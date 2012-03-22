Uzayla imtihanımızın sonucu kekremsilik…

Ekranlarda farklı türde işler olmasına, deneyselliğe her zaman olumlu bakıyorum.

Örneğin gelecek yıl da vampir dizilerimiz olacak.

Bu düşüncelerle ilk uzay dizimiz fikrine de sıcak bakıyordum.

Ve de dün Show TV’de ilk uzay dizimiz Türk’ün Uzayla İmtihanı başladı.

Dizi ilk olarak Ha Babam Uzay ismiyle çıktı ancak Hababam tabirinin kullanılmasına Ferdi Eğilmez tepki gösterdi.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği dizinin kadrosunda ise; Ufuk Özkan, Sinan Çalışkanoğlu, Peker Açıkalın, Özge Ulusoy, Veysek Diker, Bülent Çolak gibi isimler var.

Geniş Aile’deki Cevahir- Ulvi; Ufuk Özkan ve Bülent Çolak birlikteliği bu kez olmamış.

Peker Açıkalın’ın canlandırdığı karakterini izlerken gülmek yerine sinir olmaya başlanıyor. Daha minibüsünde yazan duvar yazısının avamlığı karşısında tüylerim kalkıyor.

Dizide jon jon kadın karakterler var, hem de hiç güldürmeyeninden hatta hemen zap yaptıracak türden; dizilerimizde Avrupa Yakası’ndaki Selin’den sonra pek başvurulan bir yöntem.

Dizinin yaratıcısı Tayfun Güneyer, en son Memoli’nin yeni sürümünü çekerek hata yapmıştı ve nitekim başarısız olarak kısa sürede yayından kalktı dizi.

Açıkça diyebilirim ki, Türk’ün Uzayla İmtihanı bir Sihirli Annem görsel efekt düzeyinde kalmış…

Show TV, hazır tam Suskunlar gibi enfes bir yapımı önümüze sermişken, dramda sınıfı geçip komedide kalıyor.

Açıkçası birçok anlamda bu deneysellik beklentimin altında kaldı.

Cem Yılmaz’ın Gora’sının yanından bile geçemediğini gördüm. Rahmetli Sadri Alışık’ın Turist Ömer Uzayda filmi geldi aklıma, ki 1973’te çekilen bir film hala izlediğimde gülerim. Buradan da görsel efekt yeterli olmasa bile oyunculuk ve senaryonun yani doğru komedinin gücü ortaya çıkıyor.

Komedi yapmak her zaman kat kat daha zordur dramdan. Asıl maharet güldürebilmektir.

Benim bildiğim absürt komedi de kesinlikle bu değil…

Bu tür için ben yeni bir öneri getirmek isterim: kekremsi

Yani ne güldürüyor ne süründürüyor… ne oluyor ne olduruyor!

Yalan Dünya Artist oluyor!

Yalan Dünya’nın yeni bölüm tanıtımında gördüm ki Gülse Birsel, birçok Oscar kazanan harika film The Artist’ten sahne canlandırmalarıyla karşımızda olacak.

Gülse Birsel ve Hakan Meriçliler’i The Artist’teki Berenico Beco ve Jean Dujardin minvalinde göreceğiz.

Birsel, yine müthiş gözlem gücünü kalemine yansıtmış.