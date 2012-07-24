Türkiye’nin son on yılı dizi oluyor

Kanal D’de Kötü Yol dizisi başlama arefesinde.

Onun tanıtımları devam etsin, yayın öncesi birkaç tahminde bulunacağım ama daha fragmanı bile olmayan, çekimlerine başlanmayan ve şimdiden başarılı olacağını düşündüğüm bir diziden bahsetmeliyim.

Dizinin adı Kayıp Şehir ve yine sağlam bir Tomris Giritlioğlu projesi.Ağustosta çekimlere başlanıp eylülde yeni sezona hazırlanacak. Türkiye’nin son on yılının anlatılacağı dizide , Karadeniz’den İstanbul’a göç eden kalabalık bir ailenin hikayesi ile bugünü sorgulayacağız.

Yazar kadrosunda ise Murat Uğur Kulak ve Hakan Bıçakçı bulunuyor. Kadronun başında ise Yıldırım Türker var.

Başrolde iki önemli isim birlikte. Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i usta oyuncu Ahmet Mekin’in ismini duyar duymaz çok mutlu oldum. Belleklerimize sevgi tanımını kazıyan o usta oyuncu...

Diğer isim ise Altın Portakallı oyuncu Nazan Kesal.

En son Saç filmi ile neredeyse bütün festivallerde ödül toplayan Kesal, televizyon konusunda çok temkinli, titiz. Ve tvde kolay kolay teklif kabul etmiyor ve ikna olduysa eminim sağlam bir senaryo ve ekip var.

Kendisiyle yaptığım röportajda şöyle belirtmişti:

‘Tv dizileri, izlenme oranlarından da gördüğümüz kadarıyla bu toplumun gerçeği. Bu gerçeği kabullenerek, oyuncu olarak bana heyecan verecek, kalıcı rollerin peşindeyim. Sinema ve tiyatro da dahildir bu isteğime. Kriterlerimse, tv de iş yapıyorsam yapımcı önemlidir, sinemada yönetmen, tiyatroda rol.’

Dizide yeni isimler, yeni yüzler ile de tanışacağız....

Bazı diziler var ki fragmanını izlemeden başarılı olacağını tahmin edebiliyorsun ya da bütün doğruları bir araya getirdiği için başarılı olmasını diliyorsun Kayıp Şehir de öyle bir iş.

Ekranlarda Orhan Kemal esintisi

Yeni sezonda iki Orhan Kemal eseri dizi oluyor. Biri Kanal D’de Kötü Yol diğeri ise Star TV’de Evlerden Biri.

Her iki işin de tanıtımları çok başarılı, görüntü yönetimleri de. Her iki dizide de kadın oyuncular konusunda biraz tereddüt etsem de iki dizi de tutacaktır.

Tereddütüm Şükran Ovalı ve Ceyda Ateş’nin kariyerlerinde femme-fatale karakterler çizgisinde gidip, şimdi de aşık olunan başrol kadına terfileri. Ancak dizilerin konuları gereği her iki karakterde de alışageldiğimiz o femme-fatalelik bastırılmaya çalışılsa da, bu haliyle işe yarayacak gibi duruyor.

Ekranda tutmamış bir Orhan Kemal eseri

Hatırlatmak istedim, sadece elinizde sağlam bir hikaye olması yetmiyor. Doğru senaryo, cast, yönetmen, yapımcı... hepsi bütün. Bunları bir araya getirememiş bir yapım vardı, olmadı. Gurbet Kuşları... Halbuki çok da ekrana uygun bir yapısı var. Sinema filmi de yıllar önce çekilmişti.

Ama Rutkay Aziz, Miraç Eronat’ın başrolde olduğu ve ATV’de yayınlanan dizi kısa sürede kaldırılmıştı.

RTÜK çık aradan

Behzat Ç.nin yaratıcısı Emrah Serbes’ten RTÜK’e mesaj geldi Twitter hesabından;

*behzat ç.'yi yayından kaldırıyoruz diyecek cesaretleri olmadığı için kaçak dövüşüyorlar işin özeti bu.

*kaçak dövüşen rtük. star tv ile problem yok olursa onu da yazarım zaten.