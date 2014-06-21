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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

21 Haziran 2014

TRT ne yapmaya çalışıyor?

TRT, bir süredir özellikle de Dünya Kupası başladığından beri aşırı yoğunlukta yayından kaldırdığı Leyla ile Mecnun dizisinin tekrarlarını vermeye başladı

TRT ne yapmaya çalışıyor bir bilen varsa el kaldırsın…

TRT, bir süredir özellikle de Dünya Kupası başladığından beri aşırı yoğunlukta yayından kaldırdığı Leyla ile Mecnun dizisinin tekrarlarını vermeye başladı. Gündüz kuşağında ise dizi, neredeyse mutlaka var. Hatta iki maç arasında, maç sonralarında vb. yayınlıyorlar.

Dahası dizinin en sevilen karakterlerinden Erdal Bakkal’ın repliklerini kolajlayıp geceleri “Şimbilli Erdal" adıyla yayınlıyorlar. (Daha önce de "İsmail Abi'nin Genleri" yapmıştı ama en azından o dönem L&M de devam ediyordu.)

Pekiiii TRT’nin buradaki amacı ne?

Oyuncularını, senaristini, yönetmenini tüm ekibi Gezi Parkı’na destek verdikleri için mimleyen ve Leyla ile Mecnun’u, finalini dahi zamanında yayınlamayıp kaldıran, finalini ise alakasız bir zamanda sonradan yayınlayan yine aynı TRT değil miydi?

Pekiiii çalışanlarına da Twitter yasağı getiren de aynı TRT değil miydi?

Pekiiii bu aynı TRT, neden kaldırdığı Leyla ile Mecnun’un tekrarlarını resmi Twitter hesabından duyurup, dizinin ünlü karakterlerinin replikleriyle şov yapıyor?

TRT, hiçbir zaman diziyi Gezi nedeniyle kaldırdığını kabul etmedi… TRT’nin açıkladığı gerekçesi dizinin reyting almamasıydı ve reyting almayan bir diziye hatta fazlasıyla müsamaha gösterdikleriydi.

Pekiiii, Sayın TRT, reyting almayan bir diziyi neden gece- gündüz yayınlamaya başladın?

Hay Allah, düşünüyorum düşünüyorum mantıklı bir temele oturtamıyorum kafamda.

Benden söylemesi Onur Ünlü, “İtirazım Var” adlı müthiş filminden sonra yine bol göndermeli, kinayeli bir de İsmail Abi ile Mecnun filmi yapsa fevkalede olur, tam zamanı.

 

Survivor’da SMS olmaz

 

Ekranlarımızın biricik yarışması Survivor neden tutuyor çünkü insanoğlu gözetlemeyi seviyor. BBG de böyle değil miydi? Şu an devam etse yine izlenir büyük merakla. İşin içine bir de açlık, rekabet girince reytingler hep tavan yapıyor. Acun Medya da doğru yarışmacı seçimleri yapıyor. kimlerin tutacağını çok iyi biliyorlar.

Madem bu tür yarışmalar izleniyor ve bu yarışma hayatta kalma mücadele üzerine, neden sms karıştırılıyor işin içine? Sadece yarışmaları kazanan, sabırlı olan yarışmanın galibi olsa keşke? diyor ve kapitalizmde gerçekleşmeyeceğini bilerek çekiliyorum.

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