Yalana tokat attık mı?



Yalan Dünya’da neden bu kadar reklam var… Çünkü zaten logolar hayatımızın tam ortasında demiştim…

Yani gerçekliğin yansımasını, maddi imkana dönüştürme maharetiydi.

Ancak şu yalan dünyada sadece logolar yok…Logolar bizi ele geçirmiş de değil… En azından hala ele geçirmedikleri var…

Dizinin son bölümünde yardımlaşma çabasının güzelliğini de gördük, hatırlatılmış oldu.

Her şeyi çabuk unuttuğumuz için tam da sırasıydı.

Van’ı hatırlattı bizlere Yalan Dünya.

Turkcell ve Türk Eğitim Vakfı’nın ortak projesi Türkiye Kumbarası kampanyası için 5283’e haydi gerçek bir mesaj atalım dedi.

Bu kampanya ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın da desteğiyle Van’da 100 öğretmene ev, 100 öğrenci için yurt yapılacak ve 100 başarılı öğrenciye de burs verilecek.

Bence bu sayı daha da artar, artmalı da… Arttırırız!

www.turkiyekumbarasi.com adresinden proje hakkında bilgi alıp bağışları takip edebilirsiniz.

Haydi tüm operatörlerden 5283’e mesaj atalım…

Yalan dünyada gerçek bir şeyler yapalım!



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Van İçin Tek Yürek ve Kardeşlik Zamanı adlı yardım kampanyaları yapıldı ekranlarda.

Ancak görmüştük ki televizyona şov amaçlı bağlanıp hepimizin duygularını sömürüp vadettiği bağışı yapmayanların olduğunu öğrendik…

Evim evindir Van projesinin mimarı gazeteci Ahmet Tezcan, bu konuda birlik olalım ve bu kişileri bulup hep beraber teşhir edelim demişti twitter'da, #YalanaBirTokatat adıyla…

Kızılay ve Başbakanlık Afet Koordinasyon Merkezi duruma el koyarak bağış yapanlarla temasa geçmişti ve yardım sözü verip de ödeme yapmayanlara bir ay daha süre vermişti.

Verilen sözler yerine getirilmezse, bu isimleri kamuoyuyla paylaşacaklarını açıklamışlardı.

Ancak 7 Ocak 2012’de çıkan bu haberlerin üzerinden bir aydan fazla süre geçti.

Son durum ne çok merak ediyorum, kamuoyu ile paylaşılmalı.