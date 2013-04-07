'Tozlu Yollar'ı Kudret Sabancı kurtarır mı?

atv’de başlayan dönem dizisi ‘Tozlu Yollar’da yönetmen değişikliği yapılıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda artık Kudret Sabancı oturacak. Sabancı, ‘Aliye’, ‘Binbir Gece’ gibi reyting rekoru kıran dizilerde imzası olan önemli bir isim. ‘Tozlu Yollar’, 1960’lı yıllar Türkiye’sine ışık tutmaya çalışıyor. Ancak dizide çok ağır işleyen bir senaryo kurgusu var ve doğru cast yapılmadığını düşünüyorum en başından beri. Oyuncuların dublajları çok sakil duruyor.

Nihat Altınkaya’ya Ayhan Işık gömleği bol geliyor. Bütün bunları Kudret Sabancı toparlayabilir mi endişeliyim çünkü yükü fazla. Sonradan bir iş almak riskli ve daha zor.

Dizinin bir şanssızlığı da dönem dizilerinin artık pek tutmadığı gerçeği.

Televizyonda önce senaryo, cast, yapımcı sonra yönetmen geliyor, unutmayalım.

Transfere doymayan ‘Muhteşem Yüzyıl’



En çok konuşulan transferlere imza atan ve en çok reyting alan dizi unvanını elinden bırakmayan ‘Muhteşem Yüzyıl’, yine konuşturacak bir transferle karşımızda.

‘Kurtlar Vadisi’nde Memati olarak tanıdığımız, en son ‘Hititya Madalyonun Sırrı’ ve ‘Çanakkale Yolun Sonu’ filmlerinde rol alan Gürkan Uygun, diziye Mimar Sinan olarak katılıyor.

Hep söylüyorum, ‘Muhteşem Yüzyıl’ın başarısının sırlarından biri de yaptığı iyi transferler.

‘Leyla ile Mecnun’: Bir dünya dizisi



Dünyadaki sinema ve televizyon filmleri, film yıldızlarını ve dizileri sıralayan internet sitesi IMDB tüm zamanların en çok beğenilen TV dizilerini seçti.

Listeye Türk dizilerinden olan ve bizim de tek absürt komedimiz ‘Leyla ile Mecnun’ da girdi. Bence dizi tarihimizde alnımızın akı, gözümüzün nuru, istisna iki dizi var; biri ‘İşler Güçler’, diğeri ‘Leyla ile Mecnun’.

İlk sırada BBC yapımı bir belgesel dizisi olan ‘Planet Earth’, ikinci sırada ‘The Wire’ yer alıyor. ‘Game of Thrones’, ‘Breaking Bad’, ‘Arrested Development’, ‘Sherlock’, ‘The Sopranos’, ‘Firefly’, ‘Dexter’ gibi dizilerin arasında ‘Leyla ile Mecnun’u görmek gurur verici.

Haftanın sözü



“Oradaki gösteride ben toplam iki saat sahnede kaldım. Ve iddia edilen diyalogların nasıl ortaya çıktığını da açık açık söylüyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Çalıntı iddialarını ortaya atanlar karşısında da yasal haklarımı kullanacağım.”

‘Yetenek Sizsiniz’in birincisi Atalay Demirci

Sosyal Medyanın Kazananı: Kayıp Şehir



‘Kayıp Şehir’ finaliyle sevenlerini çok üzdü ve bu da tweet’lere işte böyle yansıdı.



eda kuyucu @kyceda: #kayipsehir’e çok yazık ettiniz. Bu kadar beğenilirken neden bunu yaptığınıza anlam veremiyoruz. Kesinlikle reyting yüzünden değil bitirmeniz.



Aylin Mutlu @aylinmutlu: Dün gece #kayipsehir’e veda ettik. 26 bölüm boyunca ‘gerçekleri’ anlattığı ve bu kadar cesur olduğu için bitirildi. Ama hiç unutulmayacak...

(Hafta Sonu Dergisi- 03.04.13)