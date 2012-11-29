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Candan Yıldız

cyildiz@t24.com.tr

29 Kasım 2012

Barış Meclisi Üyesi Yavuz Delal: “Erdoğan Atatürk gibi”

Dokunulmazlıkların kaldırılması tartışması üzerine toplanan Barış Meclisi\'nin hedefinde Erdoğan vardı

 

"Anket demokrasisi" ile siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı şu günlerde “idam ve diziler” sunni gündemlerinin ortasına atılan Aysel Tuğluk ve 9 BDP'li vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı Türkiye Barış Meclisi “Vekillere Dokunmayın, Müzakereyi Başlatın” çağrısı yaptı. 
Taxim Hill'deki toplantıda, üÜyelerden Gençay Gürsoy , Başbakan'ın siyasi çıkışları nedeni ile barıştan yana olanları “toplantı manyağı” haline getirdiğini, bir ekmek gelmeyeceği gerekçesi ile Kürtleri yok farzettiğini, sanatçı Deniz Türkali ise yine Erdoğan'ı kastederek “cezai ehliyeti konusunda ciddi endişelerim var gerçeküstü bir ülkede yaşıyorum ve korkuyorum” dedi.
İslamcı cenahtan yazar Yavuz Delal ise Türkiye'de İslamcı camianın Kürt sorununda Müslüman olmadığını savundu. Mazlum ve zalim diyalektiği içinde anlaşılması gereken Kürt sorununun Güney Afrika örneğinde olduğu gibi sürdürülebilir olmaktan çıktığı zaman çözüleceğine inandığını belirten Delal, Atatürk ve Erdoğan'ın “kurucu devrim” açısından birbirine benzediğini, iki ismin de Kürtleri ve İslamcıları araçsallaştırdığını söyledi.
Anti Kapitalist Müslamanların da destek verdiği çağrıda “Kürt sorununun demokratik çözümü için müzakerenin barışa katkı sunacak herkesle biran önce başlatılmalı, bunların başında da hiç kuşkusuz BDP gelmektedir” denildi.
Barış Meclisi 1 Aralık Cumartesi günü saat 17:00'de Tünel'de herkesi buluşmaya çağırdı.
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