıp yine SGK’ya bildirimi yapılanlar da 30 günlük genel sağlık sigortası primi ödedikten sonra sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

Dolayısıyla, gerek 01/01/2012 tarihi öncesinde, gerekse bu tarihten sonra SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında sigortalı çalışanlar, yeni uygulama kaplamında gelir testine tabi tutulmaksızın sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

Ancak, Bağ-Kur kapsamında çalışanların genel sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için 60 günden fazla prim borçlarının olmaması veya borçları varsa SGK’ya başvurarak tescil ve taksitlendirmiş olmaları gerekmektedir.

2)SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışanların bakmakla yükümlü oldukları kişiler



Bu grupta, çalışanların eşleri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve anne-babaları yer almaktadır.

Bakmakla yükümlü olunan bu kişiler, sigortalı olan kişilerin 30 gün prim ödemesinden sonra gerekli sağlık aktivasyon işleminin yaptırılmış olması kaydıyla genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık yardımlarından yararlanmaktadırlar.

Bakmakla yükümlü olunan kişilerin durumları ayrı ayrı değerlendirilecek olursa;



- Eş; çalışmıyorsa ve SGK’dan emekli aylığı almıyorsa sistemin içerisinde yer alacaktır.



- Çocuklardan;



- Erkek çocukları; tahsil şartı aranmaksızın 18, lise ve dengi öğrenim görüyorlarsa 20 ve yüksek öğrenim görüyorlarsa 25 yaşına kadar, ayrıca malul olanlar çalışmıyorlarsa veya SGK’dan emekli aylığı almıyorlarsa yaşlarına bakılmaksızın devamlı sistemde olacaklardır.



-Kız çocukları; 01/10/2008 tarihinden önce anne veya babalarından dolayı sağlık yardımı alıyorlarsa yaşlarına bakılmaksızın çalışmama ve evlenmeme şartıyla yine sistem içerisinde yer alacaktır. Bu tarihten sonra ilk defa bakmakla yükümlü olunan kız çocukları ise aynen erkeklerde olduğu gibi öğrenim durumlarına göre 18, 20 ve 25 yaşına kadar prim ödemeksizin sistemde olacaklardır.



- Ana ve baba ise, geçimleri çalışan tarafından sağlanıyor ve bu durum belgeleniyorsa bunlar da gelir testi, prim ödeme gibi bir işleme gerek olmaksızın sisteme dahil olacaklardır.

Dolayısıyla, bu şartları taşıyan bakmakla yükümlü olunan kişilerin (yani eş, çocuk, ana-babanın) gelir testi yaptırmalarına ve endişelenmelerine gerek bulunmamaktadır.

3)SGK’dan emekli aylığı, dul ve yetim aylığı alanlar ile çocuklarından dolayı kendilerine aylık bağlananlar



-Emekli aylığı alanlar



Bu kişiler hiçbir işleme gerek kalmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılmakta ve gerekli sağlık yardımlarından yararlanmaktadırlar. Dolayısıyla, gerek 01/01/2012 tarihinden önce, gerekse bu tarihten sonra emekli olanların yeni uygulama kapsamında gelir testi başvurusunda bulunmalarına, prim ödemelerine ve SGK nezdinde genel sağlık sigortalısı tescili ile ilgili bir işlem yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır.



-Dul aylığı alanlar



SGK’dan dul aylığı alanlar, aylık bağlanır bağlanmaz hiçbir işleme gerek kalmadan genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından yeni uygulama kapsamında gelir testi başvurusunda bulunmalarına, prim ödemelerine ve SGK nezdinde genel sağlık sigortalısı tescili ile ilgili bir işlem yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır.

Bu kişiler dul aylığı alırken çalışmaya başlarsa veya kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı bağlanırsa, hiç ara verilmeden sağlık yardımı verilmeye devam edilecek, ancak sağlık yardımını kendi çalışmalarından veya emekli aylığından dolayı alacaktır.



-Yetim aylığı alanlar



- Erkek çocuklar



Bunlar yetim aylığı aldıkları sürece, yani öğrenim durumlarına göre 18, 20 ve 25 yaşına kadar hiçbir işleme gerek kalmadan otomatikman genel sağlık sigortası kapsamı içinde olacaklardır. Şayet erkek çocuk malul ise ,yaşına bakılmasızın sistemin içinde olmaya devam edecektir.



-Kız çocukları



Kız çocukları, erkeklerden farklı olarak, “çalışmamaları, evli olmamaları ve SGK’dan emekli aylığı almamaları” şartıyla anne ve babaları üzerinden sağlık yardımlarından yararlanmaya müstehak olduklarından yeni uygulama kapsamında gelir testi başvurusunda bulunmalarına, prim ödemelerine ve SGK nezdinde genel sağlık sigortalısı tescili ile ilgili bir işlem yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır.



-Ana ve babalar



Anne ve baba da, çalışmadıkları veya kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı bağlanmadığı sürece çocuklarından dolayı sağlık yardımlarından yararlanmaya müstehak olduklarından yeni uygulama kapsamında gelir testi başvurusunda bulunmalarına, prim ödemelerine ve SGK nezdinde genel sağlık sigortalısı tescili ile ilgili bir işlem yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır.



4) SGK’dan emekli aylığı alanların bakmakla yükümlü oldukları kişiler



Bu grupta, emeklilerin eşleri, çocukları ve anne-babaları yer almaktadır.

Bu bakmakla yükümlü olunan bu kişilerin, daha önce SGK’da sağlık aktivasyon işlemlerini yaptırmış olmaları kaydıyla, yeni uygulama kapsamında gelir testi başvurusunda bulunmalarına, prim ödemelerine ve SGK nezdinde genel sağlık sigortalısı tescili ile ilgili bir işlem yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır.



5) Evlenme toptan ödemesi (çeyiz parası) alan kız çocukları



Babası veya annesinden SGK’dan yetim aylığı almakta iken evlenen kız çocuklarına aldıkları gelir/aylığın 2 yıllık tutarı evlenme yardımı olarak verildiğinden, bunlar bu yardımı aldıktan sonra da 2 yıl boyunda genel sağlık sigortalılıkları devam ettirildiğinden, yeni uygulama kapsamında gelir testi başvurusunda bulunmalarına, prim ödemelerine ve SGK nezdinde genel sağlık sigortalısı tescili ile ilgili bir işlem yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır.



6) İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler



SGK isteğe bağlı sigortalılığına prim ödeyenlerin, ödedikleri primlerin içinde genel sağlık sigortası primi de bulunduğundan otomatik olarak genel sağlık sigortalısı sayılmakta, sağlık yardımlarından yararlandırılmaktadır.

Dolayısıyla, yeni uygulama kapsamında gelir testi başvurusunda bulunmalarına, prim ödemelerine ve SGK nezdinde genel sağlık sigortalısı tescili ile ilgili bir işlem yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır.

Ancak, isteğe bağlı sigortalılıktan dolayı sağlık yardımının otomatik olarak alınması için 60 günden fazla prim borçlarının olmaması gerekmektedir.



7) İsteğe bağlı sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kişiler



Bu grupta, isteğe bağlı prim ödeyenlerin eşleri, çocukları ve anne-babaları yer almaktadır.

Bu bakmakla yükümlü olunan bu kişiler, sağlık aktivasyon işlemini yaptırmış olmaları kaydıyla, yeni uygulama kapsamında gelir testi başvurusunda bulunmalarına, prim ödemelerine ve SGK nezdinde genel sağlık sigortalısı tescili ile ilgili bir işlem yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır.

İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler sistemde olduğu sürece, bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler de otomatikman sistemde olacaktır.



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