Turabi, televizyonun kendine yakışanı seçmesi midir

Biz ne “ünlüler” gördük gül gül öldük diyen o özlü söz senin bu özlü söz senin, o Mevlana sözü benim bu Mevlana sözü seninci “gönüllü” Turabi, beklediğim gibi Survivor AllStar şampiyonu olmayı başardı.

Bunda Turabi’nin kendini adeta bir reklamcı stratejisinde konumlandırmasının payı büyük.

Adının baş harfinden kolye tutun da t-shirt bile tasarlatıp eline asasını alıp Dominiklere kadar gelmiş bir gönüllü o.

Az buz kolay işler değil bunlar...

Çok sevdiği Superman’in S’sini alıp onu T yaptı ve kendini kahraman ilan etti zaten. İzleyicinin bilinçaltına işledi bunu...

Hatta imajında onu tamamlayan kol ve bacaklarındaki bağcıklar da Muai Thai diye bir dövüş sporunu temsil ediyormuş.

Turabi izleyiciye “ben sizdenim ben aranızdanım”ı sürekli hissettirdi, hatta ezberletti.

İsmail Saymaz’ın final akşamı attığı tweet gibi “turabi'de de ne acayip isim var. sanırsın arguvanlı halk ozanı” zaten başından beri elinde asasıyla tam da öyle görünüyordu. Bunun için gerekli ekipmanları toplayıp gelmişti.

Babası seyyar satıcı, annesi ev hanımı... Annesine hep Meryem Sultan diye seslendi, buradan da gönüllere girdi.

Ben ona en iyi rakip olabilecek isim olarak en iyi özlü sözcülerimizden Nihat Doğan’ı görüyordum, ama o da diline hakim olamadığı için seçilmesine rağmen yarışmaya katılamadı.

Özgecan Aslan’ın öldürüldüğü gün Twitter hesabından “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız” yazmıştı oyuncu Ahu Sungur’a. Ve takipsizlik kararı çıkmıştı.

Bu tip halk kahramanları özlü sözün dibine vurur, ama dilini tutamayıp kantarın topuzunu kaçırırsa kendi ipini kendi çeker.

Birilerinin onlara arada, “Sakin ol şampiyon” repliğini hatırlatması gerekir.

Nihat Doğan da katılsaydı, birbirinin aksı bu ikili yüzde 100 finale kalacaktı.

Merve Aydın ise yine kendi vücudunu titreten hırsının kurbanı oldu. Babasının da benim kızım şöyle böyledir sözleri antipati topladı. Turabi’nin kardeşi ise Turabi’nin olimpiyatlarda olmasa da ülkesini uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini söyledi.

Ve Turabi, ailesinin de reelde gözükmesiyle, onun söylemlerinin tasdik eden sözleriyle yine gönülleri fetheden bahtı dönüşen gönüllü olarak hanesine son dakikalarda da bonusları topladı.

Geçenlerde yazdığım gibi dizilerde olduğu gibi programlarda da kahramanlarımızın baht dönüşümü sürecini çok seviyoruz, mutlu oluyoruz. Kurmaca olsun, gerçek olsun bahtlar dönüşsün.

Gerçek olunca tabii ki daha çok ilgi çekip daha çok reyting topluyor.

Dans ederek ya da kafes dövüşü yaparak yaşam mücadelesi vermiş, ailesi bolca cefa çekmiş Turabi’nin baht dönüşümü izleyiciyi de motive etti ve mutlu etti.

Böylece bir bahtı dönüşmüş şampiyon gönüllü T adlı bir celebrity kahramanımız oldu.

Neil Postman, orijinal adı "amusing ourselves to death public discourse in the age of show business" Türkçe adı “Televizyon Öldüren Eğlence” olan kitabında bize gerçeğin değil, inandırıcılığın pompalandığını ve bunun doğru olmak zorunda olmadığını anlatır.

"Toplumlar, iletişimin içeriğinden çok iletişim araçlarının doğasınca biçimlendirilmektedir" der...

Tam da içinde olduğumuz post modern zamanlar. Koalisyonu değil Turabi’yi konuşur olduk güzel güzel.