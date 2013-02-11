T24 LogoT24 Logo

Candan Yıldız

cyildiz@t24.com.tr

11 Şubat 2013

Mısırlı kadınlar: Sessiz kalmayacağız, yıkılmayacağız, utanmayacağız

Tahrir Meydanı’nın eylemci kadınlarına yönelik cinsel saldırılara karşı birçok ülkede protesto gösterileri organize edilecek

Tahrir Meydanı’nın eylemci kadınlarına yönelik cinsel saldırılara karşı birçok ülkede protesto gösterileri organize edilecek. Eylem çağrısında “Süregelen Mısır Devrimi’nde kendi bedenlerinden ödün vererek mücadele eden cinsel saldırı mağdurları ve Tahrir’i kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atan cesur gönüllülere desteğimizi, dayanışmamızı ve selamımızı göndermek istiyoruz.” denildi.

Küresel ve eş zamanlı olarak düzenlenen eylem 12 Şubat’ta yapılacak.  Destek vermek isteyenler ülkelerinin Mısır Konsolosluğu önünde toplanacak. Türkiye’den de bu çağrıya ses verilecek. Bir grup kadın Salı günü saat 18:00’de Mısır Konsolosluğu önünde toplanıp Mısırlı eylemci kadınlara yönelik cinsel saldırılar protesto edilecek.

Mübarek diktatörlüğüne karşı yapılan isyanın aktif öznelerinden biri olan kadınların sokakta siyaset yapma refleksleri,  Müslüman Kardeşler örgütünün adayı olarak devlet başkanı seçilen Mursi iktidarı döneminde de sürüyor. Zira ülkede “tek adam” rejimi eleştirileri nedeni ile sokaklar, meydanlar hareketli. Protesto gösterileri devam ediyor. Ancak simgesel anlamı büyük Tahrik Meydanı cinsel saldırılar nedeni ile kadın eylemciler için kâbusa dönüştü.

Bu saldırılara karşı bir bildiri yayımlayan Mısırlı kadınlar, barışçıl eylemcilere yönelik yaralama, tecavüz gibi saldırıları önleyemediği gerekçesiyle Mursi yönetimini göreve çağırıyor.  Tecavüzcü ve tacizciler arasında polisin de olduğu belirtiliyor. Bildirgede “Cinsel suçlara tolerans gösterilmesinden gelmiş geçmiş tüm Mısır hükümetlerini sorumlu tutuyoruz. Tüm cinsel saldırı türleri için sıkı ve katı kanunların derhal yürürlüğe girmesini istiyoruz” denildi.

Son 10-15 yıldır cinsel saldırıların Mısır toplumunda daha da Kabul edilebilir hale geldiği vurgulanan bildirgede, bu saldırıların politik bir sindirme aracı olarak kullanıldığı, bu nedenle bu konuda duyarlı olan çevrelerin cinsel saldırılara karşı Tahrir Koruyucusu isimli bir oluşum kurdukları söyleniyor.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

candan yıldızmısırtahrirmursiprotesto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

Yazarın Diğer Yazıları

Fatsa'dan Fındıklı'ya 'Fikri' takip

Rize-Fındıklı'da (Viçe) 25 yıl aradan sonra CHP'nin kazanmasında imzası olan, Terzi Fikri efsanesiyle büyümüş Ercüment Şahin Çervatoğlu, 'Yeşil Altın, Gümüş Deniz' festivali dolayısı ile gittiğimiz ilçede T24'e konuştu

Avesta: 40 yıl savaşsak varacağımız nokta çözüm süreci olacak

Başkanlık Konseyi'nin işlevi ne olacak? Kadınların eşit temsilini sağlayacak bu tasarruf örgüt içinde özerk bir yapıya sahip KJB tarafından nasıl okunuyor? Siyasal güç kazanmanın zemini haline dönüşen Rojava'daki gelişmeleri Kandil nasıl okuyor? Hükümetin adımları nasıl yorumlanıyor?

Sırrı Süreyya: Kahraman olarak simgeleşmekten rahatsızım, ben görevimi yaptım

Gezi direnişi 13. gününde. Hükümetle, Gezi Koordinasyonu arasında görüşmeler tıkanmış görünüyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24