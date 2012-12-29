Şans Kapıda Mı?

Malumunuz devir artık yarışma programlarında.

Kanal D’de çok iyi reyting alan ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’den sonra bir yarışma daha başladı salı akşamları; Yiğit Alıcı’nın sunumuyla ‘Şans Kapıda’. Ancak daha önce bu yarışmanın yerinde başka bir yarışma ‘Kazanmak İçin Bir Dakika’ başlamıştı.

Ertem Şener’in ayrılmasıyla birlikte yeni sezonda Zuhal Topal sunmaya başlamıştı. Gördük ki bir yarışma gitmiş, bir yarışma gelmiş. Peki ‘Şans Kapıda’nın formatı bana nereden tanıdık geldi, izlerken “Evet bu daha önce yapılmıştı” dedim?

Hatırlatayım; Geveze, aynı formatı ‘Takas’ adında Show TV’de yapmıştı. Üstelik program stüdyoda canlı yayın üzerinden gidiyordu ve telefon bağlantısı ile de yarışılıyordu.

Radyocuların ekranla maalesef genelde sorunu oluyor. Geveze’nin de bir türlü ekranda yüzü gülmedi ve program kısa ömürlü olmuştu.

Yiğit Alıcı ise Huysuz Virjin’le birçok program yaptı. Ekran enerjisi sevilen biri.

Bakalım ne olacak, izleyici karar versin, her zaman olduğu gibi...

Sezen Cumhur Önal’dan methiyeler

Sezen Cumhur Önal, televizyon tarihi açısından önemli biridir, ses tonu hafızalara kazınmıştır. Önal’ı en son Cüneyt Özdemir’in sunduğu 5N 1K’da izledim.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e mektup yazmış, eski şarkıları derleyip yeni bir albüm yapabilmek için. Cüneyt Özdemir ne kadar çaba harcadıysa sorularına yanıt alamadı, daha doğrusu Önal kaçak güreşti, “Neden eski şarkılardan albüm yapmak yerine yenilerini yapmıyorsunuz?” sorusu karşısında...

Bu durum aklıma Başbakan’a Twitter’dan seslenen Özcan Deniz’i getirdi. Önal, daha ileri giderek zengin uyaklı methiye yazmış ve Deniz’i sollamış.

Artık moda, bir şekilde dizi olsun albüm olsun devlete yazı yoluyla seslenmek!