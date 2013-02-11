Mısırlı kadınlar: Sessiz kalmayacağız, yıkılmayacağız, utanmayacağız

Tahrir Meydanı’nın eylemci kadınlarına yönelik cinsel saldırılara karşı birçok ülkede protesto gösterileri organize edilecek. Eylem çağrısında “Süregelen Mısır Devrimi’nde kendi bedenlerinden ödün vererek mücadele eden cinsel saldırı mağdurları ve Tahrir’i kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atan cesur gönüllülere desteğimizi, dayanışmamızı ve selamımızı göndermek istiyoruz.” denildi.

Küresel ve eş zamanlı olarak düzenlenen eylem 12 Şubat’ta yapılacak. Destek vermek isteyenler ülkelerinin Mısır Konsolosluğu önünde toplanacak. Türkiye’den de bu çağrıya ses verilecek. Bir grup kadın Salı günü saat 18:00’de Mısır Konsolosluğu önünde toplanıp Mısırlı eylemci kadınlara yönelik cinsel saldırılar protesto edilecek.

Mübarek diktatörlüğüne karşı yapılan isyanın aktif öznelerinden biri olan kadınların sokakta siyaset yapma refleksleri, Müslüman Kardeşler örgütünün adayı olarak devlet başkanı seçilen Mursi iktidarı döneminde de sürüyor. Zira ülkede “tek adam” rejimi eleştirileri nedeni ile sokaklar, meydanlar hareketli. Protesto gösterileri devam ediyor. Ancak simgesel anlamı büyük Tahrik Meydanı cinsel saldırılar nedeni ile kadın eylemciler için kâbusa dönüştü.

Bu saldırılara karşı bir bildiri yayımlayan Mısırlı kadınlar, barışçıl eylemcilere yönelik yaralama, tecavüz gibi saldırıları önleyemediği gerekçesiyle Mursi yönetimini göreve çağırıyor. Tecavüzcü ve tacizciler arasında polisin de olduğu belirtiliyor. Bildirgede “Cinsel suçlara tolerans gösterilmesinden gelmiş geçmiş tüm Mısır hükümetlerini sorumlu tutuyoruz. Tüm cinsel saldırı türleri için sıkı ve katı kanunların derhal yürürlüğe girmesini istiyoruz” denildi.

Son 10-15 yıldır cinsel saldırıların Mısır toplumunda daha da Kabul edilebilir hale geldiği vurgulanan bildirgede, bu saldırıların politik bir sindirme aracı olarak kullanıldığı, bu nedenle bu konuda duyarlı olan çevrelerin cinsel saldırılara karşı Tahrir Koruyucusu isimli bir oluşum kurdukları söyleniyor.