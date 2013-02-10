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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

10 Şubat 2013

‘Soru sormanın ayıp olduğu ülkede sormaya devam’

Aysever, \'Demokratik ülkeler tartışır. Demokrasicilik oynayanlar, tartışır gibi yapar\' dedi

 

CNN TÜRK’te ‘Aykırı Sorular’ programı ile ekrana gelen Enver Aysever , aykırı olanı “Soru sormanın ayıp, suç olduğu ülkede sormaya devam etmek” olarak tanımlıyor. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Aysever, aykırı sorularıma kısa, öz ve samimi ‘aykırı’ cevaplar verdi.

‘Aykırı Sorular’ progra mında ağırladığı misafirleriyle evlerimize konuk olan Enver Aysever, röportajımıza Skytürk360 kanalından ayrılmasını anlatarak başlıyor... 

‘Aykırı Sorular’, Skytürk360’da başarılı ve istikrarlı gidiyordu. Neden orada devam etmedi?
Skytürk’ten kovuldum! Bu ülkede kovulmak sıradan bir durumdur. 

Önce ‘Dört Bir Taraf’ ve sonrasında yine yeni ‘Aykırı Sorular’ ile CNN Türk’te oluyorsunuz. CNN Türk ekranına geçişiniz nasıl oldu?
Davet aldım ve kabul ettim. İyi bir ekran. 

Sizce önceki ‘Aykırı Sorular’ ile şu anki ‘Aykırı Sorular’ arasındaki benzerlikler ve farklar neler? Neleri değiştirmek istediniz ya da istiyorsunuz?
Benim iyi sorularım var. Yanıtlar konusunda emin değilim. Sormaya devam ediyorum. 

Son dönemde programınızla en çok konuşulan isimlerdensiniz. Bunu ne getirdi sizce, aykırı olan ne?
Soru sormanın ayıp, suç olduğu ülkede sormaya devam ediyorum. Sanırım aykırı olan bu. 

Ahmet Hakan’la yaptığım bir röportajda “Türkiye’de ekrana çıkıp çatır çatır konuşacak insan yok” demişti. Sizce nasıl? ‘Aykırı Sorular’a samimi, gerçek cevaplar aldığınızı düşünüyor musunuz?
Çatır çatır sorduğunuzda, çatır çatır konuşacak çok kişi var! 

Bizde dünyadaki gibi hard-talk yapılabiliyor mu? Örneğin; Amerika’da seçim öncesi Obama ve Romney, birlikte canlı yayınlara katılıp kendilerini anlatabiliyorlar ama bizde olmuyor. Sizce ülkemizde ekranda hakkıyla siyasi tartışma programları olabiliyor mu?
Demokratik ülkeler tartışır. Demokrasicilik oynayanlar, tartışır gibi yapar. 

‘Aykırı Sorular’a davet ettiğiniz ama gelmeyen isim oldu mu? “Ah şu ismi konuk edebilsem”, dediğiniz birileri var mı?
Gelmeyen olmuştur. Dert ettiğim kimse olmamıştır. 

Yakın gelecekte izleyicinizi neler bekliyor?
Aykırı sorular... Soru sormanın ayıp, suç olduğu ülkede sormaya devam edeceğiz.

(6 Şubat 2013- Hafta Sonu Dergisi)

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