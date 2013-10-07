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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

07 Ekim 2013

Veliaht vs O Ses Türkiye

Veliaht'ı ilk izlemeye başladığınızda aklınıza O Ses Türkiye geliyor, elde değil. Sanatçıların oturdukları koltuklar da aynı renk kırmızı

TÜRKİYE’NİN STARLARI, “VELİAHT”LARINI” SEÇİYOR”, sloganıyla dün başladı Veliaht adlı yarışma. Programın yapımcılığını Caner Erdem ve Haluk Şirin’in yaptığı yapıyor. Caner Erdem Show TV’den ayrıldıktan sonra Haluk Şirin ile birlikte Production House adlı bir yapım şirketi kurdu ve televizyon dünyasına böyle devam etme kararı aldı. 
Programın format sahibi İzzet Pinto, Pinto, yurt dışına dizilerimizi, programlarımızı keşfettiren başarılı bir isim ve şimdiden bu formatı da Talent Hunters adıyla bazı ülkelere satmış. programın X Factor ve The Voice rakibi olması düşünülüyor. X Factor'un haklarını ise Türkiye'de Kanal D aldı ve yakında başlayacak program.
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Veliaht'ı ilk izlemeye başladığınızda aklınıza O Ses Türkiye geliyor, elde değil. Sanatçıların oturdukları koltuklar da aynı renk kırmızı. 
Format şöyle, Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki, Hande Yener, Kubat, Kutsi, Musa Eroğlu, Niran Ünsal, Rafet El Roman gibi ünlü sanatçılar kendi seçtikleri bir sesle yani veliahtlarıyla düet yaparak bir şarkı seslendiriyorlar. Kadro çok güzel, özenli seçilmiş ancak burada eksik olan bir şeyler var. O Ses Türkiye’de olup burada olmayan. O da şu ki, orada seçim heyecanı kazanma kaybetme elenme heyecanı varken Veliaht’ta maalesef yok. Programda ruh eksik...
O Ses Türkiye’de gerçekten ivmesini hiç kaybetmeyen bir ruh ve yarış var. Hem yarışmacılar hem jüri üyeleri arasında. 
Veliaht’ta heyecan eksik kalıyor. O Ses Türkiye’nin gücüyle yarışamayacak bir format...
Programın en dikkat çeken ismi daha önce nerelerdeymiş dediğim sunucusu Gözde Kansu oldu. Kesinlikle bundan sonra da sunuculuğa devam etmeli, zaten oyunculuğunu çok severim. Görünen o ki, 
Veliaht bana en fazla bir tur devam eder gibi geliyor, reytingler de bunu gösterecektir. Karşısında da başka bir bol reytingli Acun programı Yetenek Sizsiniz bulunuyor, bu da dezavantajı.
 

Dizi günleriyle çok oynayan kaybeder

 
Yeni sezonun başlamasıyla birlikte kanallar hem kendi yayın akışları hem de diğer kanalların yayın akışlarını gözeterek, yazın başlattığı ya da geçen sezondan devam eden program ve dizilerinin günlerinin hep değiştirir. Bu sezon da bu kural değişmedi. Kanallar aynen devam ediyor. Ancak şu an görünen en büyük iki hata şunlar. Kanal D, Salı günleri yayınlanan ve reytinglerde rakipsiz giden Güneşi Beklerken’i Pazar gününe alıp, yerine yeni başlayan Çalıkuşu’nu koydu. Böylece reytingde garanti bir günün kaybetti. Çünkü Çalıkuşu aynı ivmeyi göstermiyor. Pazar günleri de Güneşi Beklerken’in rakipleri sağlam ve birinciliği kimseye bırakmayan yine bir Acun programı var.
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Diğer hata da Fox TV’nin yazın büyük başarıyla başlayan ve no name isimlerle büyük bir ses getiren dizisi Sana Bir Sır Vereceğim’i cumadan pazara alması oldu. Ve iki dizi de şu an eski reytinglerini yakalayamıyor. Dün de dizi hayranları Twitter’da #SBSVcumartesiyealınsın hashtagi başlattı ve sonuna kadar haklılar. Fox TV, elde ettiği hedef kitleye tekrar sağlıklı ulaşabilmek için diziyi ya Cuma ya da cumartesiye almalı. Hedef kitle ve izler kitlenin çoğunun okulu olan gençlerden oluştuğu unutulmamalı.
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