Orçun, Yalan Dünya'dan ayrılmıyor

Yalan Dünya’nın daha ilk bölümde fenomen olan karakteri Orçun’un diziden ayrılma ihtimali olduğu yönünde haberler çıktı bugün. Twitterdan haber yapmadan önce araştırmalı!

Çıkan haberlerde şu geçiyor; Dedikoduların kaynağı senarist Gülse Birsel'in twitter'dan yazdıkları oldu.Birsel, 'Orçun'un son bölümleri' diye tweet atınca ortalık karıştı.

Halbuki Gülse Birsel twitterda yok o tweeti atan hesap ise sahte bir hesap. Gülse Birsel, twitterda olmadığını 25 Aralık 2011 tarihli ‘Twitter'daki ben değiliiiiiiiiiiiim!’ başlıklı ‘gayet ciddi’ yazısında belirtmişti;

ZEKİ, GÜVENİLİR, ENERJİK ARKADAŞ İSTERİM

Bir sosyal medya böcüğü değilim. Herhangi bir sosyal alan böcüğü de sayılmam aslında. Herkesten haz etmem. Herkesle anlaşır ayağına yatar, çabucak sıkılırım. Arkadaşlarımda aradığım belli başlı birkaç özellik vardır: Zeki olsun, neşeli olsun, güvenilir olsun, esprili, enerjik, iyi kalpli, destekçi, dobra ama iyimser, partici ama dengeli, çalışkan ama eğlenceli, hırslı ama pamuk kalpli, olgun ama genç, sağlıklı ama hipokondriak, entelektüel ama mal, kendine güvenli ama çekingen olsun, yanağında mutlaka bir beni olsun isterim! Bir sosyal toplantıda masadan masaya, arkadaş grubundan arkadaş grubuna kelebek gibi dolaşıp, herkese çok yakın davranıp kol filan atıyorsam, anlayın ki ısrarlı bir alkol servisi olmuş ve benim o yakın hareketler "Gel bi öpüjem," klasmanında! Dolayısıyla sadece benim yaşımda veya benim meslekte diye önüme gelene "Şu an sinemadan çıktım yürüyorum, karnım gurulduyor, yemeğe mi gitsem?" gibi gerzekçe mesajlar atmak istemem! Tek çocuk gibi büyümüş bir tekne kazıntısı olarak, kendimle sohbet etmeyi tercih ederim, en azından bir ünlüyle sohbet her zaman daha ilginçtir! Sosyal medyada, gerçek hayatta arkadaşım, en azından ahbabım olmayan kimseyle samimi ilişkiler kurmayı tercih etmiyorum. Belki de bu yüzden Twitter hesabım da yok. Üç vakte kadar hukuki olarak başının belaya gireceğini öngördüğüm bir yalan Gülse Birsel var Twitter'da. 70 bin kişilik takipçisiyle bir yandan da gurur veriyor bana, ama taklitlerimden sakınınız, böyle salaklara itibar etmeyiniz! O 70 bin kişinin düştüğü durum çok rezilce geldiğinden, yazının başlığında da bu gerçeği ifade ettim, yazıyı okumayanlar en azından başlıktan uyansınlar diye!