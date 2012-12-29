T24 LogoT24 Logo

Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

29 Aralık 2012

Şans Kapıda Mı?

Malumunuz devir artık yarışma programlarında

Malumunuz devir artık yarışma programlarında.

Kanal D’de çok iyi reyting alan ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’den sonra bir yarışma daha başladı salı akşamları; Yiğit Alıcı’nın sunumuyla ‘Şans Kapıda’. Ancak daha önce bu yarışmanın yerinde başka bir yarışma ‘Kazanmak İçin Bir Dakika’ başlamıştı.

Ertem Şener’in ayrılmasıyla birlikte yeni sezonda Zuhal Topal sunmaya başlamıştı. Gördük ki bir yarışma gitmiş, bir yarışma gelmiş. Peki ‘Şans Kapıda’nın formatı bana nereden tanıdık geldi, izlerken “Evet bu daha önce yapılmıştı” dedim?

\

Hatırlatayım; Geveze, aynı formatı ‘Takas’ adında Show TV’de yapmıştı. Üstelik program stüdyoda canlı yayın üzerinden gidiyordu ve telefon bağlantısı ile de yarışılıyordu.

Radyocuların ekranla maalesef genelde sorunu oluyor. Geveze’nin de bir türlü ekranda yüzü gülmedi ve program kısa ömürlü olmuştu.

Yiğit Alıcı ise Huysuz Virjin’le birçok program yaptı. Ekran enerjisi sevilen biri.

Bakalım ne olacak, izleyici karar versin, her zaman olduğu gibi...

 

Sezen Cumhur Önal’dan methiyeler

 

Sezen Cumhur Önal, televizyon tarihi açısından önemli biridir, ses tonu hafızalara kazınmıştır. Önal’ı en son Cüneyt Özdemir’in sunduğu 5N 1K’da izledim.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e mektup yazmış, eski şarkıları derleyip yeni bir albüm yapabilmek için. Cüneyt Özdemir ne kadar çaba harcadıysa sorularına yanıt alamadı, daha doğrusu Önal kaçak güreşti, “Neden eski şarkılardan albüm yapmak yerine yenilerini yapmıyorsunuz?” sorusu karşısında...

\

Bu durum aklıma Başbakan’a Twitter’dan seslenen Özcan Deniz’i getirdi. Önal, daha ileri giderek zengin uyaklı methiye yazmış ve Deniz’i sollamış.

Artık moda, bir şekilde dizi olsun albüm olsun devlete yazı yoluyla seslenmek!

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

çağnur öztürkdizisezen cumhur önalgevezetakaskanl d

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Yazarın Diğer Yazıları

RTÜK ve korku toplumu

Bülent Ersoy’un iftarlara davet edilip, Onur Yürüyüşü’ne izin verilmediği post apokaliptik dönemlerdeyiz

DARK ile zihnin ve zamanın karanlık dehlizlerinde

Dark'ın yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese ile diziyi konuştuk

Ezel Akay: Gerçek sanat, her zaman politiktir zaten

Ezel Akay, Yiğit Özgür karikatürlerinden uyarlanan “Hunililer” ile tiyatro rejisinde

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24