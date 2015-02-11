RTÜK çıldırmış olmalı

RTÜK ve cezaları ile ilgili çok yazdım, en çok yazdığım konular set koşulları, reyting ve RTÜK’tür.

RTÜK, ahlaki müeyyideleri konusunda kendini ne kadar aşabilir diye düşünürken bu kadar da olmaz dedirten bir ceza kesti. TV2’de yayınlanan Fransız yapımı “Ah Biz Kadınlar” dizisinin 28 Ocak’ta yayınlanan bölümünde ‘’Allah’’ yerine ‘’Tanrı’’ ifadesinin geçmesi, “Biz Müslüman toplumuz. Bu diyalog bize uymaz” şeklinde değerlendirildi ve kanala ‘’Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verdiği” gerekçesiyle, oy çokluğu ile uyarı cezası verildi.

RTÜK şimdi resmi bir kurum ya, o zaman çoğumuz twitter’da resmi kaynaklardan yararlandık, bakalım TDK ne diyor:

Tanrı (II)

özel, isim, din b. (***)

1. özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan

"İnsanlar Tanrı rahmeti olan yağmurun yüzünü çoktan unutmuşlardı." - N. Araz

RTÜK acaba Türkçe’de eşanlamlı kelimeler diye bir tanımlama var bundan bihaber mi yoksa babanın diyaloğundaki dürtme mi rahatsızlık verdi daha çok…

RTÜK’e bir ctrl+z yaparsak yani bir önceki cezasına gelirsek de Movimax Premier kanalında '+18' işareti bulunan ve saat 01.00’den sonra yayınlanan Emmy ödüllü 'The Normal Heart' filmi için 13 bin 600 lira para cezası vermesiydi. “Filmde 2 erkek dudak dudağa öpüşürken ve çıplak görülüyor. Toplumsal yaşam alanı içinde kabul görmesi zor olan gay erkeklerin yaşadığı aşk ve cinsel yaşamlarından kesintilerin ekrana taşınması, toplumun utanma duygularını örseleyen ve genel ahlak sınırını zorlayan hususlar olarak değerlendirilmiştir.” denilmişti.

Yahu RTÜK, artık elini ahlak bekçiliğinden bir çek “Allah” aşkına!

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Dizide geçen diyalog:

Çocuk (işaret parmağıyla göstererek): Baba, o kadın ne yapıyor orada?

Baba: Sana parmağınla gösterme demedim mi, çünkü Tanrı her yerde olduğuna göre, parmağınla O’nun poposundan dürtüyor olabilirsin.

Aşk Yeniden olmuş

Bazı dizilerin samimiyetini, tutacağını tanıtımından anlıyorsunuz bazılarını da hiç kestiremiyorsunuz.

İşte Fox TV’de yeni başlayan Aşk Yeniden ilk şıkta yer alıyor. Dizi daha tanıtımıyla bize iyi bir romantik komedi sunacağı sinyalini vermişti. Öyle de oldu. eksikleri var mı tabii ki…

Ama Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy öyle iyi bir ikili olmuşlar ki, diğer pürüzleri pek görmüyorsunuz… çünkü bu türde en önemlisi ikili başrolün sinerjisidir. Burada da bir Julia Roberts- Hugh Grant sinerjisi oluşmuş. Özpirinçci’yi Karışık Kaset’te bu türde izledik ondan iyi bir performans bekliyordum ama Gülsoy şaşırtıcı derecede iyiydi. Bu ikili keşke önce sinemada yer alsaymış dedim…

Kız tarafının Karadenizliliği, erkek tarafının snopluğu fazla karikatürize olsa da beni rahatsız etse de ilk bölümden sonra bunların da kıvamını alacağını düşünüyorum. Kiraz Mevsimi’nden sonra Süreç Film yine reytingleri iyi başarılı bir prodüksiyonla karşımızda. Ersoy Güler de komedi timingi konusunda televizyonu iyi bilen bir yönetmen.

Sevdam Alabora aklıma zarar bir başlangıç yaptı

Çünkü bu ülkede bir non- chronological narrative- nonlinear narrative structure kuracak kafanın bizde olmadığını yine gözüme çarptığından

Çünkü ağır melodrama kaçmış

Çünkü görselle anlatabileceklerini kötü bir seslendirmeyle dramatize ederek izleyiciyi aptal yerine koydu

Çünkü taaa Kınalı Kar'daki ağa Mustafa avkıran'la buradaki aynısı

Çünkü yine bildik bir hikayeyi yine keşke bidik şekilde anlatabilseydi bu kadar kötü anlatmasaydı bari dedirttiği için