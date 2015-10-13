Tam yerine rast geldi manzara koydu!

Levent Kırca, çocukluğumuzun en kıymetlilerindendi. Biz televizyon çocukları için ondan başkası yoktu, alternatifi yoktu, onun gibisi de yoktu.

Tam da böyle kahrolduğumuz bir dönemde bize kötülükleri bırakıp gitti...

O dönemler bile şu an kimsenin yapamadığı, daha doğrusu yapmaya cesaret edemediği ya da şu an yapılmasına izin verilmeyen siyasi mizahı yapıyordu, ruhu şad olsun. Sadece siyasi mizah değil, toplumsal konular da onun markajındaydı.

Yapılan zamlar, işsizlik, yolsuzluk, Ahmet Kaya’ya yapılanlar, sarhoş trafik canavarları, darbeci paşalar, artan boşanmalar, toplumsal travmalar....

Mizahının sınırı yoktu...

Olması gerektiği gibiydi, sahi o zamanlar daha mı özgürdük ki... Tansu Çillerler, Necmettin Erbakanlar, Mesut Yılmazlar hiç ses çıkarmazdı onun skeçlerine...

Şu an o meşhur jetski skecinin muadilini kim yapmaya cesaret edebilir ki,

haddine mi düşer kimsenin?

Devir meydanlarda barış diyen insanların öldüğü, üstlerine barış sloganlı bayrakların serildiği devir

Devir sokaklarda masum çocukların öldüğü devir,

Devir muhalif olan sanatçıların ihraç edildiği devir,

Devir sadece mizahını yapma amacında olan karikatüristlere dava açılan devir,

Devir 2011’de çıkarılan Yeni RTÜK Yasası ile Başbakan'a geçici yayın yasağı yetkisi tanınan ve gerçeklerin gösterilmediği devir,

Devir, Ahmet Hakan’ın dün yazdığı gibi “Gazetecinin kemiklerini ve burnunu kırmak üzere örgüt oluşturup plan yapanların alayı serbest yargılanacak... Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği öne sürülen gazeteci ise cezaevinde tutuklu yargılanacak...” devri

Devir, Kırca’ya ‘Ünlü alkolik tiyatrocu öldü’ diye yazabilen vicdanı körelmişlerin yazdığı gazetelerin olduğu devir...

Devir, Marquis de Sade’ın “insan işte, tutkularından başka bir şeyi gözü görmeyen insan! Yaban çöllerin en ücra köşelerindeki kaplanlar bile korkar zulümlerden” sözünün cuk oturduğu devir.

***

Kırca, 2009-10’da Fox TV’de tekrar başladı Olacak O Kadar’a ama devir artık başkaydı ekranlarda da...

Sınıf atlama telaşındaki ağlak kadınların şımarık zengin adamlarla aşkının anlatıldığı uzun bakışmaların olduğu 140 dakikalık dizilerin devriydi ekranlarda.

Ülkede katliam varken yeni dizilerin başlatıldığı, dizilerin yeni bölümlerinin aksatılmadığı...

Olmadı haliyle... Tartışma programlarına konuk olarak dahi çıkmasını istemediler.

“Dik durun, adil olun, sabırlı olun. Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle Atatürk’le kalın, Cumhuriyet’le kalın, hoşçakalın” diyen sevgili Levent Kırca...

Umut ediyoruz öyle olsun,

Görüşürüz....