Göreceli kısa mola

Aydın Engin “tatil kısa yazı kısa” demiş.

Ben de o gün bugündür kara kara düşünüyorum.

'Tatil uzun, yazım uzun mu olmak zorunda?' diye.

Eeee uzaklık 16 bin km olunca, “yolda yoruldum biraz kalıp dinleneyim”diyor insan. Sadece 2 ay 1 hafta kadar!

Bu koca kıtada neler olup bitiyor merakımı, haberci/gazeteci merakıyla harmanlayarak yazakoyuldum mektuplarımı.

Tatil öncesi son yazımda kısa kısa haberlere yer vereceğim.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Çiğdem Kağıtçıbaşı, Melbourne’de “Sağlıklı Çocuk Gelişimi ve Kültürel Farklılıklar” konulu bir konferans verdi. Devlet radyosu SBS Türkçe Servisi’ne konuşan Kağıtçıbaşı bireyci Batı kültürü ile birlikte, toplulukçu aile kültürünün sentezlenmesinin önemine dikkati çekti. “Özerk ve İlişkili” teorisinden sözeden Kağıtçıbaşı şu önerileri sıraladı:

Kontrol ve sevgi birarada olmalı.

Disiplinin yanısıra çocuğun özerkliği de sağlanmalı.

Çocuğunuza “ceketini giy” derken, neden giymesi gerektiğini anlatılmalı. Açıklama hem çocuğun zihinsel gelişimine hizmet eder, hem de karar alma yeteneğini destekler. Aksi tahakküm anlamına gelir.

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Avustralya’da da seçim sath-ı mahaline girildi. 21 Ağustos'taki genel seçimlerde ibre şimdilik, İşçi Partisi içindeki gece yarısı operasyonuyla liderlik koltuğunu oturan ve Avustralya’nın ilk kadın başbakanı olan Julia Gillard’dan yana görünüyor. Ama sığınmacılar sorununu çözmek için gelenlerin Doğu Timor’a yerleştirilmesi planı ve planın işlememesi muhalefete güçlü bir koz verdi. Gillard’ı yakın ara takip eden Liberal Parti Başkanı Tony Abbott, bu politikayı malzeme yapmaya başladı bile.

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'Pes doğrusu ve burda da mı?' dedirten bir haber New South Wales eyaletinden geldi. Kendisini Psikolog Dr. Kay olarak tanıtan kişi bir Türk. Adı Ali Davut Sarıkaya internet üzerinden sahte belge alan , klinikler açan, zengin olduğu iddia edilen köşe dönmeci bu kişi virajı alamadı ve polise yakalandı. Kefaletle serbest bırakılan Sarıkaya’nın mallarına tedbir konuldu. Sarıkaya meğer Yeni Zelanda’da benzer dolandırıcılık yapmış.

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Şimdilik bu kadar. Zira yavaş yavaş valizimi hazırlamam lazım.

Buralar sonbahar tadında kış.

Kuzey ve bir anlamda yaz beni bekliyor.

Mektup almak güzeldir.

Hele mektup yazmak daha güzeldir.

Ben eski bir alışkanlığı sanal ortamda da olsa yaşatmaktan bahtiyarım.

Dedim ya değil veda

Sadece kısa bir mola

Dönüşte görüşmek üzere.