Aborijin çocuklarından Kürt çocuklarına

Akıllara zarar, demokrasiye şer, adalete düşman zihniyetlerin ikliminden geçiyoruz. “Tükürürüm böyle sanatın içine” kuşağının başka başka temsilcisi yönetici elitten geçilmiyor etraf. Sanata ve sanatçıya hasım “dahiliye”ye nezaret edenler, çifte standardın şahı; memleket siyasetinin valilik korosunda yer alanların önerileri bu yazının vesilesidir.



Bi vakitler, ki yakın bir vakit, “asmayalım da besleyelim mi” ferasetinin siyasi torunlarından biri; son kararname ile merkeze alınan eski Adana Valisi , taş atan, gösterilere katılan çocukların ailelerinin yeşil kartlarını iptal etmiş, hatta bu çocukların ailelerinden alınması gerektiğini söylemişti.



Belli ki öneri, hem seven hem döven “devlet baba”nın koltuklu temsilcisi başka valilerin aklının bir yerlerinde kalmış. Son olarak Diyabakır Valiliği, ‘5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nu gerekçe göstererek, TMK mağduru ya da olası mağduru çocukların ailelerinden koparılıp Sevgi Evlerine yerleştirilebileceğini muştulamış! Yakın tarihimizde zaten önerilenin benzer uygulamaları var. Ermeni ve Dersim çocuklarının “kayıp tarihi” ya da “çalınan gelecekleri”, Başbakan Erdoğan’ın da söylediği gibi insanlık suçu asimilasyon yolunun, nasıl da iyi niyet söylemiyle döşenebileceğini gösteriyor: Sizi ailenizden daha çok seviyor ve düşünüyoruz!



Allahtan gözümü, algımızı açan tarih bilinci imdada yetişiyor. Bir dönem Avustralya’da uygulanan, Aborijin ve Torres Strait Islander (yerli halk) çocuklarını ailelerinden zorla uzaklaştıran politikanın bilinmesi, Türkiye’de ara ara dillendirilen bu görüşün, gelecekte nelere yol açabileceğine işaret etmesi açısından önem taşıyor.



Uzun siyasi ve sosyolojik tartışmaların ardından bu kuşak “Stolen Generation/Çalınmış Kuşak” olarak tanımlanıyor. “Beyaz Avustralya Politikası”nın bir parçası olarak 1869-1969 yılları arasında uygulanan politika tam 100 yıl; bir asır sürüyor.



Asimilasyon içerikli uygulamanın nedenleri konusunda farklı görüşler öne sürülüyor geçen yıllar içinde. Döneme ait parlamento raporları ve gazetelere göre, “Beyaz” ırkla temasın ardından yerli nüfus dikkat çekici bir biçimde azalıyor. Bu nedenle gelecek kuşakların korunması gerekçesiyle aileden koparılma siyaseti güdülüyor. Ancak dönemin parlamenterlerinden Hon P. McGarray, uygulanan kararın çocukların ilgisiz bırakılması, kötü muamele görmesi gibi ihtimalleri gözardı ettiğini savunuyor. Nitekim de öyle oluyor. Dönemi anlatan çarpıcı film Rabbit Proof Fence’de kilisenin enstütülerine gönderilen yerli çocukların nasıl duygusal ve cinsel istismara uğradığını öğreniyoruz.



Yerli halk çocuklarını, “Beyaz” kültüre göre devşirme politikası bütün kıta genelinde değil bölge bölge uygulanıyor. Programın yıkıcılığı yıllar sonra ortaya çıkıyor. Modern dünyaya uyumları sağlanmaya çalışılan bu çocuklarla ilgili yapılan resmi araştırma raporlarına göre, sosyal yaşamdaki pozisyonları diğer Aborijin çocuklarından farklı olmuyor. Hatta ailelerinden koparılmış çocukların lise eğitimini tamamlamada geri kaldığı tespit ediliyor. Suça bulaşma eğiliminin 3 kat daha fazla olduğu rapor ediliyor. Tek avantaj ise, kırsaldan şehre erken yaşta getirilmiş olmalarından dolayı, refahtan görece daha fazla pay almaları, kırsaldakilerine oranla.



18 yaşına geldiklerinde devlet kontrolünden çıkarılıyorlar, haklarında tutulan dosyalarını görmelerine izin veriliyor. Bu sayede nereden hangi kabile ve aileden geldiklerini öğrenebiliyorlar. O dönemi çalınmış kuşak bir Aborijin şöyle anlatıyor: “ Sunshine Welfare Office’e davet edildim. Görevlinin, tahmin ettiğim ve bilmeyi istediğim şeyleri, bütün tarihimi anlatması sadece 20 dakika sürdü. Nerede doğduğum, kaç kardeşim olduğu, annemin soyadı, mektuplar, doğum günü kartları vs…”



Başka biri ise şöyle diyor: “7 ya da 9 yaşlarındaydım. Beni misyonerlerin yatakhanesine koydular. 2 gün boyunca ağladım. Daha sonra diğer çocuklarla iyi geçinmeye başladım. Bu sayede en azından benim kuşağım okuma-yazmayı doğru düzgün öğrendi”



Devletin bu politikası ile özdeşleşmiş, ve programın yöneticilerinden, bugün adı kötülükle özdeşleşmiş, A.O.Neville’nin sözleri bütün bir anlayışı özetliyor aslında: “Bu çocuklar istesinler ya da istemesinler kendilerinden korunmalılar. Bulundukları durumda kalamazlar. Bunu hastanın iyiliği için uğraşan bir cerrahın bıçağına benzetebilirsiniz. Hasta her zaman bundan hoşlanacak diye bir şey yok”



100 yıl süren bu köksüzleştirilme operasyonu sonucu binlercesi kendi topraklarından oldu. Kültürlerinden uzaklaştı. Standartlaştırıldılar. Kötü muamele gördüler ve bazen öldürüldüler. BM Yerli Halklar Deklarasyonu’nda da yer alan program nedeniyle her 10 yerli çocuktan biri ailesinden koparılmış.



2008’de Federal Hükümet’in özür dilediği özyıkım yaşayan bu kuşak, bugün uyuşturucu, alkolizim, şiddet, suç, yoksulluk ve yoksunlukla malul durumda.



Tarih Nevilleri ve onun temsil ettiklerini asla unutmayacak…

